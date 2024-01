Patricia Bullrich aseguró que reciben mil denuncias por día de presuntos aprietes a trabajadores para que participen del paro de la CGT.Mientras tanto, el oficialismo sigue con las negociaciones para conseguir apoyos de la oposición a la ley ómnibus.

Policías en la última marcha de la CGT a los Tribunales porteños. Foto: EFE/ Str

El gobierno de Javier Milei enfrenta la recta final de negociaciones con la oposición dialoguista para definir cambios en la ley ómnibus y avanzar en un dictamen favorable el próximo martes. Mientras tanto, Patricia Bullrich confirmó que aplicarán el protocolo antipiquetes en la marcha de la CGT del miércoles. Seguí el minuto a minuto de las negociaciones.

El Gobierno avisó que aplicará el protocolo antipiquetes en la marcha de la CGT

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este domingo que aplicarán el protocolo antipiquetes en la marcha que realizará la CGT al Congreso el próximo miércoles en el marco del paro de 12 horas que convocó la central obrera.

“Nosotros vamos a aplicar el protocolo. Es una decisión que se tomó a los pocos días de asumir el Gobierno y lo vamos a aplicar. Sin dudas que este protocolo lo que hace es devolverle a la sociedad, a los 46 millones de argentinos, la posibilidad de trabajar y vivir en paz”, planteó la funcionaria.

En este sentido, añadió: “Por supuesto, que siempre depende de las condiciones, el nivel de agresión con el que puedan venir, el nivel de provocación con el que puedan venir”.

Bullrich también aseguró que el Gobierno recibe mil llamados diarios a la línea 134 para denunciar presuntos “aprietes” a trabajadores y miembros de organizaciones sociales para participar del paro del próximo miércoles.

Dom. 21.01.2024-22:53

CARLOS GALVÁN

La CGT llega al paro general atravesada por fuertes tironeos entre sus dirigentes peronistas y los K

Tras un primer coqueteo que mantuvo con la flamante administración de Javier Milei, surgieron algunas dudas sobre cómo jugaría la Federación de Empleados de Comercio -el gremio que lidera Armando Cavalieri es el que tiene más afiliados del país- en el paro general convocado para este miércoles para la CGT.

Pero este domingo desde el propio sindicato salieron a disipar esas dudas y confirmaron a Clarín que también adherirán al paro y que además movilizarán a la Plaza de los Dos Congresos junto al resto de los gremios cegetistas, de las dos CTA, movimientos sociales y la Izquierda. Leer más.

Dom. 21.01.2024-22:22

MARIANO ROA

Por el aumento récord del ABL, los intendentes del GBA temen un año “catastrófico“

Este año, las boletas de la tasa más importante para los jefes del Conurbano llegó con fuertes subas, como nunca en casi 30 años. Acuerdo con Axel Kicillof para que reparta algo de la plata que entrará a la Provincia gracias a la millonaria deuda que le aprobó la Legislatura.

“Este Milei es un monstruito pero está aprendiendo mucho más rápido que lo que creíamos. Hace la gran Moyano, amenaza por comerse toda la torta para después negociar y quedarse con la porción que más le importa. Si no, pregúntenle a Cristina cómo pactó con los libertarios”, asegura uno de los jefes del Conurbano bonaerense, que junto a otros cuatro intendentes están diseñando un esquema de “supervivencia”. Leer más.

IGNACIO ZULETA

Paso en falso del influencer Milei y un paro para la historia de la hipocresía

Algunos podrán pensar que es curioso y otros que ya no tiene nada de curioso, pero lo que se ve es a presidentes argentinos algo más que de cuando en cuando dando cátedra al mundo mientras todo el mundo ve y no siempre dice: ¿y por casa como andamos? Porque si se trata de andar, andamos mal desde hace larguísimo rato. Pero no es cosa solamente nuestra. Han abundado y abundan los arregla tutti. El que nos interesa ahora, es argentino y también ha ofrecido su clase magistral, claro que en Davos, que no es cualquier cosa.

Empecemos por Davos.

El Frente Renovador ahora pide por la baja de las retenciones al campo

El Frente Renovador, el partido que lidera Sergio Massa, inició una campaña en redes sociales bajo el hashtag #HayOtroCamino donde se pronuncian en contra de las retenciones al campo. En particular, apuntan al proyecto de Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo donde se planteaba la suba de todas las retenciones a 15%.

“NO AL AUMENTO DE RETENCIONES En la peor sequía de la historia se bajaron las retenciones. Hoy vamos a la mayor cosecha de la historia, y con una devaluación del 120% que multiplica cuatro veces la recaudación. Las retenciones se deben mantener en CERO”, publicaron en su cuenta de X.

