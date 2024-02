Oscar Zago, de La Libertad Avanza, encargado de pedir la vuelta a comisión en Diputados de la ley Bases, reveló la decisión oficial.El jefe de Estado publicó duros mensajes desde Israel, donde continúa su gira internacional.

Oscar Zago, jefe de bloque de La Libertad Avanza, dijo que Javier Milei pidió que la Ley Ómnibus no se siga tratando. Foto Emmanuel Fernández

El Gobierno de Javier Milei tuvo un duro revés en la Cámara de Diputados, donde fracasó el intento de aprobar la Ley Ómnibus que incluye un paquete de reformas y el proyecto volvió a comisión. Mientras tanto, el presidente continúa con su visita a Israel, en el marco de su gira internacional que incluirá también Italia y El Vaticano. Desde allí, según su jefe de bancada en diputados, ordenó que el proyecto no se vuelva a tratar. Todas las novedades en una cobertura minuto a minuto de Clarín.

Oscar Zago confirmó que Milei pidió no volver a tratar la Ley Ómnibus en el Congreso

El jefe de bloque de La Libertad Avanza confirmó que el Presidente le pidió a los diputados no volver a tratar la Ley Ómnibus en el Congreso

“Milei tomó la determinación cuando se enteró que la ley estaría en comisión, dijo que para que destrocen la ley, verdaderamente no vale la pena volver a presentarla y no vamos a tratarla de vuelta. Ha tomado la decisión de darle la orden a los diputados para no volver a tratarla. Hubo una conversación y fue determinante”, afirmó en diálogo con LN+.

Luis Caputo apuntó contra los “kioscos” de la política: “Todo es un curro en este país”

Luego de que la Ley Ómnibus fracasara en el Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, se manifestó este miércoles en línea con Javier Milei y arremetió contra quienes se opusieron al proyecto en la Cámara de Diputados.

“Todo es un curro en este país. Ahora que tengo el área de Infraestructura, veo todas las empresas y todo es un curro. Que quede claro para la gente, es así. En todos lados hay kioscos y esta ley, un poco, va también a combatir eso”, sentenció en una entrevista.

Una consulta popular que sería inconstitucional

La sanción del proyecto de Ley Omnibus que el presidente de la Nación envió al Congreso corre el riesgo de naufragar en aguas legislativas. Javier Milei lo sabe, y por eso analiza la posibilidad, frente a un efectivo naufragio institucional, de convocar a una consulta popular para que el pueblo se pronuncie acerca del proyecto de ley en cuestión.

Como mecanismo de participación popular, el de la “consulta” ha sido recepcionado en la Constitución Nacional durante su reforma del año 1994 (en el artículo 40) y posteriormente, en el año 2001, el Congreso sancionó una ley reglamentaria de dicho instituto, que es la número 25.432.

Luis Caputo aseguró que está bajando la inflación: de 1,5% diaria a 1,5% semanal

El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que las medidas económicas “van por fuera de la Ley Ómnibus” y que “se está viendo una desaceleración inflacionaria importante” tras el ajuste adoptado desde el 10 de diciembre.

“Pasamos de una inflación de 1,5% diaria a 1,5% semanal, con lo cual ya claramente se está viendo una desaceleración inflacionaria importante”, dijo el funcionario.

Y agregó: “La situación actual está siendo mejor de lo que esperábamos. Se están resolviendo problemas en 40 días que antes hubieran parecido imposibles”.

Caputo dijo además que “no es un desastre” que se haya retirado la Ley Ómnibus de su tratamiento en particular en el Congreso y que las provincias “hicieron una mala evaluación de la negociación” en los artículos clave para el Gobierno.

La alianza con Israel: de las promesas de campaña a la preocupación

Varios hechos decantan de los compromisos adquiridos por Javier Milei en Israel de trasladar la tradicional embajada en Tel Aviv a Jerusalén y el de declarar a Hamas Grupo Terrorista para la ley argentina.

Si algo llamó la atención es que al bajar del avión, el nuevo canciller, Israel Katz, lo tomó por sorpresa y sin que promediara una conversación, un café, una recepción como suele ocurrir en diplomacia, le agradeció a Milei por estos hechos y el Presidente atinó a repetir lo que escuchaba, de forma afirmativa.

En Economía juran que el 75% del ajuste para llegar al déficit cero total no depende del Congreso

Ayer fue un buen día para los mercados internaciones con los principales índices de Wall Street para arriba luego del revés del lunes ocurrido tras las palabras de Jerome Powell de que EE.UU. no recortaría las tasas, en la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal de marzo próximo. Los activos argentinos retrocedieron y lo mismo hizo el Merval.

“Hay escepticismo”, confiesan en el Ministerio de Economía, sobre el resultado que vaya a alcanzar el plan que el Gobierno de Javier Milei lanzó el 10 de diciembre y luego del doble revés sufrido en el Congreso. Primero, cuando Luis Caputo retiró el paquete fiscal y luego cuando el Gobierno bajó directamente el proyecto de Ley Ómnibus. “Es lógico y natural ese escepticismo -comentaban ayer por la tarde en los pasillos de Hacienda-, los inversores y el mercado están esperando ver resultados concretos luego de tantas experiencias fallidas, y primero habrá que conocerlos”.

Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para derogar el aborto

Luego del fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso, trascendió que un grupo de diputados de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para derogar la ley de aborto, aprobada en diciembre de 2020.

