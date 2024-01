Tensión entre el mandatario provincial y el vocero presidencial luego de que se revelara supuesta información de una reunión de la cual este último no participó.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rotuló al vocero presidencial, Manuel Adorni, como “un empleado”, luego de que el portavoz de Javier Milei negara que el Impuesto PAIS haya sido tema de conversación entre los mandatarios provinciales y el ministro del Interior, Guillermo Francos. “Los que estuvimos en la reunión sabemos de lo que se habló”, apuntó el mandatario provincial.

“No estuvo, si hubiera estado sabría que fue un tema central de la reunión. No colabora en nada con una frase desafortunada. Adorni es un empleado”, disparó Llaryora, que fue uno de los invitados al encuentro que se realizó este lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En esa línea, el cordobés agregó: “Los que estuvimos en la reunión sabemos de lo que se habló. Si uno no estuvo dice lo que le contaron”.

En su habitual conferencia matutina, Adorni sostuvo que en la reunión no “sólo no se habló del Impuesto PAIS, sino que no está en discusión”. “La Oficina del Presidente sacó un comunicado aclarando que cualquier discusión relacionada a la ley o a este trámite legislativo iría más adelante. Es una versión que, por alguna misteriosa razón, llegó a los medios, pero que reviste de total falsedad. Jamás se puso en discusión», remató.

Sin embargo, Francos volvió a admitir este miércoles que sí se habló del tema y dejó mal parado a Adorni, que hizo énfasis en que no. “Con los gobernadores hablamos del Impuesto País, pero no quedamos absolutamente en nada. Fue una conversación, un planteo que hicieron los gobernadores, pero quedó ahí. No acordamos nada”, explicó Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.

El impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) es un tributo que se abona cuando se realizan compras de moneda extranjera para ahorro, para pagar servicios en el exterior o para quienes utilicen la tarjeta de crédito o débito para cancelar consumos en divisa extranjera. Para estos casos, establece un recargo del 30% que forma parte de las cotizaciones del dólar ahorro, el tarjeta o el turista, mientras que para los servicios digitales la alícuota es del 8%.

En este sentido, la discusión para avanzar en el tratamiento de la Ley ‘Bases’ atraviesa horas frenéticas antes de llegar a la Cámara de Diputados justamente porque los gobernadores reclamaron coparticipar parte del Impuesto PAIS. El trasfondo de la petición de los mandatarios provinciales se explica por la necesidad de encontrar vías que mejoren sus ingresos en un contexto en el que la Nación insiste con alcanzar el objetivo del equilibrio fiscal y asegura que las cuentas provinciales encabezan la lista de gastos a recortar.

Durante 2023, a través del impuesto PAIS ingresaron $ 1,5 billones. Además, la recaudación de este gravamen mostró un aumento acumulado de casi 800% entre enero y diciembre, de acuerdo a los números recopilados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Es uno de los tributos que mayor recaudación genera y su evolución, además, se ubicó muy por encima de la inflación.

A mediados de 2023, se llevaron al 7,5% las percepciones para las importaciones, que luego, con la llegada de Milei, se elevaron al 17,5%, a excepción de las importaciones de mercaderías que sirvan para la elaboración de productos destinados a su exportación. Al día de hoy, desde la Casa Rosada frenaron el pedido y advirtieron que ese tema “no está en discusión”.

Fuente: El Intransigente