La Albiceleste debe ganarle a Brasil en la ultima jornada del Preolímpico para asegurarse la clasificación a Paris 2024.

Javier Mascherano habló en conferencia de prensa tras el agónico empate 3-3 de la Selección Argentina Sub 23 frente a Paraguay, en el anteúltimo partido de la fase final del Preolímpico Sudamericano, que otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024. El Jefecito palpitó el partido contra Brasil, valoró la actitud del equipo ante la Albirroja y le respondió a quienes critican su trabajo.

«En los primeros 20 minutos fue muy bueno lo que hicimos, tuvimos muchas chances y después un poco por error nuestro empezamos a meter a Paraguay en partido, queriendo jugar un partido de ida y vuelta que no nos convenía, y a hacer foules en el campo propio que habíamos hablado que generaban peligro. En el segundo tiempo pasó algo muy parecido, los primeros 15 o 20 buenos, recibimos el gol y a partir de ahí nos costó mucho. Hicimos goles para poder empatar, más allá de que no hicimos obviamente el partido que queríamos, al final hemos luchado y es un saldo recontra positivo», analizó el DT de la Albiceleste juvenil.

Sobre las dificultades en el certamen, Mascherano lamentó: «No pude repetir nunca un equipo. (Contra Brasil) Trataremos de poner lo mejor que tenemos, a partir de eso veremos, también cómo terminaron, fue un partido desde lo físico muy exigente en una cancha que estaba pesada». Además, se quejó por el arbitraje: «El penal a mi entender era penal y roja. Si hay un equipo perjudicado por los arbitrajes en este torneo, somos nosotros, pero no nos hemos excusado en eso».

«Fue más responsabilidad nuestra el hecho de meter a Paraguay en el partido que por mérito de ellos. Hoy hemos empatado con el corazón y eso nos da la posibilidad de ganar el último partido y estar a una victoria de poder clasificar», sostuvo el Jefecito, y palpitó el duelo ante la Verdeamarela: «Va a ser un partido exigente y ya está, es el último, a todo o nada, a pensar en positivo y nada más. Tenemos que ir a buscar el partido, a ganarlo».

Por último, Mascherano sentenció: «Queda un partido y capaz que tienen suerte y me queda un solo partido. No puedo estar pensando en lo que dicen de mí, trato de dar lo mejor y hacerlo de la mejor manera, acepto las críticas de donde vengan, si la gente me critica deben pensar que no lo hago bien y está perfecta su opinión y no digo que no tengan razón, solo me enfoco en dar lo mejor de mí para ayudar a los jugadores a conseguir el objetivo», finalizó.

Fuente: El Intransigente