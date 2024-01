Según Tetaz, Milei desde que asumió como presidente de la Argentina ha actuado más como político que como economista.

Martín Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio, manifestó que todavía no hay un plan concreto por parte del Gobierno de Javier Milei para estabilizar la economía y torcer el rumbo de la Argentina hacia el crecimiento económico. En ese sentido, Tetaz criticó a Milei por utilizar para el 2024 el mismo presupuesto nacional que presentó Sergio Massa en 2023.

«El kirchnerismo no está acostumbrado a estar en la oposición y a no manejar las comisiones…, ayer se notó mucho porque tensionaron la reunión en el Congreso. Por otro lado, en el oficialismo no veo consenso en la reforma política. Milei se mostró dialoguista y dispuesto a incorporar a los partidos políticos que antes denostaba y cambió posiciones en materia de impuestos porque propone subir algunos», expresó Tetaz en una entrevista para la radio La Red.

«Todo lo que sea de la ley para reducir la burocracia y simplificarle la vida a la gente me encuentra a mí como un gran defensor siempre. No estoy de acuerdo con los aumentos de impuestos o el ajuste a los jubilados», comentó el economista que llegó a la política en 2021 de la mano de JxC bajo el ala del radicalismo.

«Estamos en un escenario de casi hiperinflación y no hay un plan de estabilización por parte del Gobierno y tampoco veo un presupuesto nuevo, porque este presupuesto que Milei utiliza es el del 2023, el mismo que antes decía que era un mamarracho. Yo veo medidas aisladas, por ejemplo, no sé cuál es el programa financiero del gobierno, porque no lo presentó», disparó el excolumnista de La Nación+.

«Entonces hay algunos intentos de ir en algunas medidas de ajuste, pero todavía están viéndose las audiencias públicas, no sabemos cuanto van a ser los aumentos de tarifas y cuando, por lo tanto, no sabemos cuanto va a ser la reducción de la partida de subsidios del Gobierno nacional en materia energética», sentenció Tetaz.

Martín Tetaz: «Hace falta un plan integral»



«No estamos de acuerdo con algunas de las medidas de ajuste del Gobierno como los aumentos impositivos, para eso hubiéramos votado el kirchnerismo, si queríamos un aumento impositivo. Entonces, le falta todavía la presentación integral del proyecto al Gobierno y la elaboración de un programa claro, o sea, no hay una referencia. Sí, sabemos que el sentido está claro con respecto a que el Gobierno intenta hacer un ajuste fiscal», concluyó.

Fuente: El Intransigente