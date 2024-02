Javier Mascherano habló luego del empate ante Venezuela.

Javier Mascherano se está haciendo cargo de la Selección Argentina sub 23. En el día de ayer, el entrenador argentino apuntó con firmeza sobre las decisiones que tomó el arbitraje que cambiaron el rumbo del encuentro. Luego de la igualdad 2 a 2 ante Venezuela, las principales criticas estuvieron dirigidas por el penal sancionado en el último minuto.

Luego del partido, el entrenador de la Selección Argentina, Javier Mascherano criticó duramente el accionar del arbitraje: «Miren las imágenes de lo que ha pasado en todos los partidos, con VAR o sin VAR, siempre el perjudicado es el mismo equipo. Cada uno puede opinar lo que quiera. Pero la realidad es una, hemos pasado por todo: goles anulados y penales no cobrados».

Por otro lado es cierto que el entrenador Javier Mascherano siguió apuntando directamente contra las decisiones que se tomaron: «Acá te excusás o seguís para adelante. Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar. Dio la casualidad que de los cinco partidos, en cuatro pasaron cosas. La realidad es una sola. El que quiera entender cómo va esto lo entiende».

¿Qué otra frase dijo Javier Mascherano?

Por lo pronto el entrenador Javier Mascherano hizo referencia al rendimiento del equipo en este torneo: «Venimos haciendo un buen torneo. Nos tenemos que reponer, toda esa bronca que nos ha generado esa situación y por cómo se ha dado el partido hay que soltarla el jueves. En ese rectángulo verde hay que tratar de soltar toda, no hay otra».

Por otro lado es cierto que el entrenador de la Selección Argentina mencionó los cambios que deberá sufrir de cara al próximo encuentro: «Buscaremos las alternativas a partir de mañana, empezaremos a planificar el partido con Paraguay y pondremos el mejor once que tenemos, esa es la realidad. Equivocados o no, siempre tratamos de poner el mejor once que se adapte al rival, al partido y lo que creemos nosotros que vamos a necesitar para el partido«.

Fuente: El Intransigente