Desde el Frente Renovador sostienen que “hay otro camino” el cual consistiría en “bajar a la soja, maíz y al trigo 2 puntos al igual que a las PyMes argentinas con el objetivo de “aumentar las exportaciones con Valor Agregado” y “sobre el incremental de recaudación compensar a las provincias con una visión federal”.

Al planteo realizado por el Frente Renovador se sumaron ex funcionarios como el ex secretario de Industria, el massista José De Mendiguren, y el ex secreatario de Agricultura, Juan José Bahillo.

Dom. 21.01.2024-21:25

EMILIANO RUSSO

Ley Ómnibus: el Gobierno cede más cambios y espera darle dictamen este martes

En el Gobierno ultiman detalles del “documento” que contiene las modificaciones a la denominada Ley Bases para poder enviarlo, a más tardar, este lunes por la mañana a los bloques dialoguistas con la intención de lograr un consenso que permita que este martes el plenario de comisiones de Diputados apruebe un dictamen de mayoría que antes del fin de semana pueda ser debatido en el recinto. Leer más.

Stolbizer también salió al cruce de Daer: “No nos van a presionar”

La diputada Margarita Stolbizer salió al cruce del titular de la CGT, Héctor Daer, quien había asegurado que no podrán caminar por la calle los “dialoguistas” que negocian con el gobierno para dar su voto al proyecto de Ley Ómnibus.

“No nos van a presionar. No nos van a amedrentar”, sostuvo Stolbizer en su cuenta de X, en sintonía con los dichos de José Luis Espert quien también salió en términos duros a cuestionar a Daer.

Stolbizer habló de los “sindicalistas enriquecidos a costa de trabajadores pobres” y afirmó que son “cómplices de los peores gobiernos de la democracia, los que escalaron la inflación, aumentaron la pobreza, degradaron instituciones y robaron!!!”

La respuesta del Gobierno al video de Albistur: “Debería ser denunciado por golpista”

Luego de que el ex funcionario de Néstor Kirchner, “Pepe” Albistur, publicara un video donde se lo ve en la playa, comiendo pochoclos y pidiendo a los “compañeros”, sin dar precisiones sobre quién habla, que mantengan la “calma” porque,”esto es Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o en abril”, en el gobierno interpretaron el mensaje como una provocación.

“Lo de Pepe Albistur comiendo pochoclo en la playa está lejos de ser una broma. Es una amenaza al sistema democrático”, dijo el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.

En su cuenta de X dijo que Albistur, íntimo amigo de Alberto Fernández, “está llamando a que caiga un Gobierno” y “debería ser denunciado por golpista”.

ATE advirtió que si el Gobierno descuenta el día de paro profundizarán el plan de lucha

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, auguró que el paro del 24 será “multitudinario” y consideró “una amenaza” las advertencias del Gobierno nacional sobre descontar el día a quien participe de la movilización, que llevaría a “profundizar el plan de lucha” sindical.

“El 24 va a ser multitudinario, habrá una gran adhesión”, aseguró en diálogo con Radio 10.

El dirigente sindical consideró que el anuncio realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre descontar el día al empleado estatal que participe del paro es “una amenaza más para de infundir miedo y desalentar una movilización que va a ser contundente”.

“Si llegase a suceder, el plan de lucha, por lo menos de los estatales, se va a profundizar después del 24”, enfatizó.

“Quieren que un organismo internacional se meta a opinar sobre leyes argentinas”: la respuesta de un diputado de LLA a una iniciativa del kirchnerismo

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Agustín Romo, salió al cruce del presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien pidió que se conceda a un representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exponer sobre el proyecto de Ley Ómnibus en el plenario de comisiones.

“Exigimos formalmente que se conceda esa posibilidad cuando las comisiones retomen el debate. Es inadmisible que se impida que la voz de Naciones Unidas se exprese”, planteó el legislador kirchnerista.

Al cruce salio el libertario con fuerte presencia en la red social X, Agustín Romo. “El Presidente del bloque del peronismo quiere que un organismo internacional se meta a opinar sobre leyes argentinas. Pero los libertarios somos los cipayos”, lo chicaneó a Martínez.

El gobernador de Chubut insiste con los pedidos a Milei: “Que tenga la humildad de escuchar al Interior productivo”

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, uno de los dirigentes que hace una semana salió al cruce de Javier Milei por las críticas del Presidente contra quienes plantean reparos al proyecto de Ley Ómnibus, insistió este doming con las críticas y pidió al Gobierno que “tenga la humildad de escuchar al Interior productivo”.

