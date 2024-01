Se restablecen las comunicaciones en Gaza tras el apagón más largo

Por Celine Alkhaldi De CNN En Abu Dhabi

Humo se eleva sobre Khan Yunis, Gaza, durante un bombardeo israelí, visto desde Deir al-Balah el 21 de enero. Majdi Fathi/NurPhoto/AP

Las redes de comunicación han sido restablecidas en toda Gaza tras el apagón casi total más largo en el enclave costero desde el inicio de la guerra.

El apagón, que duró más de una semana, fue el noveno apagón de comunicaciones en Gaza desde que comenzó la guerra de Israel contra Hamas el 7 de octubre, según el sitio de monitoreo de Internet Netblocks.

Fares Samer, jefe del proveedor de telecomunicaciones palestino Ooredoo, dijo a CNN este lunes: “La red está de regreso en el sur y centro de Gaza, y está operando en el norte. Esto incluye comunicación por teléfono móvil e Internet”.

Al menos 16 cementerios de Gaza fueron profanados por las fuerzas de Israel, revelan imágenes por satélite y videos

Por Jeremy Diamond, Muhammad Darwish, Abeer Salman, Benjamin Brown, Gianluca Mezzofiore

Palestinos revisan las tumbas dañadas en un cementerio tras una incursión israelí en Khan Younis, Gaza, el 17 de enero. (Crédito: Ahmed Zakot/Reuters)

El Ejército de Israel profanó al menos 16 cementerios en su ofensiva terrestre en Gaza, según reveló una investigación de CNN, dejando lápidas destrozadas, tierra removida y, en algunos casos, cuerpos desenterrados.

En Khan Younis, al sur de Gaza, donde los combates se intensificaron en los últimos días, las fuerzas israelíes destruyeron un cementerio, sacando cuerpos en lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron a CNN que era parte de una búsqueda de los restos de los rehenes secuestrados por Hamas durante los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023.

CNN examinó imágenes de satélite e imágenes de las redes sociales que muestran la destrucción de cementerios, y fue testigo de primera mano mientras viajaba con las FDI en un convoy. En conjunto, las pruebas revelan una práctica sistémica.

La destrucción intencionada de lugares religiosos, como los cementerios, viola el derecho internacional, excepto en circunstancias muy limitadas relacionadas con el hecho de que el lugar se convierta en un objetivo militar. Los expertos jurídicos dijeron a CNN que los actos de Israel podrían constituir crímenes de guerra.

Un portavoz de las FDI no pudo explicar la destrucción de los 16 cementerios de los que CNN proporcionó coordenadas, pero dijo que a veces el Ejército no tiene “otra opción” que atacar cementerios que, según afirma, Hamas utiliza con fines militares.

Israel faculta a un ministro de extrema derecha para congelar los pagos palestinos si llega a Gaza “un solo shekel”

Por Lauren Izso

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla con el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich durante una reunión del gabinete en Tel Aviv, Israel, el 7 de enero. (Crédito: Ronen Zvulun/Pool/Reuters)

“Ni un solo shekel irá a Gaza. Punto”, escribió el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobara una medida que le otorga el poder de congelar los fondos destinados al Gobierno Autónomo Palestino, si este transfiere esos fondos a Gaza.

En virtud de los acuerdos vigentes, Israel recauda ingresos fiscales en nombre del Gobierno Autónomo Palestino sobre las importaciones y exportaciones palestinas. Desde que Hamas lanzó sus ataques contra Israel el 7 de octubre de 2023, el gobierno israelí se ha negado a desembolsar la totalidad de los impuestos recaudados, que el Gobierno Autónomo Palestino utiliza principalmente para pagar a empleados públicos y jubilados.

Los fondos recaudados por Israel se transferirán ahora a Noruega como tercera parte, y luego se enviarán a Ramala —excluida la suma destinada a Gaza— que permanecerá congelada en manos noruegas, informó este domingo la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado. Estados Unidos y Noruega ayudarán a supervisar y facilitar el acuerdo.

