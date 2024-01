Se conocieron detalles del futuro laboral del periodista.

Víctor Hugo Morales tomará una decisión crucial sobre su futuro laboral. Tras su salida de C5N en el 2023, el popular presentador estuvo realizando un ciclo de noticias en Extra TV y dieron detalles del ofrecimiento que le hicieron al periodista de cara a la temporada que acaba de empezar.

Según la información que brindó Marina Calabró en «Lanata sin filtro», a Víctor Hugo le habría propuesto hacer su formato los domingos a la noche. Si el conductor acepta la propuesta, competiría con «PPT» que se relanzará por la pantalla de Canal Trece.

Pero eso no es todo, Calabró aseguró que Morales «quedaría afuera de la grilla» si no acepta la propuesta que obtuvo de Extra TV. De todos modos, se estima que el periodista seguirá al mando de su programa de actualidad y análisis político en Radio AM750.

¿Por qué se fue de C5N?

A principios del 2023, Víctor Hugo Morales sorprendió al confirmar que daba un paso al costado de la popular señal de noticias. En ese contexto, el presentador dijo que no quedó conforme con la propuesta económica y artística que el medio le presentó.

«No estoy más en C5N. Ahí tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. Estuve siete años y he trabajado tan a gusto no puedo expresarme más que con gratitud, Yo soy un tipo muy libre en mi trabajo, peleo por esos márgenes de libertad», relató el locutor en su ciclo radial.

Por último, Víctor Hugo explicó que no quedó satisfecho con lo que le comentarion:» Y llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría, porque reducía muchísimo mi participación del año pasado, y justamente en el año de las elecciones. Y no voy a especular con qué puede haber motivado esto y lo voy a tomar en términos televisivos».

