El fin de semana pasado, Cande Tinelli dio el sí muchos famosos fueron invitados a la boda. Al respecto le preguntaron a José María Listorti en Implacables y el actor contó que no fue invitado al evento. “¿Por qué tendría que ir? Yo tengo buena relación con Marcelo, pero con sus hijas, más allá de verlas en eventos, no tengo una amistad”, expresó el actor.

Sin embargo, a la vuelta de la la nota, Susana Roccasalvo explicó que la relación entre José María Listorti y Marcelo Tinelli está rota. “Ustedes saben que José María el año pasado cumplió 50 años. Invitó a muchísima gente y a todos sus excompañeros, inclusive a Marcelo Tinelli, que fue el único que no fue, ahí se quebró un poquito la relación”, expresó la periodista de espectáculos.

Luego de aclarar que no se trata de una pelea entre José María Listorti y Tinelli sino de un «distanciamiento marcado», Roccasalvo precisó: «Es una fecha importante, y él estaba celebrando sus cincuenta años (…) Evidentemente, está molesto porque no solo no fue, sino que tampoco le avisó», explicó la presentadora.

Listorti y una nueva temporada en la radio

José María Listorti es uno de los artistas de comedia más reconocidos de su generación. El actor alcanzó la popularidad con los recordados sketches en VideoMatch y desde entonces participó en un sinfín de programas y películas. Sin embargo, el último año lo tuco al humorista haciendo teatro con un verdadero éxito en el elenco de Matilda, el musical.

Con el fin de las últimas funciones de ‘Matilda’, José María Listorti hizo un esperado anuncio para sus seguidores de Instagram. Tal como el actor detalló meidante sus redes, volvió a la radio con una nueva temporada del ciclo «Re tarde» en Radio Pop, que va por su sétima temporada al aire.

Fuente: El Intransigente