El Gobierno nacional distribuyó el cupo de exportación de carne para Estados Unidos y cuatro frigoríficos que operan en La Pampa se vieron beneficiados. Se trata de LA Anónima, Carnes Pampeanas, Patagonia Meat y Frigorífico General Pico, que en total suman 1.987,472 toneladas

Estados Unidos es uno de los mercados “premium” para la exportación de la carne argentina. Este año se presentaron 48 empresas, entre plantas frigoríficas y grupos de productores exportadores, para el proceso de inscripción del ciclo comercial 2024. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación confirmó, a través de la Resolución N° 10/2024, dispuso la distribución de 19.388,384 toneladas de carnes vacunas, con arancel preferencial, asignado por el departamento de agricultura de los Estados Unidos.

En ese marco, en el listado que dio a conocer InfoCampo figuran cuatro frigoríficos que operan en La Pampa: Frigorífico General Pico con 239,158 toneladas, Patagonia Meat con 50 (General Pico), S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, nombre comercial de La Anónima que opera en Speluzzi, con 1.104,444 toneladas y Carnes Pampeanas con 593,870.

Se trata de cortes vacunos frescos, refrigerados y congelados sin hueso que son similares a los que integran la “Cuota Hilton”, dado que se trata de un mercado de alta segmentación y calidad. Cabe recordar que dentro del proceso de armonización de los sistemas de gestión de cuotas arancelarias decidido en conjunto con los demás países socios del Mercosur, los criterios de asignación de las cuotas de carne vacuna a Europa y EEUU se cimientan en la past-performace exportadora de los postulantes, según su desempeño de los últimos tres años, medidos por el valor FOB de sus ventas.

Para el 2023, el mercado norteamericano representó un negocio global de u$s 113 millones, con precios promedio de u$S 7.000 para los cortes enfriados y u$s 5.000 para los cortes congelados, por tonelada exportada. Argentina retornó al mercado americano de carnes en 2018 y desde 2020 la cuota arancelaria se utiliza en su totalidad.

Cuota Hilton.

En el inicio de este 2024, el valor de la tonelada de carne para Cuota Hilton alcanzó los 13.000 dólares. “De acuerdo a los valores de referencia informados la Asociación de Productores Exportadores de Argentina, el valor promedio de la tonelada de Ramp & Loin certificado para Cuota Hilton alcanza actualmente los 13.000 dólares, esto es unos 2.500 más que lo registrado un mes atrás y 30% superior a lo pagado en igual fecha del año previo” consignaron especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Los analistas de la BCR explicaron además, que “siendo Argentina formadora de precios dentro de esta cuota, la escasa oferta de hacienda impulsa los valores al alza”.

La Cuota Hilton es un contingente arancelario de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes, y administrado por el país exportador.

Técnicamente, como la Cuota Hilton es un contingente concedido por la Unión Europea, es dicho bloque quien establece las condiciones de ingreso a su mercado. Así, el Reglamento UE que rige las condiciones actuales del cupo es el Nº 2020/761 y sus modificatorias; Argentina posee actualmente una cuota con 29.389 toneladas anuales, y un cupo de 200 toneladas para carnes de búfalo, cuyo ciclo comercial rige desde el 1º de julio de cada año hasta el 30 de junio del año siguiente.

Fuente: La Arena