La novedad trascendió en la noche de este jueves pero el expediente, con número de trámite parlamentario 233, tuvo alta en el sistema de entradas de la Cámara de Diputados el pasado lunes.

Los gobernadores evitan confrontar con Milei y esperan una definición sobre un posible plebiscito

“Ahora hay que esperar que largue Twitter”. La frase salió de un funcionario cercano a un gobernador opositor al gobierno de Javier Milei el día después de que el Presidente saliera con los tapones de punta, sin distinción, contra todo el arco político que él identifica como casta. Pero mayoritariamente, en las provincias y en varios sectores de la variopinta oposición había coincidencia.

El mensaje de la diputada Torres, esposa del titular de la ANSES, a quien acusan de traicionar al Gobierno

La diputada cordobesa Alejandra Torres, cercana al schiarettismo, fue blanco de las críticas de la militancia libertaria por su voto en contra a algunos puntos del proyecto de Ley Ómnibus. La cuestionan porque su esposo, Osvaldo Giordano, ex ministro de Finanzas de Córdoba, dirige la ANSES desde el 10 de diciembre y, por lo tanto, se esperaba que acompañase el proyecto del Poder Ejecutivo.

“Me causa mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser “mujer de” no podemos tener opinión y criterio propio…”, escribió Torres en X junto a un mensaje de una cuenta libertaria donde se hace explícita la crítica contra su voto y su vínculo con Giordano.

Silvia Lospennato lamentó la caída de la Ley Ómnibus y criticó al kirchnerismo

La diputada nacional del PRO Silvia Lospennato lamentó la caída de la Ley Ómnibus cuando se estaban votando los artículos en particular y aseguró que todo lo que argumenta el kirchnerismo contra el proyecto presentado por el presidente Javier Milei “es mentira”.

“La decisión de levantar la ley es del Gobierno, nosotros la acompañamos. Creemos que es una buena ley, trabajamos mucho para mejorar algunos artículos. Todo lo que dice el kirchnerismo sobre esta ley es una mentira. Vamos a lamentar varias cosas, por ejemplo, en marzo no tener una ley que le asegure a los chicos una educación sin paros o una nueva fórmula jubilatoria”, expresó Lospennato por TN.

La diputada también explicó cómo sería el procedimiento legal si el Presidente hace una consulta popular sobre la Ley Ómnibus.

“El Ejecutivo impulsa la consulta, que es no vinculante, y con el resultado (si o no) el Congreso debe decidir si la convierte en ley”, comentó Lospennato.

Cómo quedó partido el Congreso tras la caída de la Ley Ómnibus

Tras fracasar el intento del Gobierno para imponer la Ley Ómnibus se abre un nuevo escenario político en la Cámara de Diputados, donde las relaciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista quedaron tocadas por el revés legislativo, más allá de la declaración formal de que están abiertos a la búsqueda de consensos.

Milei evalúa pedir la renuncia a los funcionarios que responden a gobernadores díscolos

Quienes escucharon a Javier Milei en las últimas horas aseguran que los reposteos que hizo en su cuenta de Twitter a los comentarios contra los diputados de la oposición son “suaves” al lado del enojo que muestra en la intimidad al referirse a la sesión de Diputados en la que se vio obligado a retirar la Ley Ómnibus para no sufrir una derrota política todavía más dura.

Un diputado libertario dijo que el Ejecutivo retiraría el proyecto “Bases” y no presentaría otros durante 2024

Carlos D’Alessandro aseguró que el Gobierno nacional “no piensa enviar ninguna ley durante 2024” al Congreso y conjeturó que el proyecto Bases “va a ser retirado por el Ejecutivo” luego de que en la sesión del martes el oficialismo fracasara en la votación en particular y se decidiera su retorno a comisiones.

“Recibimos noticias desde el Ejecutivo de que no piensan enviar ninguna ley durante 2024, por lo cual entiendo personalmente que esta ley ómnibus va a ser retirada por el Ejecutivo”, explicó D’Alessandro en diálogo con Radio 10 respecto al proyecto de ley “Bases”.

Catarsis libertaria en el Congreso tras la caída de la Ley Ómnibus

Un grupo de diputados advirtió que el Ejecutivo también tuvo responsabilidad en el fracaso de la ley. Mañana se analizará el futuro del megaproyecto.

El día de furia de Milei en las redes: bronca y reproches contra los “traidores” de la Ley Ómnibus

El Presidente expresó su descontento por el fracaso de la sesión en su cuenta en X. Apuntó especialmente a los diputados que votaron en contra de los artículos de la iniciativa oficialista.

El gobernador de Salta dijo que nunca fue invitado a una reunión con el Ejecutivo para debatir la Ley Ómnibus

Gustavo Sáenz, uno de los gobernadores que habría comprometido el voto de sus diputados a favor de la Ley Ómnibus y luego dio marcha atrás, según rumores que surgieron desde el oficialismo luego de que el proyecto volviese a comisión, habló este miércoles y dijo que él nunca fue invitado a una reunión con funcionarios nacionales para debatir el tema.

“A lo largo de mi gestión, he colaborado con autoridades nacionales de diversos partidos políticos, mostrando mi respeto por el mandato popular y buscando siempre consensos, porque creo firmemente que es lo que nuestro país necesita en estos tiempos difíciles”, apuntó el salteño en un extenso mensaje publicado en X.

