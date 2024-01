El diputado cargó contra el gobernador luego de su silencio por el crimen de la niña de 9 años.

El crimen de Uma, la hija del custodio de Patricia Bullrich, conmocionó a la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tuvo pocas apariciones desde que balearon a la nena de 9 años. Frente a esto, el diputado nacional José Luis Espert arremetió contra el funcionario kirchnerista y sus políticas de seguridad.

«Kicillof es un inútil ideológico, no sirve para absolutamente nada. Lo votaron dos veces los bonaerenses. Los pueblos se equivocan a veces, como los hemos visto en la historia», afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Congreso de la Nación. Sin embargo, el tema no quedó allí y el aliado de Javier Milei, volvió a la carga.

El dirigente expresó su «absoluto rechazo» a la actitud del gobernador respecto de «no dar la cara y no hacer nada por la seguridad de los bonaerenses» y añadió: «Como buen representante del kirchnerismo, siempre está lindando con el delito. Esto de no combatirlo de manera frontal es coquetear con el delito», cuestionó el fundador de Avanza Libertad.

El paro de la CGT

Por otro lado, José Luis Espert puso el foco en el paro de 12 horas que organizó la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo de la Ley Ómnibus que impulsó el presidente. «Es un paro ridículo a un gobierno que lleva 44 días y lo que está haciendo es tratar de evitar una hiperinflación que la dejó plantada el gobierno anterior, al cual estos atorrantes que paran mañana no le hicieron un sólo paro», criticó, según NA.

Con relación al proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos que continuará siendo tratado hoy en el plenario de comisiones y que, con algo de fortuna, será tratado en el recinto el jueves. A pesar de los contratiempos, Espert sostuvo que va a tener media sanción «entre esta semana y la próxima».