Torres publicó en su cuenta de X una fotografía de su participación en la Exposición Exposición Ovina de la Sociedad Rural de Esquel. Dijo que deben “garantizar que los productores de la zona puedan puedan trabajar y generar divisas, con más infraestructura y conectividad”.

“Le pedimos al Gobierno nacional que tenga la humildad de escuchar al Interior productivo, contemplando la necesidad de industrializar nuestros recursos y ser más competitivos”, afirmó.

Dom. 21.01.2024-19:25

PABLO SIGAL

Milei dio marcha atrás con el polémico artículo del DNU sobre las recetas médicas

La libertad avanza menos de lo anunciado. Surgen límites, o correcciones sobre la marcha, según se prefiera interpretar. Así se desprende de la reglamentación de una serie de artículos del capítulo salud del mega DNU de Javier Milei. A poco más de un mes de la firma de ese documento, se definieron los alcances concretos. Leer más.

“Vení, Daer, Espert te espera”: la respuesta del diputado a las advertencias del sindicalista por la Ley Ómnibus

El diputado recientemente sumado a La Libertad Avanza, José Luis Espert, cruzó al titular de la CGT, Héctor Daer, luego de que el sindicalista advirtiera que aquellos dirigentes de la oposición que negocian con el oficialismo cambios en el proyecto de Ley Ómnibus no podrán “caminar por la calle”. “No le tengo miedo. Vení, Daer, Espert te espera”, lanzó el legislador.

En diálogo con Radio Mitre, Espert fue consultado sobre la frase de Daer, quien aseguró: “Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle”, en relación a quienes negocian cambios en el proyecto por un voto.

“Es un desafío de un mafioso y nos enfrentaremos a la mafia con la Constitución, con el Código Penal, con la ley en la mano”, sostuvo Espert.

El diputado dijo que a él nadie le “mete miedo”. “Mucho menos un mafioso de cuarta como son todos estos sindicalistas que son la causa por que la mitad de la población trabajadora, 8 millones de trabajadores, están totalmente precarizados”, aclaró.

“En buena hora que nosotros, los que vamos a tratar de cambiar las leyes laborales en beneficio de la gente, no podamos caminar por la calle por estos mafiosos porque ese día ellos van a terminar en cana si nosotros los que queremos hacerle el bien a los trabajadores somos agredidos, baleados o cagados a trompadas”, agregó.

Y remató: “No le tengo miedo. Vení, Daer, Espert te espera”.

Dom. 21.01.2024-18:41

EDUARDO PALADINI

Una nueva encuesta se metió con la Ley Ómnibus: qué apoya y qué rechaza la gente

Simplificar el proceso de un divorcio, cobrarles a los extranjeros que quieran estudiar en universidades argentinas y eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras la política -oficialismo y oposición- centra la discusión en el Congreso por la Ley Ómnibus en temas económicos, el mayor apoyo de la opinión pública lo consiguen estas tres medidas enumeradas en el arranque de la nota, de las que se escuchó hablar bastante menos en el debate parlamentario.

Dom. 21.01.2024-16:56

Carolina Píparo se rebela: marcó desacuerdos con el proyecto de ley ómnibus y puso en duda su voto en Diputados

Martín Menem y Guillermo Francos se encargaron la última semana de dejar contentos a los diputados y los gobernadores de los bloques aliados al aceptar algunos cambios en el proyecto de ley ómnibus para así contar con los votos necesarios para emitir dictamen de comisión, asegurarse el quórum y el voto afirmativo en el recinto. Pero la reaparición de la diputada libertaria Carolina Píparo luego de más de un mes de perfil bajo podría convertirse en una nube negra en un cielo que comenzaba a despejarse para el Gobierno.

Dom. 21.01.2024-16:01

EDUARDO VAN DER KOOY

El personaje se puede comer al Presidente

La sociedad argentina ha construido durante el 2023 una extravagante maquinaria de poder. Votó mayoritariamente en las elecciones provinciales a peronistas, radicales y macristas. En las generales de octubre trozó las representaciones parlamentarias de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio para moldear una mínima encarnación de La Libertad Avanza. En el balotaje decidió catapultar al poder a Javier Milei, que con una marea de votos doblegó a Sergio Massa.

Aquel diseño podía estar expuesto a tres versiones. Un Presidente maniatado que transmitiera inoperancia. Otro de perfil componedor que buscara en la negociación política el remedio a su debilidad objetiva. Finalmente, un liderazgo personalista, envuelto por ideas irrenunciables, montado en la legitimidad de los votos, dispuesto a llevar al límite las tensiones políticas e institucionales. Después de un mes largo de gestión este último contorno pareciera prevalecer sobre el resto.