Sáenz, muy cercano a Sergio Massa, dijo que ha “remarcado en varias oportunidades la voluntad de acompañamiento al gobierno elegido por el pueblo” y que está “a favor de que se le otorguen al Presidente las herramientas que considere necesarias para avanzar en su plan de gobierno”.

Sin embargo, aclaro, “debo señalar que nunca he sido invitado a participar en ninguna reunión con representantes del Ejecutivo Nacional previo al tratamiento de la llamada Ley Ómnibus”.

“Todos saben que he expresado permanentemente mi negativa a apoyar medidas o normas que, a mi juicio, perjudican los intereses federales y, sobre todo, a los salteños, pero eso no invalida apoyar lo que entendemos que sirva”, recordó, mientras que se comprometió a “dar una mano y ayudar” a cambio de “respeto”.

Un diputado del PRO que responde a Patricia Bullrich propuso en Diputados el proyecto para realizar una consulta popular

Gerardo Millman lo anunció en las redes sociales. El vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado que el Gobierno está evaluando tras el fracaso de la sesión por la Ley Ómnibus.

Inciso “h”: las cuatro advertencias que el oficialismo no escuchó y que podrían haber evitado la caída de la Ley Ómnibus en Diputados

Dos radicales y dos legisladores que responden a los gobernadores le anticiparon a La Libertad Avanza una posible derrota. Pero el oficialismo sólo aceptó una pequeña concesión, no alcanzó a salvar el debate y perdió por 30 votos. Qué decía el inciso que generó la polémica y desencadenó el fracaso del proyecto.

Bregman, contra De Loredo: “Esta ley no contenía reformas, sino contrarreformas”

“Lloran porque “son reformistas y quieren reformas”. Una lástima, porque esta ley no contenía reformas, sino contrarreformas. El ámbito laboral es muy claro”, escribió en redes sociales la diputada del Frente de Izquierda en alusión al llanto del jefe de bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, quien se largó a llorar a la hora de analizar la caída de la Ley Ómnibus. “Nosotros somos reformistas”, había dicho.

Rodrigo De Loredo hablaba de la sesión por la Ley Ómnibus, se largó a llorar: “Me siento un ingenuo”

El jefe del bloque radical de Diputados se mostró triste y frustrado por la vuelta de la Ley Ómnibus a comisión y acusó a “los fundamentalistas de siempre” por el fracaso . También aseguró que “el diálogo con el Gobierno está roto”. Qué dijo de Javier Milei y sus listas de “traidores”.

Zago no descartó la posibilidad de dividir la Ley Ómnibus

El diputado de La Libertad Avanza dijo en la puerta del Congreso: “Si la tenemos que dividir, que es otra de las oportunidades que hay, se dividirá en distintos lugares, según lo que arreglemos mañana diputados y ejecutivos”.

“Creemos que nos daba las herramientas para empezar un proceso de transformación y la verdad que no aceptada. Seguramente la podemos dividir si el Gobierno opta por no continuar con el paquete grande, asi que podemos dividirla, ir a distintas comisiones que ya estaban formadas”, añadió en diálogo con la prensa.

Entidades empresarias pidieron por “consensos legislativos” para lograr “la reconstrucción del país”

Entidades empresariales pidieron “la responsabilidad de las distintas fuerzas políticas” para lograr acuerdos y consensos legislativos que prioricen “la reconstrucción del país por encima de cualquier interés partidista”, luego de que ayer haya regresado a comisión el proyecto de Ley de Bases desde la Cámara de Diputados.

En un comunicado, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) señaló que “el país se encuentra en un grave estado de emergencia social y económica, y la crisis afecta a millones de argentinos, sumiéndolos en la desesperación y la incertidumbre. Ante estos desafíos sin precedentes, se requieren respuestas inmediatas y medidas efectivas”.

Y agregó la entidad que “es necesario representantes políticos comprometidos con el bienestar de la sociedad, dispuestos a priorizar la reconstrucción del país por encima de cualquier interés partidista. La Argentina no puede seguir postergando su desarrollo y su estabilidad”.

“Convertir a la Argentina en un país viable -concluyó la Amcham- depende de nuestra capacidad para superar diferencias y trabajar juntos de manera urgente en la construcción de un futuro próspero y equitativo para todos los habitantes del suelo argentino”.

Tras ser escrachada por Javier Milei en redes, Carolina Píparo acusó al Gobierno de tener “prácticas fascistas”

La diputada y excandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza fue incluida en una lista de “traidores” por la Oficina del Presidente. Es porque se opuso a un inciso del artículo 4, antes de que el oficialismo regresara la Ley Ómnibus a comisión.

Elisa Carrió trató de imbécil a Luis Caputo y dijo por qué cree que el PRO y el oficialismo mandaron la Ley Ómnibus a comisión

La fundadora de la Coalición Cívica arremetió contra el ministro de Economía y su “relato”. Le endilga que quiso frenar cambios en la fórmula de los jubilados para profundizar el ajuste.

De Loredo se largó a llorar en plena entrevista con periodistas: “Los fundamentalismos de siempre nos hunden como país”

En plena entrevista con periodistas desde la puerta del Congreso, Rodrigo De Loredo, jefe de bloque de la UCR, se quebró a la hora de analizar los motivos que llevaron a que la Ley Ómnibus fracasara en el debate particular y vuelva a comisión.

El diputado rompió en llanto en vivo.

