«El que traiciona una vez traiciona siempre. A los que quedaron del lado de los traidores los estoy rastrillando», aseguró el mandatario.

«La tabula rasa sigue firme: todos aquellos que se quieran sumar son bienvenidos», aseguró el presidente Javier Milei en una entrevista a LN+, sobre la posible alianza de La Libertad Avanza con el PRO, pero de inmediato aclaró: «Para los traidores no hay tabula rasa».

Sin embargo, arremetió nuevamente contra los «traidores» que se opusieron a la Ley de Bases y marcó límites en la apertura política: «El que traiciona una vez traiciona siempre. A los que quedaron del lado de los traidores los estoy rastrillando». Además, ratificó el mensaje que se le atribuyó luego de caído el proyecto: «Frente a tener una ley mala, prefiero no tener ley».

Tras retomar su agenda habitual después de su primera gira internacional, el mandatario habló sobre los fondos fiduciarios, que fue uno de los puntos de conflicto entre el oficialismo y los diputados. Se trata de presupuestos que afectan directamente las cajas de los mandatarios provinciales y uno de los motivos por los que la Ley Ómnibus naufragó en la Cámara baja. «No tengas duda», contestó Milei al ser consultado sobre si insistirá con la iniciativa a través de un nuevo DNU.

Otro de los temas que tocó en el reportaje fue el número de la inflación que el Indec difundió este miércoles. Milei sostuvo que el 20% dado a conocer «parece un número horroroso», pero que «hay que mirar donde estábamos, cuál es la tendencia y la herencia que recibimos». Luego, remarcó que la inflación se redujo con respecto a diciembre y que se logró el objetivo de eludir la hiperinflación.

El documento de Cristina Kirchner

«Enero es un mes que estacionalmente es complicado. Ha dado 20. Bajó 5 puntos respecto del mes anterior. Está yendo a niveles del 15 y sigue en bajada», indicó. «Teníamos plantada una hiperinflación. La caída hubiese sido muchísimo más grande», agregó, en referencia a la carta que publicó Cristina Kirchner en la que, entre otras cosas, relativiza la injerencia del déficit fiscal en la inflación y afirma que el principal problema detrás del fenómeno es la falta de dólares.

«Lo que une ve —en el texto— es que ella ignora algunas cuestiones básicas de la economía. Por ejemplo, ella me acusa de decir que el déficit fiscal genera inflación, lo cual es mentira, nunca dije que el déficit fiscal genera inflación. Lo que genera la inflación es la emisión monetaria. Porque vos podés tener déficit fiscal y lo financiás con endeudamiento y no tenés un problema», sostuvo.

«Para Cristina Fernández de Kirchner y los K lo que genera la inflación es la falta de dólares y es una precariedad absoluta», disparó. «El primer párrafo en negrita es monumental por los errores que comete. El gobierno que más endeudó a la Argentina es el de Alberto Fernández», expresó.

«En el primer párrafo muestra que no entiende lo que es el endeudamiento restrictivo», añadió. Con todo, afirmó que la expresidenta es «intelectualmente honesta». «Siempre hablé de libre competencia de moneda. Si vos querés usar el euro, usás el euro; si querés usar el dólar, usás el dólar», enfatizó, a modo de ejemplo, para agregar: «[En ese esquema] el peso no existe más».

Luego arremetió nuevamente contra el Banco Central: «Es probablemente el mecanismo de estafa más sofisticado que creo el Estado en la historia. Cada vez que emite es como falsificar papel». Con respecto a los dichos de la expresidenta sobre su figura —afirmó que era un «economista showman»— afirmó: «Es la opinión de ella. Tal vez los nuevos tiempos requieran de show». «No me molesta», aseguró.

Reunión con el papa Francisco

El jefe de Estado se refirió también a su reciente encuentro con el papa Francisco, a quien le había dedicado duros agravios en el pasado. «La reunión fue maravillosa», calificó. «El Papa nos invitó previamente a que lo viéramos, donde se dio el diálogo del corte de pelo. Le pedí permiso para darle un abrazo y pegamos la mejor», relató.

«Cuando termina la ceremonia, él rompe el protocolo y viene a saludarme. No podía creer lo que estaba pasando», manifestó. El presidente aseguró que lo primero que hizo en presencia del jefe de la Iglesia católica fue pedirle disculpas por sus dichos. «Lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis dichos del pasado».

«Su Santidad, había cosas que no entendía. ¿Quién no cometió error en su juventud?, me dijo», relató Milei. Sin embargo, para cerrar, el mandatario admitió que el Sumo Pontífice no le respondió cuando lo invitó a visitar la Argentina «con todos los honores de un jefe de Estado».

Fuente: El intransigente