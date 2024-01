Así lo remarcó la actual ministra de Seguridad a un mes del gobierno de La Libertad Avanza.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó en las últimas horas que fue idea suya que se produzca el acercamiento entre ella, el expresidente Mauricio Macri y quien entonces era candidato y ahora es el mandatario nacional, Javier Milei. Asimismo, la excandidata a presidente por Juntos por el Cambio se expresó sobre el proyecto de Ley ‘ómnibus’ y otros temas de coyuntura.

“Si yo no hago nada, porque me pelee un poquito con Milei, vamos a terminar en la peor de las Argentina”, reveló Bullrich sobre qué fue lo que pensó después de terminar en el tercer lugar en las elecciones generales de octubre, en las que no pudo acceder al balotaje. “Al día siguiente me junté con mi equipo y dije: ‘Tenemos que apoyar a Milei’”, agregó el martes la funcionaria en declaraciones a TN.

“Él (por Macri) quería esperar unos días, hacer una encuesta y hacer un focus group. Yo le dije: ‘¿Qué focus group ni focus group?’. Había que hacer una medida estratégica para indicar donde tiene que ir la Argentina. Fue mi idea juntar a Macri con Milei”, aseguró Bullrich. “Después de unas horas, (Macri) aceptó la decisión y nos comunicamos con Javier Milei. Era el cambio o la continuidad”, enfatizó.

En esta línea, Bullrich amplió: “Sabíamos que teníamos que apostar al cambio. Yo tenía una convicción. Mauricio también. Quizás las tácticas eran distintas, pero estoy convencida de que estaba seguro que esto había que hacer”, sumó la ministra, que ratificó su respaldo a Milei en la recta final de la campaña electoral rumbo al balotaje en el que el libertario se impuso sobre el entonces ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa.

La Ley ‘ómnibus’ y otros temas del momento

“Hay mucho más para destrabar para que la Argentina camine bien”, relató Bullrich sobre el proyecto de Ley que se empezó a tratar esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación. Al respecto, añadió: “Uno puede ser exquisito en momentos en el que el país no está en crisis. Hoy no es momento para ser exquisito”. Además, apuntó contra la herencia que recibió Milei del gobierno de Alberto Fernández.

“El país vivió muchos años en la mentira. Nos toca ordenar el país, ordenar las tarifas, ordenar el dólar, ordenar el peso, el trabajo y que hayas reglas claras, que no hay más ‘curros’”, apuntó. A su vez, no eludió las discusiones dentro de su espacio político y puntualizó al respecto: “Hay muchos actores políticos que resisten este cambio. Me pasó cuando jugué mi propia interna”.

“Yo planteaba un cambio radical y vi que había gente que iba para otro lado”, puntualizó la funcionaria nacional. Y cerró: “La Argentina tiene ese problema de estar entre un cambio y mantener las cosas como están. Esto no es un debate, porque no es un intercambio de ideas. Acá hay intereses que se quieren proteger”, concluyó una de las que, pese a perder en las elecciones, resultó ‘ganadora’ por detrás.