“Nosotros somos reformistas. Eso significa que las reformas se suceden cuando uno lo va construyendo. Y había una gran oportunidad de hacer reformas en Argentina, pero vienen los fundamentalismos de siempre que nos hunden como país y empieza todo de cero”

Debate abierto: por qué le convendría (y por qué no) a Milei convocar a una consulta popular

Javier Milei lo anticipó en la campaña que lo llevó a la presidencia, consciente de que -cualquiera fuera el resultado- tendría debilidad legislativa. El entonces candidato ya explicitaba entonces que, en el caso de que no reuniera los votos necesarios en el Congreso para empujar los cambios de 540 grados que pretende impulsar, apelaría a plebiscitar las iniciativas.

Después del fracaso de la ley ómnibus, el Presidente y el Gabinete barajan la posibilidad de impulsar una consulta popular no vinculante para presionar a los legisladores que rechazaron la ley de bases. “Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas, se decidirá tomar el camino más correcto o que revista mayor celeridad”, señaló el vocero presidencial Manuel Adorni.

En el Gobierno descartan la posibilidad de recurrir a un plebiscito vinculante, una alternativa contemplada en el artículo 40 de la Constitución, pero que debe ser convocado por el Congreso. “No es una opción, porque lo trabarían de antemano”, sostienen en Balcarce 50.

Tras la caída de la Ley Ómnibus, el campo y la agroindustria piden avanzar con las reformas económicas

El oficialismo cosechó un duro revés tras la vuelta a comisión de la Ley Ómnibus. Foto: Télam

“La Ley Ómnibus está políticamente muerta”, así lo describieron los diputados dialoguistas que aún no saben si el oficialismo por impericia o desconocimiento tuvo que devolver a comisión el megaproyecto que el presidente Javier Milei envió al Congreso al no reunir los votos para avanzar con la votación en particular por la falta de acuerdo entre el Gobierno y los gobernadores. El ambicioso proyecto del Presidente que incluía más de 600 artículos y que había sido reducido a 383 volverá a comisión para que se vuelva a tratar para emitir un nuevo despacho.

En ese contexto, desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y el sector gremial del campo manifestaron su preocupación ante la falta de acuerdo legislativo.

El CAA señaló: “Nuestro país necesita una Ley que permita ir hacia una macroeconomía más estable, avanzando en las reformas necesarias que modernicen el marco normativo, desburocratizando y racionalizando al Estado Nacional, a la vez que proponga un perfil exportador a nuestra economía”.

El bloque de La Libertad Avanza hace catarsis tras la caída de la ley

La bancada que preside el diputado libertario Oscar Zago está reunida para analizar lo ocurrido en la sesión en la que se cayó la Ley Ómnibus.

Los diputados coincidieron en que también hubo responsabilidad del Ejecutivo en el manejo de las negociaciones.

Según pudo averiguar Clarín, también se diferenciaron del presidente Javier Milei en atacar a los diputados dialoguistas.

El Gobierno quema puentes con los gobernadores, anuncia más ajuste y presiona con un plebiscito

El proyecto de ley de bases que había sido aprobado en lo general el viernes de la semana pasada y este martes naufragó en Diputados fue un parteaguas, pero no el que imaginaba el Presidente. La derrota legislativa del oficialismo empuja cambios en la dinámica del Gobierno y en el vínculo con los gobernadores y la oposición.

Una y otra vez el vocero presidencial insistió en su conferencia de prensa que más temprano que tarde la ley ómnibus será una realidad. Sin embargo, en la Casa Rosada hay quienes apuntan que el proyecto que volvió a fojas cero “está muerto”, como marcan los antecedentes legislativos. Altas fuentes del Gobierno sostienen de todos modos que el proyecto seguirá su trámite legislativo.

En el Gabinete de Milei hay ideas diversas sobre la posibilidad de convocar a una consulta popular no vinculante. En la mesa chica del Presidente relativizan esa opción por el riesgo que supondría una derrota. Con el correr de las horas, no obstante, la opción se impulsa con más vehemencia.

Jorge Yoma: “Nos gobierna la familia Manson…”

Pichetto y una llamativa cita a Eduardo Menem, padre del presidente de Diputados

Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, uno de los apuntados por el presidente Milei por el fracaso de la ley omnibus, retuiteó un mensaje de Eduardo Menem, padre del presidente de Diputados, tras la sesión de ayer.

“Uno de los principios fundamentales del Derecho Parlamentario es el de la autonomía de voluntad de los legisladores, es decir que no deben recibir órdenes de nadie y solo deben guiarse por la defensa de los derechos del pueblo que los ha elegido”, escribió Eduardo Menem, en el texto que citó Pichetto.

El mensaje que retuiteó Pichetto.

Desde el partido de Carrió cruzaron a Milei: “Utiliza métodos del régimen totalitario”

Una encuesta confirma la nueva grieta con cuatro datos clave sobre Javier Milei

Hace dos semanas, Clarín advirtió sobre un fenómeno particular que se estaba gestando en la política: la nueva grieta, ya no con Cristina Kirchner y Mauricio Macri como polos de un espejo, sino en torno a la figura de Javier Milei. Y una encuesta nacional que acaba de publicarse confirma la hipótesis. Con cuatro datos clave.

El estudio es de D’Alessio IROL – Berensztein, dos consultoras que trabajan juntas hace años y publican un “monitor de humor social” todos los meses, que sirve como un buen termómetro de la opinión pública. El último incluye un relevamiento online nacional de 1.240 casos. Leer más.

