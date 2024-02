“La vicepresidenta tiene la obligación de convocar a sesión para tratar el DNU”, afirmó el senador de UxP, a lo que la vicepresidenta dijo que “el kirchnerismo no maneja más la agenda política”.

Como ya se informó, el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, le reclamó a Victoria Villarruel que convoque a sesión especial para tratar el DNU 70/2023 dictado por el Poder Ejecutivo.

“Queríamos audiencia pública y que fuera transmitido al país, que vengan funcionarios responsables y que explicaran lo que querían hacer con cada cosa. Eso no pasó porque no quieren debate público, porque no quieren que funcionarios informen”, expresó el senador por C5N.

“La vicepresidenta tiene la obligación de convocar a sesión para tratar el DNU. No tiene que hacer una interpretación porque ella es parte del Poder Ejecutivo y como vicepresidenta de la Nación preside el cuerpo, pero para garantizar la imparcialidad del hecho“, sostuvo el jefe del bloque de Unión por la Patria en la cámara alta.

Poco después, Villarruel le respondió al senador opositor señalando en la red social X (ex Twitter) que “el kirchnerismo no maneja más la agenda política”.

“El kirchnerismo no maneja más la agenda política. Nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado, vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones”, expresó la vicepresidenta.

Fuente: Minuto Uno