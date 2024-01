Isabel fue la nueva eliminada de Gran Hermano y Sabrina y Lisandro no lo pudieron soportar. ¿Cuál es su nueva estrategia de los participantes del reality?

Este domingo 7 de enero, Isabel de Negri se convirtió en la nueva eliminada de la última edición de “Gran Hermano”. Ante esto, sus compañeros y amigos que compartieron grupo con ella decidieron planear una nueva estrategia porque no pudieron soportar su salida y cómo los desestabilizó en su equipo el hecho de perder una nueva jugadora.

Los primeros en hablar al respecto fueron Lisandro y Sabrina quienes, tras la salida de Isabel de “Gran Hermano” se enfurecieron por el festejo a los gritos de Catalina y Carla. Por lo que, esta actitud fue muy criticada y le cayó muy mal a los jugadores ya anteriormente mencionados. Tal es así que ambos comenzaron a debatir una nueva forma de juego.

“El juego tiene que tener unos de un lado y otros del otro. En este caso, somos nosotros dos y el Chino. Isa se fue. Furia es necesaria en este juego“, comenzó diciendo Lisandro. Luego, Sabrina opinó: “Sí, pero es necesario que nosotros seamos la contra. No los aliados de ella. Ni que nos maneja ni que ella haga lo que quiere con nosotros. Ahora habría que haberle gritado que era una falta de respeto (que festejaron que se fue Isabel). Ella va a quedar por un tiempo y las amigas también”.

Asimismo, Lisandro volvió a reflexionar: “Las amigas se van a ir cayendo. Esa es la diferencia. Hay que entender que Juliana es Juliana y que las de alrededor son otra cosa. Una es la imitación barata de Juliana, que cuando Furia se de cuenta de que no le sirve… porque le sirve como contención pero no como juego”.

Tras esto, el participante destacó sin ningún filtro: “A Juliana le sirve el apoyo moral y de amiga de Chula y de Agos. Agos la trae a tierra. Catalina no le sirve a Juliana. Catalina es negativa para Juliana porque le da una imagen mala a lo que ella quiere intentar mostrar. A parte, está constantemente chupándole las medias y eso a Juliana no le gusta. Ayer le dijo: ‘Callate porque no te aguanto más'”.

Fuente: Minuto Uno