Las internas del bloque PRO salen a la luz por un cruce en X: “Nadie te pide tanto”

Una reflexión del diputado nacional del POR Martín Yeza destapó algunas diferencias internas dentro del bloque del PRO. Fue luego de un mensaje del exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tras el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso tuiteó: “Viva el consenso carajo!”.

Sin nombrarlo, Yeza sostuvo que ”el argumento de ‘viva el consenso carajo’ tiene un problema central: está desconectado de la crisis argentina” y explicó sus motivos para sostener esa afirmación. Sus argumentos hicieron enojar a Álvaro González, del riñón larretista, que le dijo: “Nadie te pide tanto”.

“Yeza bancate las opiniones y no las traigas al bloque, que se comportó con absoluta coherencia durante todo el proceso de discusión de la Ley.El pensamiento único es un mal consejero”, lo cruzó.

La ironía de Martín Tetaz: “Me declaro ultrakirchnerista”

La UCR acusó a Milei de encabezar una “incitación generalizada a la violencia contra el que piensa distinto”

A través de un comunicado, la Unión Cívica Radical cruzó a Javier Milei por escrachar a los diputados que votaron en contra de artículos en particular de la Ley ómnibus y aseguró que el Presidente encabeza una “incitación generalizada a la violencia contra el que piensa distinto”. A continuación el comunicado:

El Presidente se puso al frente de un operativo cargado de descalificaciones y agravios a los diputados y diputadas que no acompañaron algunos artículos de la votación en particular en el tratamiento de la ley ómnibus.

Luego, en una conferencia de prensa en el exterior, los calificó como un “conjunto de delincuentes”. Hay una incitación generalizada a la violencia contra el que piensa distinto que debe terminar.

Tener coraje para emprender reformas no implica insultar, gritar y pensar que sólo uno tiene razón. Tampoco es ensañarse con insultos contra los que expresan opiniones diferentes.

Nada de esto es lo que nos enseñó Raúl Alfonsín cuando refundó la democracia.

Argentina necesita templanza y equilibrio para lograr consensos que sobrevivan en el tiempo y resuelvan de manera definitiva los problemas que arrastramos. Ese es el camino para salir de la crisis.

En el Museo del Holocausto, Javier Milei anunció el traslado de la embajada a Jerusalén y Benjamin Netanyahu lo recibió “como un gran amigo” de Israel

El Presidente se refirió a Hamas como “el nazismo moderno”.

En su segundo día en Israel, al cabo de su visita al Museo del Holocausto Yad Vashem, el presidente Javier Milei hizo pública su voluntad de trasladar la embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, un anuncio que le había hecho un rato antes al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien en la reunión bilateral se mostró “encantado” por esta decisión y por “su incondicional apoyo” en la guerra contra la organización terrorista Hamas que se desató tras el atentado del 7 de octubre.

“Elijo estar del lado correcto del mundo y de la historia. Jerusalén es símbolo y estandarte eterno de vida y libertad. Elegimos la vida. Elegimos Jerusalén Occidental, como ciudad de nuestra embajada”, confirmó Milei al salir de la Sala del Recuerdo, donde participó del homenaje a los más de seis millones de judíos víctimas del nazismo.

Se trata de un gesto importante para Israel porque implica reconocer a Jerusalén como su capital y desconocerla como parte de otros Estados. Sin embargo, no está claro cuándo se concretará. Desde el Gobierno sostienen que cuando la situación geopolítica lo permita. Pero hay opositores que sostienen que para hacerlo, el Presidente debe modificar la ley 14.025, promulgada en junio de 1951, que aprobó el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y fijó la sede diplomática en Tel Aviv. Y avisan que no puede hacerlo vía DNU ni tampoco a través de un decreto simple.

Desde la Coalición Cívica rechazan “escraches y aprietes” a diputados

El presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, advirtió que el gobierno de Javier Milei busca “crear un nuevo enemigo interno a través de un relato para concentrar poder” y lamentó que traten “de traidores a quienes resguardan la independencia de poderes”, en rechazo a las listas publicadas por el Gobierno con los diputados que votaron “en favor y en contra del pueblo” en el marco de la sesión especial para debatir en particular la Ley Ómnibus.

“Con los ‘escraches’ y ‘aprietes’ a través de las redes sociales, ponen a la luz el verdadero objetivo, crear un nuevo relato. No buscan consensos, buscan instalar un nuevo relato. Para algunos el enemigo eran los medios, hoy es ‘la casta’. La búsqueda de un enemigo interno es la más antigua de las prácticas para concentrar poder. Argentina no necesita esto, no necesita violencia institucional, necesita generar consensos para que las voces de todos los argentinos estén representadas”, enfatizó Ferraro en su cuenta de Twitter.

En esa línea, aseguró que “tratan a la ligera de traidores a quienes resguardan la independencia de poderes” y sostuvo que deberían primero “conocer la Constitución Nacional del país que gobiernan”.

La pelea con los piqueteros: ahora el Gobierno difunde líneas para reclamos de comedores

Luego de que la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello se negara a recibir uno por uno a los 10 mil manifestantes motorizados por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que hicieron 25 cuadras de cola para pedir por alimentos, el Gobierno habilitó líneas telefónicas y correos electrónicos para canalizar los reclamos a su Cartera.

“Quien necesite ayuda alimentaria puede comunicarse con los canales oficiales (alimentos@capitalhumano.gob.ar) y hay un 0800-222-3294, opción 1. El objetivo es que el alimento llegue a quien lo necesita y no haya en el medio gente que pueda hacer un negocio con los pobres. A nadie le va a faltar el alimento”, garantizó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.