Dom. 21.01.2024-15:23

“Todo indicaría que el martes habrá un dictamen de mayoría”, dijo Martín Menem sobre ley ómnibus

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó que “todo indicaría” que el martes próximo se firmará un dictamen de mayoría del proyecto de ley de “Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos” impulsado por el Gobierno nacional, que incluye más de 600 artículos que promueven reformas económicas y políticas.

“Todo indicaría que sí. Somos un bloque de 38 diputados y estamos trabajando en lograr los acuerdos para tener el martes un dictamen de mayoría. Tenemos ese objetivo en marcha”, dijo Menem, diputado de La Libertad Avanza (LLA), en declaraciones a Radio Mitre.

El legislador por la provincia de La Rioja destacó que el oficialismo “no va a negociar nada” en el Congreso “que ponga en juego la libertad de los argentinos”, aunque aceptó que “cada bloque” en Diputados “tiene su pertenencia ideológica, sus recetas y maneras de ver la realidad”.

Dom. 21.01.2024-14:42

Charly García, Fito Páez, Cecilia Roth, Graciela Borges y cientos de artistas firmaron una carta abierta contra los cambios en cultura de la ley ómnibus: “Está en peligro“

Cientos de referentes de la cultura, entre los que se encuentran Charly García, Fito Páez, Cecilia Roth y Graciela Borges, firmaron una carta abierta contra los cambios en el área de la cultura que incluye la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei.

“La cultura está peligro”, advierte la solicitada que cuenta con cientos de firmas de referentes de la cultura. Reclaman que no se avance en el cierre o el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música (INAMU ) y las bibliotecas populares.

En la solicitada, que está dirigida a los diputados y senadores que debaten el paquete de reformas del Estado de Milei, también piden que no se derogue la Ley de la Actividad Librera.

Dom. 21.01.2024-14:00

Patricia Bullrich desafió a Héctor Daer tras el apriete a los diputados opositores: “Quiero ver cómo puede caminar él por la calle, a ver qué le dicen“

La ministra de Seguridad le respondió al secretario general de la CGT, que lanzó una durísima amenaza contra diputados de la oposición “dialoguistas” que negocian con La Libertad Avanza cambios en la ley ómnibus.

Tras los dichos de uno de los secretarios generales de la CGT en contra de los diputados que negocian con el Gobierno para acelerar el tratamiento de la remanida ley ómnibus, desde el Ejecutivo se alzaron voces para contestarle. La última en ser escuchada fue la de Patricia Bullrich.

La ministra de Seguridad de la Nación eligió responderle a Héctor Daer con la misma moneda, y se preguntó cómo reaccionará “la calle” ante la aprobación o no del proyecto legislativo que el presidente Javier Milei envió al Congreso para impulsar su agenda de reformas.

“¿Cómo puede el líder de la CGT salir a comer a un lugar?, ¿cómo puede caminar por la calle?, ¿cómo puede enfrentarse a los vecinos en cualquier lugar? Si saben que, a un mes y medio de un Gobierno, ya larga un paro cuando sabemos que esta extorsión es para mantener privilegios”, señaló Bullrich durante una entrevista en Radio Rivadavia.

Dom. 21.01.2024-13:12

BERNARDO VÁZQUEZ

Cumbre entre los gobernadores de Juntos por el Cambio y los bloques dialoguistas: definen si sale el apoyo a la ley ómnibus

Como sucedió el martes por la noche, por segunda vez en menos de una semana, los gobernadores de Juntos por el Cambio se encuentran reunidos vía Zoom desde media mañana con los representantes de los principales bloques aliados que podrían facilitar el avance de la ley ómnibus en el Congreso.

La cumbre virtual comenzó a las 10 y se espera que de ese encuentro salga una definición respecto a qué postura tomarán los tres espacios legislativos más representativos de la oposición, exceptuando al kirchnerismo. Se trata de la antigua estructura de Juntos por el Cambio, hoy separada entre el PRO, la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal.

Si surgiera un consenso absoluto a apoyar el paquete de reformas que promueve el Gobierno, sumados los tres espacios, Javier Milei tendría los votos necesarios en Diputados para avanzar con la media sanción de la denominada Ley ómnibus. Leer más.

Dom. 21.01.2024-12:22

Guillermo Francos, en medio de la negociación con la oposición por la ley ómnibus: “Estamos cerca de un acuerdo, estamos avanzando“

En horas clave en las negociaciones entre el oficialismo y los opositores dialoguistas por la ley ómnibus, el ministro del Interior, Guillermo Francos, consideró este domingo que están cerca de cerrar un acuerdo que selle el apoyo de estos sectores a la reforma del Estado de Javier Milei.

