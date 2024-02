Martín Demichelis habló tras el triunfo de River.

Martín Demichelis es el entrenador de River. Como tal debe tomar una serie de decisiones sumamente importantes pensando en el futuro de la institución millonaria. A raíz de esto, está bastante claro que el entrenador se mostro sumamente contento luego del triunfo que se dio en condición de visitante ante Barracas Central.

Luego del partido, el entrenador de la institución millonaria Martín Demichelis elogió al plantel que tiene: «Quiero felicitar al plantel por el gran esfuerzo que están haciendo en un momento en que nos sucedieron un montón de cosas atípicas. Los grandes se están haciendo responsables de la situación y contagia a los chicos. Esta victoria, obviamente, se valora muchísimo. Vinimos a ganar. Obviamente hay cosas que mejorar, también cosas que destacar«.

Por otro lado es cierto que Martín Demichelis habló sobre los refuerzos que llegarán en estas horas a la institución: «Los refuerzos obviamente fueron siendo necesarios por la cantidad de lesiones que tuvimos, lo dije en el partido anterior. Habíamos empezado el año con 24 jugadores profesionales de campo más los cuatro arquero y con dos chicos en el Preolímpico. Sufrimos cantidad de contratiempos y la dirigencia sigue trabajando fuertemente para terminar de redondear un gran plantel».

¿Qué otra frase dijo Martín Demichelis?

Por un lado es cierto que el entrenador de la institución millonaria, Martín Demichelis hizo referencia a Luciano Rodríguez: «Lo conozco a través de un televisión. No me voy a comprometer con un nombre que no conozco en presencia y jugar con su persona. Creeme que el esfuerzo que está haciendo la Secretaría Técnica y la institución es enorme para que terminemos teniendo un grandísimo plantel».

Aunque es cierto que también se centró en hablar de los lesionados que tuvo en este arranque: «No es que no nos había pasado en la pretemporada pasada sino en todo el año pasado, habíamos tenido tres lesiones musculares en todo el año con la cantidad de partidos y en un año donde no hubo pausa. Para el fin de semana, si Dios quiere, vamos a recuperar a Agustín Palavecino y a Facundo Colidio».

Fuente: El Intransigente