En rigor, como aclararon desde el ministerio de Pettovello, se trata de asistencia para los representantes de los comedores a los que les piden detalles como personería jurídica y si dependen de alguna organización social.

El Gobierno negó el escrache a los diputados que votaron en contra de la Ley Ómnibus: “Es información pública”

El presidente Javier Milei en Israel. Foto: AP

Luego de que el presidente Javier Milei difundiera en redes sociales la lista de los opositores dialoguistas que rechazaron el proyecto de reformas de la Ley Ómnibus en Diputados, desde el Gobierno aclararon que era “información pública”.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario había republicado un hilo que hizo un usuario con “los nombres y caras de los diputados traidores y extorsionadores del pueblo argentino” y convocó a sus seguidores a “mapear algunos de los nombres de la casta empobrecedora con sus caras”.

Este miércoles en conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni se pronunció al respecto: “El Presidente siempre dijo que iba a exponer las mentiras y que su compromiso era con la gente. No se hizo más que exponer una información pública”.

Manuel Adorni sobre la posibilidad de un plebiscito por la Ley Ómnibus: “Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas”

El vocero presidencial expresó su mirada tras la vuelta a comisión de la Ley Ómnibus.

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que están “evaluando” la posibilidad de realizar un plebiscito por la Ley Ómnibus y aclaró que “la ley va a ser realidad”.

“La ley va a ser realidad. En tal caso, en algún momento la política se dará cuenta lo que pide y quiere la gente. En definitiva, en algún momento la ley va a ser realidad. Evidentemente, todavía no perciben lo que requiere la Argentina y evidentemente no están asimilando lo que la gente votó que fue un cambio”, subrayó Adorni.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario nacional subrayó: “Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas. Esto no pone ninguna traba al plan económico que venimos llevando”.

Oscar Zago: “Nos tendieron una emboscada”

El jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Oscar Zago. Foto: AP

El jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, afirmó que el oficialismo tomó la decisión de devolver a Comisión el dictamen de mayoría de la Ley Ómnibus al darse cuenta que si seguía el debate “se perderían la gran mayoría de los artículos”, al tiempo que consideró que legisladores y gobernadores les “tendieron una emboscada”.

“El consenso lo buscamos, siempre lo buscamos, por eso sacamos 144 votos en la elección general, de 664 artículos quedamos en 382 ¿Este es el Gobierno que no escucha? ¿El Gobierno duro y fascista? Tomamos la decisión de volver a Comisión, si seguíamos perdíamos la gran mayoría de los artículos y perdíamos la ley. El Gobierno nacional decidirá cuándo y cómo volver a ponerla en funcionamiento”, enfatizó Zago.

En diálogo con radio Mitre, el diputado nacional precisó: “Los gobernadores se comprometieron a las 11.30 de la mañana a votar y por eso fuimos (al recinto), en el momento en que tenían que votar empezaron a dividirnos los artículos por ítems y cayó como un balde de agua fría”.

“Ahí nos empezaron a decir que no iban a acompañar, nos tendieron una emboscada, entonces por eso tomamos la decisión en conjunto con la gente del PRO de enviar la ley a comisión”, relató.

Guillermo Francos: “La consulta popular es uno de los caminos que el Presidente tiene como herramienta”

El ministro del Interior negó los rumores sobre su salida del Gobierno tras el fracaso de las negociaciones por la Ley Ómnibus en Diputados.

El ministro de Interior de la Nación, Guillermo Francos, afirmó que “la consulta popular es uno de los caminos” con los que cuenta el presidente Javier Milei tras el revés de la Ley Ómnibus, aunque opinó que no se puede “obviar el Parlamento”.

“La consulta popular es uno de los caminos que el Presidente tiene como herramienta de la Constitución, será él quien decida, pero ya lo dijo en campaña ‘si no me aprueban las leyes que necesito utilizaré la consulta popular'”, enfatizó Francos.

En diálogo con radio La Red, el funcionario nacional aclaró: “Por el momento va a seguir gobernando con los instrumentos que tiene. Como planteó ayer el ministro de Economía [Luis Caputo] que no nos preocupemos tanto por la ley, la situación macro está mejorando sensiblemente y después con tiempo tratemos los temas que necesitamos para transformar la realidad de los argentinos y generar esto que se proponía la ley que era abrir la argentina para las inversiones, el crecimiento y el desarrollo. En algún momento se conseguirá, trataremos un poco más”.

Luis Caputo, sobre la caída de la Ley Ómnibus: “Obvio que implicará más ajuste”

El ministro de Economía ratificó sus dichos sobre el incremento del ajuste sin la ley ómnibus.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, aseguró que la no aprobación de la Ley Ómnibus “no afecta en lo más mínimo” el programa económico, ya que es “muy poco” lo que han puesto en la normativa que “impacta en los números fiscales”.

Al recordar el día que le preguntaron durante una conferencia de prensa si la no aprobación de la ley implicaría un mayor ajuste, Caputo indicó: “Dije que sí, lo cual es obvio. Algunos lo tomaron como que estaba peleándolos o prepoteando. No, simplemente estoy diciendo la realidad, lo que es prácticamente una obviedad”.

Javier Milei compartió un provocativo meme contra los radicales en sus redes, luego de que se cayera la Ley Ómnibus

El meme contra la oposición que compartió Javier Milei luego de que se cayera la Ley Ómnibus.

