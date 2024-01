Jóvenes en Trama de Carhué ofrece de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00, en Moreno N.º 1.085 Ropero Comunitario. Allí podrás retirar de forma gratuita lo que necesites y, también, dejar a modo de donación lo que no uses y pueda servirle a otra persona. Con estas acciones los Jóvenes contribuyen al bienestar, ponen en práctica la solidaridad, y ponen en circulación ropa que se encuentra en buen estado para que no sea desechada.