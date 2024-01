Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo se manifestaron por Juntos por el Cambio, mientras que por el peronismo, habló Osvaldo Jaldo.

Gobernadores provinciales se manifestaron este jueves en contra de la creación de cuasimonedas tras la aprobación que dio este miércoles la Legislatura de La Rioja a una iniciativa impulsada en tal sentido por el gobernador Ricardo Quintela. Asimismo, desde el Gobierno nacional relativizaron la posibilidad que se produzca un “efecto contagio” en el resto de las jurisdicciones.

En disidencia a la medida, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, descartó “totalmente la emisión de una moneda” en su provincia. “Flaco favor le haríamos a esta gestión nacional emitiendo una moneda propia”, apuntó Frigerio en conferencia de prensa, tras destacar la tarea que lleva adelante el presidente Javier Milei y su Gabinete por “enfrentar al flagelo de la inflación”.

El mandatario entrerriano señaló que la Argentina “no puede convivir más con estos niveles” de inflación, pero aseguró que “no es buena idea” la creación de monedas. “Tenemos problemas, encontramos vacías las arcas provinciales pero entendemos que hay otra forma de solucionar esto”, manifestó Frigerio, y dijo que las cuasimonedas “retrotraen a un momento de la historia económica argentina que no es una buena idea repetir”.

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que “no es sano para la economía que cada uno cree una moneda”. “Al problema de depreciación de nuestra moneda que sufren todos los argentinos, agregarle una cuasimoneda no es una buena salida”, consideró Cornejo en declaraciones a Radio Mitre. Asimismo, advirtió que “más allá si es delito o no, lo deberá definir la Justicia, de alguna forma está claramente prohibido por la Constitución”.

Seguidamente, Cornejo adujo que detrás de esta iniciativa “hay un poquito de ‘fulbito’ para la tribuna por parte de Quintela”, a quien acusó de tener “incendiada la provincia por falta de pago de salarios” y de estar “tratando de demostrar que el problema no es de él, sino de la Nación”. “Hay provincias que han hecho su esfuerzo de equilibrio fiscal, como Mendoza, que está en equilibrio hace siete años, que tiene un 10% menos de empleados públicos, que tiene un sector productivo muy robusto”, comparó el dirigente radical.

Si bien Cornejo admitió que su distrito “también tendría problemas por la quita de Ganancias, no tendría problemas por las transferencias discrecionales del Gobierno nacional porque ya no las tuvo con Alberto Fernández”. “La Rioja sí las tuvo con el Gobierno anterior y si Milei las corta, La Rioja debería ajustar su situación al programa fiscal nacional, imprescindible para reevaluar nuestra moneda, que es el peso y no el bono o una cuasimoneda”, concluyó.

Desde el peronismo, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, marcó que su provincia “no va a emitir una cuasimoneda” debido a que “tiene sus finanzas equilibradas”. “Estamos en condiciones de decir que Tucumán tiene sus finanzas equilibradas y no vamos a emitir una cuasimoneda”, dijo Jaldo en un comunicado. Además advirtió que “la cuasimoneda surge por necesidad, pero perjudica mucho a la gente, ya que la misma sufre un descuento; no se paga ni se contempla el valor nominal que tiene el billete”.

La reacción del Gobierno nacional al respecto

Finalmente, el Gobierno nacional relativizó la posibilidad de que se produzca un “efecto contagio” en otras provincias respecto a la creación de cuasimonedas. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que las provincias “tienen la libertad de hacer lo que consideren correcto”, pero advirtió que las cuasimonedas “jamás van a ser rescatadas por el Gobierno nacional”, a diferencia de lo ocurrido luego de la emisión generalizada que hubo en 2001 y 2002, en medio de la crisis del sistema de convertibilidad.

Consultado sobre si existía malestar en el Gobierno por la medida, manifestó que “cada provincia tiene la libertad de hacer lo que considere correcto, y si considera correcto pagar a los empleados públicos con papeles emitidos por la propia provincia, bienvenido sea”. “No nos preocupa, son decisiones estrictamente provinciales y jamás van a ser rescatadas por el Gobierno nacional”, remarcó el funcionario en la habitual conferencia de prensa diaria que brinda en Casa Rosada.

La argumentación del Gobierno riojano

En paralelo, habló al respecto la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, quien explicó que la cuasimoneda aprobada tiene como fin que “la gente no pierda el poder adquisitivo” ante la situación económica de los últimos meses. “Va a ser una herramienta que va a gozar de la confianza y va a cumplir el objetivo que hemos planteado: que la gente no pierda el poder adquisitivo”, dijo Madera a FM Urbana Play.

La Legislatura riojana aprobó este miércoles el proyecto que prevé una emisión de $ 15.000 millones en la cuasimoneda -denominada como Bono Cancelación de Deuda (Bocade)-, a usarse para cubrir el 30% del salario de los trabajadores de la administración pública. “El restante del 70% (del salario) la gente lo va cobrar en pesos. El bono va a tener circulación en los comercios de La Rioja y para pagar impuestos”, puntualizó Madera.

“Estamos en un contexto económico muy complejo como el resto del país. Venimos de una inflación que impactó más del 30% en diciembre y con la retención que hizo Nación respecto de los fondos extra coparticipables o de retención desde parte de octubre que nos vienen debiendo, que nos puso en una situación absolutamente compleja”, argumentó la número dos de Quintela en el Poder Ejecutivo riojano.

Fuente. TN