Después de acusar de traición a los gobernadores por el revés que recibió en el Congreso que obligó a dar marcha atrás con la Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei se mostró muy activo en sus redes sociales desde Israel y en plena madrugada argentina. En uno de los tantos mensajes replicados, le dio “me gusta” en X a una imagen en contra de la oposición.

La foto en cuestión era un meme que muestra a dos personas pasándose una bolsa de dinero. Una de ellas tiene una remera roja que dice “UCR” en el pecho. La otra, vestida con una remera celeste con las letras “KK”.

El mensaje que provocó la reacción del mandatario fue publicado por la militante libertaria Majo Méndez Casariego y estuvo acompañado de un hashtag #LaCastaContraElPueblo.

Javier Milei: “La casta política es un conjunto de delincuentes que quiere una Argentina peor”

El jefe de Estado dijo haber dado “la orden de levantar el proyecto” de la Ley Ómnibus

En el marco de su visita a Israel, el presidente Javier Milei se refirió al fracaso del Ejecutivo nacional al intentar aprobar la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados y apuntó contra “la casta política”.

“La casta política es un conjunto de delincuentes que quiere una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios”, sentenció el jefe de Estado, quien dijo haber dado “la orden de levantar el proyecto” de la Ley Ómnibus.

Massot dijo que la caída de la Ley Ómnibus es “responsabilidad” de la “nula vocación de consenso” del gobierno de Javier Milei

El diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) aseguró que el listado difundido anoche por la cuenta oficial de Oficina del Presidente con el nombre de los diputados que votaron “en favor y en contra del pueblo”, responde a una “metodología que recuerda a épocas oscuras” y remarcó que el “traspié parlamentario es exclusivamente responsabilidad de la impericia” del oficialismo.

“Señor Presidente Javier Milei, nosotros votamos a favor de las emergencias y las facultades delegadas que nos solicitó su Gobierno. El listado que difunde, con una metodología que recuerda las épocas más oscuras de la historia contemporánea, es un inciso sobre la eliminación de los fideicomisos que financian obras de infraestructura y que las autoridades de la Cámara y del Ejecutivo siempre supieron que no íbamos a acompañar”, publicó el diputado en su cuenta de Twitter.

Para Massot, “este traspié parlamentario es exclusiva responsabilidad de su impericia, falta de diálogo y nula vocación por construir consensos”.

La furia de Javier Milei en las redes sociales contra los que rechazaron la Ley Ómnibus

Ante un duro revés en la Cámara de Diputados, donde fracasó el intento del Gobierno de aprobar la Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei descargó su bronca en las redes contra los que rechazaron su paquete de reformas.

“Anoche la casta festejó…Hoy los argentinos de bien sufren los efectos negativos de sus desmanes y pasión por vivir de lo ajeno… son muy parecidos a las bestias que festejaron el default en 2001/2…La Ley de Bases les sacó la careta a los delincuentes que arruinan al País”, apuntó Milei en su cuenta de Twitter, donde compartió un posteo respecto de la baja de los bonos argentinos.

En las últimas horas, el jefe de Estado también reposteó una serie de publicaciones donde se apunta contra “los diputados que traicionaron al pueblo” y la “casta” del Congreso.

Brian Nichols: “Argentina no puede seguir con crisis y una década sin crecimiento económico e hiperinflación”

Brian Nichols, secretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado llegó al país el último fin de semana para mantener una serie de reuniones con ministros y empresarios. Es otro de los fuertes gestos de acercamiento de la administración de Joe Biden al gobierno de Javier Milei, quien sin embargo se identifica con el archienemigo de los demócratas, Donald Trump, también en campaña electoral.

“Yo creo que es necesario un cambio, un giro. Argentina ha enfrentado varias crisis económicas durante los últimos años y yo creo que sí es esencial un cambio para no tener que recurrir al Fondo Monetario y otras instancias cada rato.”, dijo el funcionario en una entrevista con Clarín y otros medios nacionales. “Argentina no puede seguir con esa crisis y una década sin crecimiento económico, e hiperinflación”, señaló, entre algunas bromas sobre la carne argentina en su segunda visita a Buenos Aires, aunque la primera como funcionario.

Nichols y el embajador Marc Stanley estuvieron en estos dos días con la canciller Diana Mondino; con los ministros, de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Finanzas, Luis Caputo y de Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Estuvo con líderes de la sociedad civil, sindicatos y el sector privado. Y antes de irse se vio con el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

¿Qué es un plebiscito? La posibilidad que plantea el Gobierno para avanzar con la Ley Ómnibus

La posibilidad de enviar la Ley ómnibus a un plebiscito comenzó a sonar con fuerza luego del fracaso de la sesión que trataba en particular la norma que envió Javier Milei al Congreso. Pero, ¿qué es un plebiscito? Un plebiscito es una consulta popular en la que los ciudadanos votan directamente sobre un tema específico, como una propuesta de ley, una reforma constitucional o cualquier otra cuestión de interés público.

Este proceso busca involucrar de manera directa a la población en decisiones fundamentales que afectan el rumbo de un país, pero hay un para nada menor: no es vinculante. Es decir que tenga el resultado que tenga eso no viene más que un efecto simbólico sobre el asunto en cuestión. En otras palabras: no es que enviando la Ley ómnibus a un plebiscito puede triunfar el sí, ser aprobada y comenzar a regir. Es más que nada unas suerte de gran encuesta nacional que le serviría al Gobierno para decir que tiene apoyo popular.

