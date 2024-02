Rosina rompió las reglas del «Congelados» y fue sancionada por Gran Hermano.

El lunes en Gran Hermano se vivió una noche a pura emoción con la vuelta del «Congelados». En este sentido, Rosina fue una de las grandes protagonistas de la velada. Sin embargo, el reencuentro con su madre, no terminó de la mejor manera. Puesto que Gran Hermano interrumpió la emoción de los participantes para detallar la sanción para Rosina por preguntarle algo a su madre.

En este aspecto, Gran Hermano comenzó expresando: «Quiero aclararles que la regla del Congelados son claras. No se puede reaccionar, no se puede hablar, etc. ¿Está claro? Rosina, lamentablemente a tu madre le has preguntado por Mágica, tu gatita. Eso significa sanción», aseguró sobre el impulso de Rosina de preguntar por su gato.

Por otro lado, Gran Hermano siguió con su exposición y manifestó: «Mañana no vas a poder participar de la prueba del líder. Tampoco vas a poder participar por la casa. Espero haber sido claro. Son las reglas», afirmó tajante. Generando angustia en la participante, quien no dudó en mostrar dolor por perder la posibilidad de una casa fuera del programa.

Volvió el «Congelados» a Gran Hermano

Volvió el «Congelados» a Gran Hermano, marcando uno de los momentos más emotivos de la noche. En este sentido, Rosina recibió la visita efímera de su madre, generando la emoción de todos. Por otro lado, la madre de la participante vino especialmente desde Uruguay para poder hacer esta visita tan especial. En línea con esto, expresó: «Soñaste con estar acá, te lo merecés, sos privilegiada por haber sido seleccionada».

Posteriormente, le tocó el turno a «Manzana», quien en su caso tuvo la visita de su pareja en Gran Hermano. En este aspecto, su pareja aprovechó para besar a Federico, mientras le pedía que no se mueva. Mientras tanto la joven le susurró: «Tranquilo, yo estoy bien. Te extraño todos los días. Estás más flaco. Te amo mucho y te mereces estar acá», aseguró emocionada.

Fuente: El Intransigente