“Cualquier violación del acuerdo permite al ministro de Finanzas congelar inmediatamente todos los fondos de reembolso de los palestinos”, dijo la oficina del primer ministro.

Hussein al-Sheikh, alto cargo de la Organización para la Liberación de Palestina, rechazó inmediatamente el plan israelí, al calificarlo como “piratería” e instó a la comunidad internacional a detenerlo.



Recuerda: Smotrich ha sido objeto de críticas por sus recientes comentarios a favor de la emigración voluntaria de los palestinos de Gaza y el restablecimiento de los asentamientos israelíes en la zona.

Fuerzas de Defensa de Israel anuncian la muerte de un soldado tomado como rehén el 7 de octubre

Por Amir Tal Y Radina Gigova

Soldados israelíes en la frontera con Líbano el 15 de enero de 2024. (Crédito: Levy/Getty Images)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este domingo la muerte de un soldado israelí, cuyo cuerpo fue trasladado a Gaza tras ser asesinado el 7 de octubre.

El sargento mayor Shay Levinson, de 19 años, procedía de la comunidad de Givat Avni, en el norte de Israel, y servía en el 77º Batallón de la Brigada 7, informaron las FDI.

La confirmación de la muerte de Levinson eleva a 28 el número de rehenes fallecidos desde su secuestro el 7 de octubre. El número de rehenes secuestrados el 7 de octubre que se cree que siguen vivos asciende a 104. La oficina del primer ministro de Israel cree que hay 132 rehenes en total, vivos y muertos, que fueron secuestrados el 7 de octubre.

Cuatro rehenes más estaban retenidos en Gaza antes de los ataques del 7 de octubre, según las autoridades israelíes. Dos de esos cuatro rehenes han muerto y se cree que otros dos siguen vivos. Esto eleva a 136 el número total de rehenes en Gaza.

Un muerto y 5 heridos en un presunto ataque israelí con drones en el sur de Líbano, según agencia de noticias libanesa

Por Sarah Sirgany, Charbel Mallo Y Lauren Izso

Esta imagen tomada desde una posición en el norte de Israel a lo largo de la frontera con el Líbano el 21 de enero de 2024 muestra humo ondeando sobre el pueblo libanés de Kfar Kila. (Crédito: JALAA MAREY/AFP vía Getty Images)

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano (NNA, por sus siglas en inglés) informó que una persona murió y otras cinco resultaron heridas en lo que dice fue un ataque de Israel con drones que alcanzó un vehículo cerca de un puesto de control militar libanés en Kafra, al sur de Líbano, este domingo por la tarde.

El incidente se produjo a unos 8 kilómetros de la frontera entre Líbano e Israel, informó la agencia.

Destruyó un vehículo, mientras que otro vehículo cercano también se incendió, añadió NNA.

CNN se ha puesto en contacto con las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) para obtener sus comentarios. Las FDI dijeron que harían una declaración más tarde este domingo.

Unión Europea sanciona a un financista vinculado a Hamas tras una investigación de CNN

Por Niamh Kennedy Y Nima Elbagir

Una fotografía tomada en Bruselas el 18 de abril de 2023 muestra banderas europeas en el edificio Berlaymont que alberga la sede de la Comisión Europea, el poder ejecutivo de la Unión Europea. (Crédito: JAMES ARTHUR GEKIERE/BELGA/AFP vía Getty Images)

La Unión Europea (UE) ha sancionado a Abdelbasit Hamza, financista sudanés con fuertes vínculos con Hamas que estuvo en el centro de una investigación llevada a cabo por CNN con la plataforma de investigación israelí Shorim sobre la financiación del grupo militante.

La investigación sacó a la luz la amplia gama de intereses empresariales que Hamza había logrado mantener en Europa, a pesar de haber sido sometido a sanciones estadounidenses tras los atentados del 7 de octubre.

Se cree que Hamza, que ha negado anteriormente cualquier implicación en la financiación de Hamas, posee una red de activos mundiales que los funcionarios anticorrupción sudaneses habían estimado anteriormente en más de US$ 2.000 millones.