Distinto sería llamar a un referéndum que sí es vinculante y tiene efectos reales sobre la aplicación de una iniciativa. Sin embargo, para convocarla se necesita la aprobación del Congreso de la Nación, al que desde ayer, tras el revés de la reforma del Estado que propone Milei, él ve como un obstáculo difícil de superar.

Ley Ómnibus: el día que Javier Milei anticipó que llamaría a un plebiscito si el Congreso rechazaba sus reformas

Este martes, cuando la oposición lograba importantes modificaciones en la votación de la Ley Ómnibus, Javier Milei bajó la orden de que el proyecto fuera enviado otra vez a comisión. “Para sacar una ley mala, prefiero que no salga”, fue su postura.

Ya en la madrugada, dejó la puerta abierta a la posibilidad de convocar a un plebiscito, una de las advertencias que había lanzado no bien envió el proyecto al Congreso para su debate y sectores no oficialistas lanzaban críticas a su iniciativa: “Van a tener que explicar a la sociedad por qué”, presionó.

De hecho, en una entrevista previa con Luis Novaresio antes de ser elegido presidente, había anticipado su plan de llamar a una consulta popular si el Congreso trababa las reformas que quería aplicar. “Yo voy y envio el proyecto (..) ¿Qué me van a decir? Que no. Yo no me voy a poner a llorar. El paso dos es llamar a referéndum, que es vinculante pero necesitas la aprobación del Congreso, o tenés el caso de la consulta popular que la podés llamar libremente. Entonces voy a llamar a consulta popular, una vez que tenga el resultado (…), sale favorable, la vuelvo a llevar al Congreso”, contó.

Ante la pregunta de qué haría si le vuelven a decir que no, respondió con contundencia. “Los expongo a todos públicamente, porque están en contra de lo que la gente quiere, porque son una manga de estafadores. Y tampoco me voy a poner a llorar: voy a meter un ajuste tan drástico en el gasto público, que en lugar de que el fisco sea un lugar que impulse la emisión monetaria, que chupe dinero”.

En una entrevista con Luis Novaresio, el presidente contó cuál iba a ser su estrategia si tenía un revés legislativo.

El duro mensaje de Hernán Lombardi a sus ex aliados en Juntos por el Cambio que no apoyaron la Ley Ómnibus

El diputado Hernán Lombardi posteó un mensaje en su cuenta de X en el cuestionó a quienes “por torpeza y otros por cinismo terminan siendo cómplices de la decadencia K“, luego de que varios de sus ex aliados en Juntos por el Cambio rechazaran varios artículos clave para el Gobierno, lo que terminó en que el proyecto volviera a comisión.

¿Qué significa que la Ley Ómnibus vuelva a comisión?

Primero: este es un hecho inédito y no existe memoria que a un Gobierno se le rechace la primera ley de su gestión. Lo cierto es que el artículo 155 del reglamento del Congreso se refiere a un proyecto de ley que fue aprobado en general y en el tratamiento particular se decide enviarlo a comisión, como el oficialismo hizo este martes con el proyecto de ley ómnibus que habían aprobado en general el viernes por 144 votos contra 109.Primero: este es un hecho inédito y no existe memoria que a un Gobierno se le rechace la primera ley de su gestión. Lo cierto es que el artículo 155 del reglamento del Congreso se refiere a un proyecto de ley que fue aprobado en general y en el tratamiento particular se decide enviarlo a comisión, como el oficialismo hizo este martes con el proyecto de ley ómnibus que habían aprobado en general el viernes por 144 votos contra 109.

“Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna”, asegura el artículo 155 del reglamento interno del Congreso. Así, el proyecto vuelve al origen como si no se hubiera aprobado en general.

Vale aclarar que el debate arrancará sobre el texto original que envió Javier Milei en diciembre pasado. Salvo que el Gobierno decida retirarlo y presentar varias leyes como en distintos pasajes del debate se lo propusieron desde la oposición.

Javier Milei ratificó su decisión de mudar la embajada argentina a Jerusalén

El presidente argentino se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para el próximo jueves

El Gobierno convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil a reunirse el próximo jueves 15 para poder definir un nuevo piso salarial, actualmente fijado en $ 156.000.

La reunión se desarrollará a las 16.30 en la Secretaría de Trabajo ubicada en Leandro N. Alem 650, según precisa la resolución 27/2024 del Ministerio de Capital Humano, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por la titular de esa cartera, Sandra Pettovello.

Como orden del día se estipuló la “convocatoria a designación de dos consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta” en un encuentro previo, convocado a las 15; y luego la “consideración de los temas elevados al plenario por la comisión” que se analizará en la segunda sesión, a partir de las 16.30.

Los gobernadores de Juntos se defienden de las críticas de Milei: “No nos falten el respeto”

Luego de que se cayera la sesión en la Cámara de Diputados y naufragara buena parte de la Ley Ómnibus, desde el Gobierno salieron a cruzar a los gobernadores por haberla, según el propio presidente Javier Milei, “destruido” y “darle la espalda a los argentinos”.

“La casta contra el pueblo”, el mensaje de Javier Milei tras el revés con la Ley Ómnibus

El presidente Javier Milei publicó en las últimas horas un duro mensaje contras los diputados que votaron contra la Ley Ómnibus antes de que el Gobierno resolviera enviarla otra vez a comisión.

“Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué”, afirmó.