Consultado en diálogo con Radio Rivadavia sobre si el Gobierno y la oposición están cerca de un trato por los cambios en la ley, respondió: “Creo que sí, estamos avanzando, por supuesto con diferencias”.

En este sentido, agregó: “Soy optimista porque hemos acordado muchísimos aspectos de la ley. No veo que haya un obstáculo insalvables para avanzar en un dictamen de mayoría”.

Dom. 21.01.2024-11:31

JAZMÍN BULLORINI

La oposición quiere más cambios en retenciones, privatizaciones y la Anses para cerrar los votos de la Ley ómnibus

El Congreso entra en tiempo de descuento para aprobar la Ley Ómnibus. La negociación con el Gobierno ya está en marcha pero para sellar el acuerdo y garantizarse los votos, al oficialismo todavía le quedan escollos por sortear: concretamente, resolver los capítulos sobre privatizaciones, retenciones y la liquidación del liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, entre otros. Además, la oposición exige que se deje para marzo el debate de las reformas penal, electoral y del código civil.

La Libertad Avanza solo tiene 39 diputados -contando al bloque de Carolina Píparo- sobre 257. El número mágico para arrancar una sesión y sostener la mayoría necesaria es de 129. Descartando a los 102 del Frente de Todos y los 5 de la Izquierda -que se opondrán a todo-, el Gobierno tiene una pecera de 150 donde pescar.

Dom. 21.01.2024-10:40

Omar Maturano cruzó a Héctor Daer por el apriete a los diputados que voten la ley ómnibus: “El escrache está mal, no es el camino“

El dirigente ferroviario cruzó al secretario general de la CGT, afirmando que “la divergencia no es para llevarla a la violencia”.

El dirigente ferroviario Omar Maturano salió a cruzar este domingo al secretario general de la CGT Héctor Daer, quien en las últimas horas lanzó una durísima amenaza contra diputados de la oposición “dialoguistas” que negocian con La Libertad Avanza cambios en la ley ómnibus.

“Ya el escrache tiene que dejar de ser. A nosotros también nos escrachaban y a mí me parece mal. Cada uno tiene que pensar como quiera pensar. Cada uno tiene que ser libre como dice la Constitución Nacional”, enfatizó el dirigente que conduce el gremio La Fraternidad.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Maturano agregó: “Si yo estoy tomando un café con mi papá, me levanto y reacciono yo. No es el camino. La divergencia no es para llevarla a la violencia”.

Dom. 21.01.2024-09:49

BERNARDO VÁZQUEZ

Maximiliano Pullaro: “No le tengo miedo a las amenazas, vamos a demostrarles a los narcos que el Estado pesa más que ellos“

-Más de un mes como gobernador de Santa Fe ya. ¿Cuánto tiempo le ocupa la agenda provincial y cuánto la coyuntura nacional?

-Es todo un equilibrio, porque tiene que ver con la defensa de la provincia de Santa Fe. Lo nacional son temas que impactan en Santa Fe, como la agenda productiva y la de seguridad, son debates en los que se trabajan y en los que hay que saber articularse.

-¿Vienen hablando con el gobierno de Javier Milei?

-Venimos teniendo muchas reuniones con ministros del Gobierno, por biocombustibles, para corregir la ley, que nos parecía un error como estaba presentada inicialmente en el DNU, y también por las retenciones a las economías regionales, a la harina, al aceite y a los derivados de soja, con las que no estamos de acuerdo porque es un tema que a mi provincia le afecta en 2.300 millones de dólares y nosotros creemos que a la producción no hay que gravarla. Es no conocer el ADN del interior productivo. Los chacareros, los gringos, los pequeños productores, invierten todo lo que ganan para mejorar los rindes.

El oficialismo apura los cambios para conseguir dictamen el martes

Tras ser debatida por los diputados en varias comisiones durante seis sesiones en las últimas dos semanas, el Gobierno de Javier Milei afronta ahora la recta final de las negociaciones con varios bloques opositores para lograr que la Cámara de Diputados del país debata la próxima semana el proyecto estrella del Ejecutivo.

Pese a la intransigencia inicial, el oficialismo consideró introducir cambios en algunos de los 664 artículos de la ‘ley ómnibus’.

El Ejecutivo planea trabajar este fin de semana para lograr que el debate en la Cámara baja tenga lugar antes del próximo miércoles, cuando la Confederación General del Trabajo (CGT), lleve a cabo la media jornada de paro general y una movilización frente a la sede del Congreso en Buenos Aires.

Fuente: Clarin