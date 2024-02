Hasta el momento hay 1.000 casos registrados en la Ciudad, mientras que 17 municipios bonaerenses presentaron brotes, según el Boletín Epidemiológico Nacional.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considera a la situación generada por el dengue como de “alto riesgo”. Así lo admitió el subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Ciudad, Gabriel Battistella, en medio de la invasión de mosquitos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El funcionario precisó que esa clasificación se decidió en base a la cantidad de casos y no a los positivos graves.

La situación del dengue en Ciudad y AMBA

Más de 1.000 casos de dengue se registraron hasta el momento en la Ciudad, mientras que 17 municipios bonaerenses presentaron brotes de esa enfermedad, según el Ministerio de Salud, basado en el Boletín Epidemiológico Nacional. De los 1.054 casos contabilizados, alrededor de un centenar son autóctonos, en medio de la invasión de mosquitos en el AMBA, aunque no pertenecen a la clase de esos insectos transmisores.

Las explicaciones del funcionario porteño

Battistella explicó que esta calificación de “alto riesgo” se decidió en base a la cantidad de casos y no a los positivos graves. “Aunque la curva es similar a la de otros años, en esta oportunidad hay más casos autóctonos que de personas con antecedentes de viaje. Creemos que el pico se daría en marzo, pero puede adelantarse”, aseguró en declaraciones a NA.

Acerca de porqué el dengue se puso como eje central en la salud, el funcionario argumentó que esto se debe a los cambios de clima. “Hace 10 años no existía, no se hablaba, pero ahora nuestro país se tornó tropical y eso hace que se produzcan”, explicó. E indicó: “Es importante destacar que el mosquito que transmite el dengue es el Aedes aegypti y se genera en los domicilios, no solo en lagunas como las que hay en Palermo u otros barrios. Cualquier cosa que tenga un poco de agua fabrica a la larva”.

El dengue tiene cuatro serotipos de los cuáles en estos momentos hay tres que están en Capital Federal que son el D1; D2, con mayor importancia; y el D3. Un mito que circula desde hace años es que si a una persona la pica el mosquito y tiempo después vuelve a dar positivo podría fallecer. Ante esta falsa información, Battistella señaló: “Esto genera paranoia. Es totalmente mentira. Todo depende del tipo de persona y de la inmunidad que tiene”.

Otro aporte interesante que destacó el funcionario es sobre las prevenciones que se llevan a cabo desde la Ciudad. “Nosotros tenemos un mapa diario que nos indica los casos y cuando se incrementa el número vamos a los domicilios, a los barrios y desafectamos el criadero”. “Muchos nos piden que fumiguemos pero no se resuelve de esa forma. Primero, porque los mosquitos salen a la mañana y a la noche y, segundo, la desinfección mata al mosquito adulto pero no a la larva”, aclaró.

Por este motivo, Battistella enfatizó que para combatir el dengue todos deben aportar un granito de arena. “Todos podemos hacer algo”, dijo. Y solicitó que ante el primer síntoma de gripe “sin mocos” consultar de forma inmediata al médico. “Está bueno que los vecinos sepan que las larvas o los huevos también se depositan en las rejillas de las casas. Para evitar que eso pase hay que tirar agua hirviendo una vez por día”, explicó.

La invasión de mosquitos en el AMBA

Por último, el subsecretario fue consultado sobre la nueva invasión de mosquitos: “No es la misma especie que la del dengue. Se trata de una más poderosa que se cría en el campo y como vuela más alto permite llegar a mayores distancias”. “Todos los casos se evitan con la eliminación de los criaderos y el uso de repelentes”, añadió.

Fuente: El Intransigente