Una puntera política de Mar del Plata fue denunciada penalmente por presuntas extorsiones a beneficiarios del Potenciar Trabajo, a quienes obligaba a marchar con las organizaciones sociales y además les cobraba un porcentaje de su salario para un supuesto “Fondo de lucha”.A los que no aportaban, los amenazaba con darles de baja el plan social. Una práctica totalmente ilegal.

Se trata de la referente de la organización social Frente Social La Nueva Independencia de la UTEP, Naara Salomón, que también es hija del defensor del pueblo y presidente de las asociaciones vecinales de fomento de General Pueyrredón, Luis Salomón.

La denuncia fue presentada en enero por la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Sofía Pomponio. Debido a la feria judicial, la causa ingresó a la Fiscalía N°12 de Mar del Plata. Esta semana, los fiscales Daniela Ledesma y Leandro Favaro pidieron la declinatoria de la competencia y en las últimas horas se resolvió que el caso pase al fuero federal, ya que se trata de una defraudación al Estado nacional.

Cómo era la extorsión de los punteros políticos

El Potenciar Trabajo es una ayuda social que brinda el Estado, donde el beneficiario debe trabajar 60 horas por un sueldo que actualmente ronda los 78 mil pesos. Está destinado a personas en situación de vulnerabilidad, desocupados y muchas veces sin educación básica.

En este programa se incorporó la figura de unidad de generación, más conocidas como organizaciones sociales, que son las intermediarias entre el beneficiario y el Estado. Son las encargadas de controlar esta contraprestación. Sin embargo, el Gobierno ya recibió al menos 5 mil denuncias por irregularidades y presuntas extorsiones.

Según pudo saber TN, este programa es utilizado de manera fraudulenta por parte de muchos punteros políticos, que abusan de su poder para obligar a los beneficiarios a movilizar a las distintas protestas que hacen en contra del Gobierno, tanto al Ministerio de Capital Humano, al Obelisco o a Plaza de Mayo. Es una práctica conocida que lleva años de gestión, pero que poco a poco se van detectando.

Actualmente, a esta práctica se le suma una nueva maniobra que es la de recaudar dinero para financiar la famosa “caja negra” de las organizaciones sociales. Se basa en captar personas desempleadas, a quienes le prometen dinero a cambio de sus servicios. A los que no movilizan y además no aportan en el fondo de lucha, son amenazados por los punteros políticos.

Según contó la diputada Pomponio en diálogo con TN, el caso de Salomón salió a la luz a raíz de un llamado que recibió en enero, donde una mujer que vive en General Pueyrredón reveló la supuesta maniobra delictiva que llevaba a cabo la puntera política. La beneficiaria se reunió con la legisladora provincial para contarle lo que estaba atravesando, accedió a hacer la denuncia y pidió mantener la identidad reservada por miedo a represalias.

“Primero la denunciante fue captada en abril del 2023 por una organización social que le ofreció meterla en el programa a cambio de ir a manifestaciones. Ella estaba sin trabajo y lo tomó. Vale aclarar que ella nunca tuvo contacto con el Estado, sino que los intermediarios fueron los de la organización social”, contó Pomponio.

“Después empezó a ir a las manifestaciones a Buenos Aires y le exigían un monto mensual para aportar a un fondo de lucha. Recibía amenaza y hostigamiento de un puntero político, que le decía que si no se le transfería el dinero la daba de baja. Al poco tiempo ella empezó a tener problemas de salud y este puntero le dice que se pase a otra organización porque no le servía que no vaya a las manifestaciones”, agregó.

Después de ese altercado, la mujer conoció a Naara Salomón. “Ella le prometió ayudarla con el Potenciar y la sumó a un grupo de WhatsApp donde hay 369 personas, que también son beneficiarios. Pero también se repitió la misma práctica extorsiva”, contó Pomponio.

“Naara le iba avisando mensualmente cuándo debían depositar el dinero en una cuenta de Mercado Pago. Les daba 10 horas para transferir. Al principio eran 3500 pesos y después elevaron el monto a los 5 mil pesos”, sumó la diputada. Según sus declaraciones, el fondo de lucha lo utilizan las organizaciones sociales para financiarse. “Es su caja negra”, aseguró.

La legisladora aportó los mensajes de WhatsApp donde la puntera amenazaba a los 369 miembros con quitarles su único sustento. “Este mes va a ser como los anteriores. Quienes no tengan el fondo de lucha pago se manda directamente a desvinculación/suspensión”, dice uno de los textos que fueron incorporados en la denuncia.

Sobre la dinámica de la extorsión, precisó: “Cada una hora iba avisando en el grupo quienes no pagaron, exponiendo a las personas que no transfirieron el dinero. Les daba tiempo hasta las 17 del día que se hizo el depósito. A los que se atrasaban los hostigaba y extorsionaba con quitarles el beneficio”.

“Ya sé que todos empezaron a tener problemas con la app (Mercado Pago). Les avisé que depositen temprano. Yo hasta las 17 voy a esperar. Quien no cumplió irá en incumplimiento a Buenos Aires. No nos extenderemos bajo ningún tipo de excusa”, decía otro de los mensajes de Salomón.

Después de la denuncia de esta mujer, la diputada contó que otras personas se contactaron con ella para sumarse a testificar y a colaborar con la Justicia, no solo por la maniobra delictiva de Salomón, sino que también mencionaron la misma práctica de otras organizaciones sociales.