En un comunicado de prensa el viernes, el Consejo de la UE dijo que estaba poniendo en vigor un régimen de sanciones recientemente aprobado que le permitiría “dirigirse contra quienes apoyen material o financieramente a Hamas”.

“Por primera vez, la UE también podrá dirigirse contra las personas o entidades que presten apoyo a quienes faciliten o permitan la acción violenta de Hamas y la Yihad Islámica Palestina (YIP); en otras palabras, los patrocinadores de quienes patrocinen a las dos organizaciones terroristas”, señaló el bloque.

Hamza fue una de las seis personas sancionadas el viernes, entre ellas el alto financista de Hamas Rida Ali Khamis y el alto operativo de Hamás Musa Dudin. A los seis se les congelarán sus activos y se les prohibirá viajar a la UE, según el comunicado de la UE.

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, declaró que la sanción a individuos como Hamza demuestra que el bloque está “dispuesto a tomar medidas decisivas para reaccionar ante la brutalidad mostrada por los terroristas el 7 de octubre.”

Secretario de Defensa del Reino Unido califica de “decepcionantes” los comentarios de Netanyahu en rechazo de un Estado palestino

Por Niamh Kennedy

(Crédito: TOLGA AKMEN/AFP a través de Getty Images)

El secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, calificó este domingo de “decepcionantes” los comentarios del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazando la perspectiva de un Estado palestino, y ha reiterado el compromiso del Reino Unido con una solución de dos Estados.

Netanyahu desató la polémica durante una conferencia de prensa en Tel Aviv el jueves, cuando pareció rechazar la idea de crear un Estado palestino en adhesión a una solución de dos Estados.

“En cualquier acuerdo futuro… Israel necesita el control de seguridad de todo el territorio al oeste de Jordania. Esto choca con la idea de soberanía (palestina). ¿Qué se puede hacer?”, dijo.

El sábado, la oficina de Netanyahu dijo que el primer ministro “reiteró su política” al respecto durante una llamada telefónica privada con el presidente estadounidense Joe Biden.

En declaraciones a la cadena británica Sky News este domingo, Shapps dijo que era “decepcionante escuchar eso del primer ministro israelí”.

“No hay otra opción. El mundo entero está de acuerdo en que la solución de los dos Estados es la mejor manera de avanzar. El gobierno británico apoya absolutamente esa solución”, subrayó Shapps.

Shapps dijo que un Estado palestino “necesita ser soberano en el lado palestino” y también “proporcionar garantías de seguridad en el lado israelí”.

El secretario de Defensa señaló que “no hay otra salida obvia” al conflicto de Gaza.

El sábado, el secretario británico de Asuntos Exteriores en la sombra, David Lammy, afirmó que “Biden tiene razón” al pedir una solución de dos Estados, y calificó de “inaceptables” los comentarios de Netanyahu, añadiendo: “Por supuesto, el pueblo palestino merece un Estado”.

Padre de un adolescente palestino-estadounidense muerto a tiros en la Ribera Occidental culpa a EE.UU. por su apoyo a Israel

Por Kareem Khadder Y Rob Iddiols

Fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Tulkarm en la Ribera Occidental ocupada. (Crédito: Nedal Eshtayah/Agencia Anadolu/Getty Images).

El padre de un adolescente palestino-estadounidense muerto a tiros en la Ribera Occidental ocupada ha culpado a Estados Unidos de la muerte de su hijo, citando el prolongado apoyo militar estadounidense.

Hafiz Abdel Jabbar declaró que su hijo Tawfic Abdel Jabbar –nacido y criado en Gretna, Luisiana, cerca de Nueva Orleans, pero que vivía con su padre en la Ribera Occidental desde mayo de 2023– se dirigía el viernes en coche a hacer un picnic en su granja familiar con sus amigos, a unos 16 kilómetros al norte de Ramallah, cerca de la localidad de Al-Mazra’a ash-Sharqiya.

