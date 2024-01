Cauteruccio habló tras su salida de Independiente.

Martín Cauteruccio es uno de los jugadores de Independiente que se fue libre en este mercado de pases. Por un lado es cierto que el delantero oriundo de Uruguay dejó el club en este mercado de pases. De hecho en las últimas horas firmó como refuerzo de Sporting Cristal de Perú. Ante esto rompió el silencio luego de su salida de la institución de Avellaneda.

En las últimas horas, el delantero Martín Cauterucción habló sobre su salida de Independiente: «Tiene una deuda conmigo. Mi abogado está al tanto de todo. De acuerdo con lo que manda el convenio colectivo, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago. Hice la intimación y después de 48 horas no recibí nada, por lo que me di como libre».

Pero desde el lado de Independiente, siempre manifestaron una postura realmente clara sobre este tema. De hecho, los directivos de la institución argumentaron que se le habían depositado los cheques correspondientes con el dinero al futbolista. Aunque no es la primera vez que esto sucede en la historia de la institución de Avellenada con un futbolista.

¿Cómo fue el paso de Cuateruccio por Independiente?

El paso de Martín Cauteruccio durante la última temporada por Independiente fue sumamente exitoso. Durante el ciclo de Carlos Tevez como entrenador al frente del primer equipo, el delantero uruguayo convirtió 11 goles en 35 partidos. Por eso mismo se convirtió en una pieza sumamente importante para el equipo que se terminó salvando del descenso.

Sin embargo, debido a una situación económica bastante alarmante, el futbolista nuevamente se fue de la institución con el pase en su poder. A partir de ahora todo dependerá de la situación judicial dado que el club de Avellaneda argumenta que le depositó el dinero en tiempo y forma. Aunque para eso habrá que esperar mucho tiempo.

Fuente: El Intransigente