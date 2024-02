La ex-policía regresó y sorprendió a todos en Gran Hermano.

Cada semana, un nuevo integrante de la casa es eliminado.

Posteriormente, a varias horas de tension e incertidumbre, Agostina regresó a la casa de Gran Hermano. En este sentido, sus compañeros tuvieron diferentes reacciones ante la vuelta de la ex-policía. Además, comentó las cosas con las que se encontró, luego de atender el teléfono rojo. Sin embargo, algunos participantes no se mostraron del todo contentos.

Por otro lado, la efímera expulsada de Gran Hermano comenzó a relatar lo que vivió: «¿Me extrañaron? Los vi 24/7 ojito, que los vi a todos. Chicos se ven increíble en tele, vos potrazo, vos un nido de caranchos, cortá eso. Chicas, ustedes divinas. Nunca pasé un día tan increíble. De lo mal que me fui, dije “chau se me derrumbó la vida”. Entré a un lugar y comí, me esperaron con picada, rogel, todo», aseguró.

Agostina criticó a todos sus compañeros de Gran Hermano

Agostina aprovechó el encierro de su expulsión transitoria para opinar sobre lo que veía desde afuera de la casa de Gran Hermano. En este sentido, la participante comenzó a opinar sobre sus compañeros y fue fulminante con todos. Sin embargo, las mayores críticas se las terminó llevando «Furia». Puntualmente, la terminó catalogando como una mala persona.

Posteriormente, Agostina comenzó a opinar de todos los participantes de Gran Hermano: «Lisandro tiene un ego super alto; Martin no tiene confianza en sí mismo. Juliana lo trató mal y no dice nada. Dale, un poco de dignidad. Emmanuel falso como él solo. Una moneda de tres pesos. Federico es la nada misma, aunque con otra esencia, porque me cag… de risa con Manzana», aseguró sobre algunos de sus compañeros.

Por otro lado, Juliana se llevó la peor parte de las críticas en Gran Hermano. En este aspecto, manifestó: «El personaje de GH 2024 según ellos y ustedes. Egocéntrica, desubicada, maleducada, una persona mala. Quiero que analicen, aquellos que siguen el programa, y me digan en qué le fallé yo (…)Es una mina de mier…, por eso está sola y de los cinco hermanos que tiene se habla con uno solo».

Fuente: El Intransigente