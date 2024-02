La Pulga jugará desde el arranque según confirmó el Tata.

Este jueves desde las 21:30 (horario Argentina), Inter Miami se mide con Newell’s en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, por un amistoso. Las Garzas disputarán su último encuentro de pretemporada ante el club del cual es hincha su capitán Lionel Messi y su entrenador Gerardo Martino. La Pulga jugará desde el arranque según confirmó el Tata.

Cómo ver en vivo

El duelo podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV. Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Cómo llegan los equipos

La Franquicia de Florida viene de una compleja gira de amistosos, donde acumuló cuatro derrotas, un empate y apenas una victoria. Igualó 0-0 ante El Salvador, cayó por 1-0 por FC Dallas. Luego, en su travesía por Asia, perdió vs. Al-Hilal (4-3), Al-Nassr (6-0) y Vissel Kobe (4-3 en penales luego de un 0-0). En el medio, superó 4-1 a un combinado de la liga de Hong Kong.

La Lepra comenzó de gran manera la Copa de la Liga, con cuatro victorias consecutivas: Central Córdoba (1-0), Lanús (2-0), Belgrano (1-0) y Unión (3-1). Sin embargo, en la apertura de la Fecha 5, recibió una dura goleada en Rosario: Racing le ganó 4-0. De todas formas, llega a este cruce como escolta de Godoy Cruz en la Zona B del torneo.

Posibles formaciones

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Jordi Alba; Gregore, David Ruiz, Julian Gressel; Lionel Messi, Luis Suárez, Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

Newell’s : Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich, Ángelo Martino; Rodrigo Fernández, Franco Díaz, Guillermo May, Éver Banega, Brian Aguirre; Juan Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

Fuente: El Intransigente