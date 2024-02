El ministro del Interior desmintió los rumores sobre una posible renuncia.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró este miércoles, después del fracaso del Gobierno en su intento por aprobar la Ley Ómnibus, que no pensó en “dar un paso al costado”, luego de los rumores que indicaban que estaba pensando en una renuncia a su cargo. Francos fue el pilar en las negociaciones del oficialismo con los diputados dialoguistas y los gobernadores que finalmente rechazaron los artículos clave.

“Jamás he pensado en dar un paso al costado, no es mi posición, me comprometí con el presidente a tratar de ayudar en esta gestión. El Presidente tiene su visión, a veces podemos disentir con algún tema, con miembros del equipo, pero él es quien tiene la resolución de los temas. Dentro de eso seguiré planteando que el camino del diálogo tiene que existir y el camino del entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso tiene que existir. También con las provincias”, remarcó el funcionario en diálogo con La Red.

Allí reconoció que sabían que la situación en el Congreso para el Gobierno era difícil al contar con un bloque minoritario, pero que creían que “había mayoría” para tratar los artículos en los que aún había diferencias.

“La realidad es que en una votación los diputados que supuestamente iban a apoyar la ley en el tratamiento particular no la apoyaron, tenemos que trabajar en esa realidad. Entendimos que había un apoyo a la ley que no fue así. Había diferencias en algunos artículos, es cierto; pero entendimos que había mayoría para tratarlos. Insisto, el tema es si se trata una ley de emergencia, primero se vota en general toda la ley, después se hicieron hicieron algunas salvedades, después se aprueba el artículo primero y segundo donde se establece la emergencia económica. Después en el cuarto y quinto donde se dan los instrumentos y las delegaciones para tratar esa emergencia se votan en contra, entonces claramente no tenía sentido continuar con el tratamiento de la ley, porque no se daban los instrumento parta poder trabajar sobre ella”, dijo.

También dijo, en tono a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que “no nos preocupemos tanto por la ley”, porque la situación macroeconómica está mejorando sensiblemente y después con tiempo se tratarán los temas que, según él, necesitan “para transformar la realidad de los argentinos y generar esto que se proponía la ley que era abrir la Argentina para las inversiones, el crecimiento y el desarrollo”.

“En algún momento se conseguirá, trataremos un poco más”, agregó Francos. Pero aclaró que el camino para conseguirlo “es dentro de lo que establece la Constitución Nacional”, utilizando esos instrumentos y “con el diálogo con el parlamento” sin dejar de buscar consensos.

De todas formas, dejó abierta la posibilidad de que los cambios que pretende Milei salgan a través de un plebiscito: “La consulta popular es uno de los caminos que el Presidente de tiene como herramienta de la Constitución, será él quien decida, pero ya lo dijo en campaña ‘si no me aprueban las leyes que necesito utilizaré la consulta popular'”.

“Por el momento va a seguir gobernando con los instrumentos que tiene, seguiremos tratando de encontrar la forma de generar la transformación que necesita el país”, reafirmó.

Y no cerró la puerta a un nuevo acuerdo con la oposición. “Nos tendremos que sentar nuevamente. Uno no puede obviar al parlamento, tiene que sentarse con los legisladores, sentarse con los representantes en la cámara de diputados y conversar sobre la ley que necesitamos para llevar adelante este proceso de transformación, mas allá de la circunstancia del momento y la decepción que tenemos por no haber podido concretar la ley, creo que la responsabilidad de un gobierno es intentar encontrar los mecanismos para hacerlo. Buscaremos esos caminos”.

“Es cierto que el país transita una situación especial donde si queremos arrancar necesitamos un cambio y estamos convencidos que en la última elección la gente votó una necesidad de cambio tanto en nosotros como en otros sectores políticos que también lo planteaban. Ahora, claramente, tenemos que los legisladores de esos sectores no acompañaron este proyecto. Entiendo que hay que conversar y sentarse a analizar el tema y conversar con ellos para encontrar un camino, no se puede no encontrar un camino en un sistema democrático como el que vivimos, tratar de allanar posiciones y poder avanzar”, finalizó.

Fuente: Clarin