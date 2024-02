La líder salvó a Virginia y nominó a Nicolás.

Cada semana, un nuevo integrante de la casa es eliminado.

La tensión comenzó a subir en la noche de jueves de Gran Hermano. Puesto que, llegó el momento que Agostina salvé a alguien de la placa de nominados. En este sentido, se generó un gran clima de gran expectativa por la elección que la líder tomaría. Recordemos que Agostina aseguró que no salvaría a «Furia», luego de sus varias peleas en la casa. Además, también tendría la obligación de subir a un participante a placa.

Posteriormente, se terminó el misterio en Gran Hermano y Agostina eligió a la persona que se salvaría. En este aspecto, la líder tomó la decisión de salvar a Virginia, quien tenía muchas chances de quedar eliminada esta semana. Luego de este momento, Virginia se mostró aliviada y sorprendida a la vez. Mientras que, Agostina aseguró que su decisión se trató de estrategia, claramente para perjudicar a «Furia».

No obstante, llegó el momento de completar su beneficio en Gran Hermano y averiguar a qué jugador subía Agostina a placa. En línea con esto, la líder eligió a Nicolás para subir y dejarlo como nuevo nominado para el domingo. A su vez, Agostina aseguró que esta decisión también se trató de estrategia, dejando solo a 3 participantes salvados de la nominación.

Agostina habló a solas con Santiago del Moro en Gran Hermano

El careo en Gran Hermano hizo que Agostina y «Furia» se sacaran chispas, al sincerarse mutuamente. En este sentido, su conversación arrancó bien, pero rápidamente todo fue subiendo de tono. Sin embargo, Santiago del Moro intervino para mediar entre ambas y habló con ellas por separado. Por su parte, Agostina dios sus razones para estar enojada con Juliana.

Posteriormente, Agostina abrió su corazón en Gran Hermano: «Es feo que te traten como un perro. Soporté millones de cosas y fui leal. No éramos “las amigas”, sí, pero la acompañaba y quería llegar con ella a la final a pesar de no compartir sus formas con los gritos y basureadas. Realmente la quería. Juro que se me cayó el mundo cuando Emma me dijo que ella me votó. A una compañera la trató de mogólica, a otro le dijo “gordo p…”, ¿eso es de una persona de bien? Yo juego limpio y con el corazón», aseguró.

Fuente: El Intransigente