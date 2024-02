El conductor dio que hablar.

Después de meses y meses de especulaciones sobre su estado sentimental, en los que fue relacionada con diversas figuras, Lali Espósito finalmente blanqueó su noviazgo. Aunque esta nueva relación tomó por sorpresa a sus fanáticos, lo cierto es que hace rato corría el rumor de su romance con Pedro Rosemblat, el conductor y militante peronista.

Minutos después de que Lali Espósito confirmara su romance a través de una serie de imágenes en su cuenta de Instagram , Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) la conversación que tuvo con la cantante tras cruzarse cuando ambos volvían de sus vacaciones en Uruguay. “El otro día cuando nos dio la nota dijo ‘no es un novio, es un vínculo’. Ayer llego al Buquebus y estaba Lali Espósito. Miro a su lado y estaba Pedro, estaban tomando una gaseosa, un agua”, contó el conductor.

“Hoy ya blanqueó en sus redes. Subió fotos. Yo esto no lo iba a contar… La vio todo el mundo en el Buquebus y nadie los fue a molestar», agregó Ángel de Brito. Finalmente, reveló el pícaro comentario qué le dijo Lali Espósito cuando se encontraron: «Cuando me acerco a saludarla, me dice, muy Lali, ‘¿sabías que es mi novio?’. Y él me dice ‘yo tampoco’… Pasaron una semanita en Uruguay”.

Ángel de Brito mandó al frente a Marcos Ginocchio

Tras la separación de Julieta Poggio de Lucca Bardelli, los fanáticos de Marculi comenzaron a soñar con la posibilidad de verla con Marcos Ginocchio. Aunque al principio ambos lo negaron una y otra vez, finalmente la actriz se animó a revelar que tuvo un romance con el ganador de Gran Hermano 2022. Sin embargo, también anunció su final.

Luego de que Julieta Poggio confirmara su romance con Marcos Ginocchio en una nota para LAM (América TV), Ángel de Brito reveló la razón por la que su relación nunca prosperó. “Yo hablé con Marcos puntualmente, y hablé con Telefe. Ellos me dijeron que, obviamente, lo convocaron para este Gran Hermano. De hecho, habían anunciado que iba a estar en el debate y nunca estuvo”, comenzó el conductor.

“También hablé con los representantes de Marcos y la versión es que él no quiere saber nada con la televisión y me parece bien porque decide y dice ‘no estoy preparado, entonces decido no ser panelista y no ser conductor porque todavía no lo siento’. Quiere dedicarse de a poco, estudiar y formarse, como hace la gente que le da la cabeza”, reveló Ángel de Brito. Luego, aprovechó para hacerle una pregunta clave a Matilda: «¿Lo ves con futuro en el medio del modelaje?». Sincera, esta respondió: «Es lindísimo. Mide 1.83, así que puede ser. Para campaña es perfecto pero para pasarela tenés que ser como Iván de Pineda».