Según un testigo presencial, cuando llegaron allí, los colonos y luego los soldados de las FDI “se detuvieron y empezaron a dispararles”, y su hijo recibió dos impactos mortales, en la cabeza y en el pecho, y fue hallado muerto en el coche.

Un medio de comunicación estatal palestino informó anteriormente de que el adolescente fue trasladado en estado crítico al Complejo Médico Palestino de Ramallah, donde falleció más tarde.

Dado que Israel está “apoyado por el gobierno estadounidense”, Abdel Jabbar, ciudadano estadounidense con doble nacionalidad, declaró a CNN el sábado: “Lo mataron nuestras propias balas. A mi hijo lo mató nuestro propio gobierno”.

La policía dijo que se investigaría el tiroteo.

Más de 360 palestinos han muerto a manos de tropas y colonos israelíes en la Ribera Occidental desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud palestino.

Israel publica imágenes de los túneles en Khan Younis donde dice que 20 rehenes fueron retenidos por Hamas

Por Lauren Izso Y Teele Rebane

(Crédito: Fuerzas de Defensa de Israel)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron este domingo imágenes de los túneles de Khan Younis en los que, según afirman, Hamas mantuvo retenidos a unos 20 rehenes en distintos momentos.

La construcción subterránea estaba situada en el centro de Khan Younis, en el sur de Gaza, y recorría unos 830 metros a una profundidad de 20 metros. Había trampas, explosivos y diversos obstáculos en el interior de los túneles, según las FDI, que afirman haber encontrado y matado a varios operativos de Hamas al entrar.

(Crédito: Fuerzas de Defensa de Israel)

Las FDI no encontraron rehenes en los túneles pero afirman, basándose en testimonios de personas liberadas y en pruebas de ADN, que unos 20 rehenes estuvieron retenidos en estos túneles en diferentes momentos, algunos de los cuales han sido liberados mientras que otros permanecen retenidos en Gaza.

Los videos compartidos por las FDI muestran largos túneles, algunos de los cuales conducen a habitaciones con colchones, mantas y envoltorios de comida esparcidos por el suelo, así como una cocina y un cuarto de baño.

(Crédito: Fuerzas de Defensa de Israel)

También difundieron fotos de los dibujos de un par de niños. La ex rehén Emilia Aloni, de cinco años, hizo los dibujos, según dijeron las FDI a la familia de Aloni. Emilia y su madre Daniel fueron liberadas en noviembre durante una breve tregua entre Hamas e Israel para permitir el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

(Crédito: Fuerzas de Defensa de Israel)

Más de 100 rehenes fueron liberados durante la tregua. Israel calcula que aún quedan 132 rehenes del 7 de octubre en Gaza, 25 de los cuales se cree que han muerto, según la oficina del Primer Ministro israelí.

El número de muertos palestinos en Gaza supera los 25.000, dice el Ministerio de Salud dirigido por Hamas

Más de 25.000 palestinos han muerto en Gaza desde el 7 de octubre, dijo este domingo el Ministerio de Salud controlado por Hamas.

La última cifra incluye 178 personas muertas y 293 heridas en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 25.105 muertos y 62.681 heridos en Gaza durante la actual guerra entre Israel y Hamas.

CNN no puede verificar estas cifras de forma independiente debido a los desafíos que implica informar desde la zona de guerra.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron este domingo que las actividades militares en Gaza continuaban, con “docenas de terroristas eliminados y grandes cantidades de armas localizadas”.

Según una actualización operativa, los francotiradores de las FDI, en cooperación con la Fuerza Aérea de Israel (IAF), “eliminaron a varios terroristas” en Khan Younis, en el sur de Gaza, mientras que las tropas también “eliminaron a 15 terroristas” en Daraj Tuffah, en la parte norte de Gaza. territorio.

En una actualización de este domingo por la mañana, las FDI dijeron que un soldado más había muerto en combate, elevando el número de muertos a 195 desde que comenzó la invasión terrestre de Gaza por parte de Israel.

Fuente: De Niamh Kennedy e Ibrahim Dahman de CNN