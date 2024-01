La Oficina del Presidente emitió un comunicado alusivo al 9º aniversario de la aparición sin vida del fiscal federal que había denunciado a Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento a Irán por el atentado a la AMIA.

El gobierno de Javier Milei conmemoró este jueves el “legado” del fiscal federal Alberto Nisman, al cumplirse nueve años de su aparición sin vida en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero. A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la administración calificó a Nisman como “un incansable defensor de la justicia” y sostuvo que se trató de un “homicidio”.

“A nueve años de su homicidio, la Oficina del Presidente conmemora el legado del fiscal Alberto Nisman, un incansable defensor de la justicia cuyo compromiso por esclarecer la causa AMIA e impartir justicia para las víctimas y familiares del atentado continúa siendo un ejemplo para todos los argentinos”, sostuvo la gestión de Milei en el texto difundido a través de las redes sociales.

Dentro del actual Gobierno hay opiniones dispares sobre los que sucedió el 18 de enero de 2015 cuando hallaron muerto al fiscal federal dentro del baño de su departamento en las Torres Le Parc en el barrio porteño de Puerto Madero, días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento a Irán por el atentado a la AMIA.

De todas maneras, Milei nunca hizo bandera de la causa por la muerte de Nisman, aunque sí cuestionó y denunció penalmente al expresidente Alberto Fernández cuando éste hizo declaraciones sobre el fiscal Diego Luciani y lo comparó con el destino de Nisman. Incluso, durante una sesión en Diputados, al manifestar su repudio a todo acto de violencia, en alusión al atentado contra Cristina Kirchner, habló de que a Nisman “lo mataron”.

“Nos parecen lamentables los hechos de los últimos días donde la política usó de manera miserable una situación y un hecho delictivo, algo que cae en la Justicia, algo para armar un rédito político. A tal punto que declaró un feriado. ¿Alguien me puede decir donde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? ¿O cuando mataron al fiscal Nisman? ¿O cuando fue el atentado a la AMIA o a la Embajada de Israel?”, planteó el entonces diputado nacional.

El propio Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideran que se trató de un homicidio, pero el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que fue un suicidio. “No se si alguien lo llevó a no aguantar, pero hay datos que me llevan a pensar que no entró alguien por una ventana volando, o un comando iraní, kirchnerista o de no sé quién lo mató”, dijo Cúneo Libarona a TV Pública en agosto de 2017. Desde que es funcionario no se pronunció sobre el tema.

La gestión de Cristina Kirchner abonó fuertemente a la teoría del suicidio del fiscal. Su sucesor, Mauricio Macri, sostuvo durante su administración, en 2017, que “a Nisman lo mataron”. En tanto, Alberto Fernández retomó la hipótesis del suicidio de Nisman, aunque años antes de asumir la Presidencia, cuando exhibía un perfil crítico hacia Cristina Kirchner, se mostraba cercano a la teoría del asesinato. Incluso lo citaron como testigo en la Justicia antes de ser presidente para aclarar sus dichos.

Fuente. TN