El Presidente participó de un encuentro organizado por Fuente Latina en Israel. Allí se descargó contra los diputados que quisieron modificar el proyecto Bases y anticipó cómo continuará su gestión

El presidente Javier Milei habló por primera vez en público del freno a la ley ómnibus en el Congreso durante una charla con empresarios en Israel. Una veintena de hombres de negocios de importantísimas empresas locales escucharon su descargo contra los legisladores que quisieron modificar los artículos del proyecto que impulsó el gobierno. Los calificó de “delincuentes” y “saboteadores”.

Pero no fue de lo único que habló. El jefe de Estado hizo un recorrido pormenorizado de sus planes de gobierno, anticipó que aspira llegar al déficit cero en marzo y pronosticó un descenso de la inflación. También planteó que hay muchas chances de que se levante el cepo al dólar a mediados de año si el país logra continuar con el proceso de “saneamiento” del Banco Central.

El jefe de Estado anticipó que Federico Sturzenegger trabaja en nuevos decretos de modernización del Estado que se conocerán en las próximas semanas y sugirió que esperará la conformación de un nuevo congreso en 2025 para continuar impulsando reformas que requieren el aval del Poder Legislativo.

En esta nota, el video completo de la charla brindada por Milei.

Milei habló ante empresarios en Israel

– “Es un día bastante interesante para hablar de Argentina porque ayer en la sesión de la cámara de diputados la casta política, como nosotros llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley”.

– “El motivo por el cual ayer fue saboteado el proyecto es porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98%, lo cual explica la traición de los gobernadores, que te dicen que quieren el cambio siempre y cuando lo suyo no se toque”.

– “Los que votan en contra de estas reformas se llenan la boca hablando de los pobres y de la ayuda a los pobres, por eso digo que los progresistas de izquierda hablan tanto de los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos, es como el rey Midas, pero al revés, el rey Midas todo lo que tocaba lo hacía oro, todo lo que toca un zurdo lo convierte en pobreza”.

– “Creemos fuertemente en el comercio como un mecanismo de cooperación social, que no solo beneficia a la humanidad por las ganancias de productividad que implica, sino que también donde entra el comercio no entran las balas. El comercio es un mecanismo que promueve la paz entre los pueblos, aun cuando no se quieran”.

– “Mudar la embajada a Jerusalén es una decisión tomada, después está la cuestión instrumental y nosotros sabemos que hay restricciones, y vamos a luchar contra esas restricciones y se va a dar”.

– “Lo que hemos presentado en estos 50 días solamente es el 25% de lo que tenemos armado, con lo cual, ¡tenemos más! No solo quedan 3000 reformas estructurales, sino que la unidad transitoria para la desregulación de la economía está avanzando con los decretos, así que prontamente haremos una fuerte limpieza de todos los decretos que traban el funcionamiento de la economía”.

– “Tanto el DNU como la Ley son instrumentos que promueven devolverle la libertad a los individuos, potencian las estructuras de mercado, son reformas pro mercado, no pro firma, y al mismo tiempo eliminan muchos negocios turbios, oscuros de la política, y eso hace arrincona a los corruptos estafadores que han hundido la Argentina”.

– “No en vano estamos publicando los nombres de esos diputados que votaron a favor y en contra y quienes son los que traicionaron a sus votantes diciendo que estaban a favor del cambio y en realidad son kirchneristas de buenos modales, lobos con piel de cordero. Estamos publicando las fotos de estos traidores para que la gente tenga claro quiénes son los que le mienten de modo directo a los argentinos. Así queda claro quiénes están a favor de hacer de la Argentina algo grande y quiénes quieren dejarla prebendaria”.

– “Los progresistas se llenan la boca hablando de los pobres, de tanto hablar de ellos solo multiplican a los pobres, es como el rey Midas pero al revés, todo lo que toca un zurdo lo convierte en pobreza”.

– “Veo con optimismo lo que pasó a noche, todas esas cosas que fuimos presagiando y anunciando durante la campaña se hicieron realidad, yo dije en un discurso que no iba a guiar corderos sino despertar leones, ayer algunos leones se despertaron y vieron lo que pasó”.

– “Si estamos siendo exitosos en materia de inflación a velocidades verdaderamente rápidas, al mismo tiempo estamos con una recomposición de las cuentas fiscales que indica que no vamos a tener problemas de llegar al equilibrio financiero en marzo, si continuamos con este proceso de saneamiento del Banco Central podríamos estar liberando el cepo a mediados de año”.

Fuente: Infobae