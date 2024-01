El dirigente social sostuvo que la Vicepresidenta y el ex mandatario conspiran contra el líder de La Libertad Avanza.

El dirigente social y fiel opositor al Gobierno nacional lanzó gravísimas acusaciones contra la actual vicepresidente de la Nación Victoria Villarruel, y el líder del PRO Mauricio Macri.

“Los que están conspirando abiertamente, sabiendo que va a haber una crisis fenomenal hacia fines de febrero cuando haya una nueva devaluación, porque está devaluación no va a alcanzar para los objetivos ridículos que se están planteando, y le están haciendo pisar el palito. Los que están preparando un golpe son Villarruel y Mauricio Macri. Se lo digo a los votantes de Milei, escuchenme porque lo van a ir viendo a lo largo de las semanas. No nos miren a nosotros. Nosotros vamos a combatir las políticas inconstitucionales , ilegales e ilegítimas de Milei pero respetamos al pueblo que lo votó. Los que no respetan al pueblo que lo votó son los que están conspirando”, sostuvo el referente Juan Grabois.

En diálogo con Juan Amorín en El Diario, el exprecandidato presidencial por Unión por la Patria analizó las consecuencias económicas y sociales de las últimas medidas del Gobierno y adelantó que, respecto al DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus propuestos por Milei, “vamos a combatir esa ofensiva”.

“Vamos a combatir la ofensiva del capitalismo salvaje que pretende arrebatarle a la gente la posibilidad mínima de ser feliz”, señaló al tiempo que advirtió: “Combatir no es querer voltear a Milei. Y esto lo digo especialmente para los votantes de Milei”.

“La que quiere voltear a Milei es Villarruel con Macri. Están conspirando abiertamente, sabiendo que va a haber una crisis fenomenal hacia fines de febrero cuando haya una nueva devaluación, le están haciendo pisar el palito. Los que están preparando el golpe son Victoria Villarruel y Mauricio Macri”, aseveró.

Entonces, volvió a dirigirse a los votantes de La Libertad Avanza: “Lo van a ir viendo a lo largo de las semanas que vienen cómo empiezan a preparar un golpe parainstitucional, que es un golpe de Estado”. “Quieren violar el proceso constitucional. Esto es un plan bien diseñado”, añadió.

“No nos miren a nosotros. Nosotros vamos a combatir las políticas inconstitucionales, ilegales e ilegitimas de Milei pero respetando al pueblo que lo votó. Los que no respetan al pueblo que lo votó son los que están conspirando”, sostuvo además de afirmar que “tenemos la obligación de combatir esas políticas”.

Fuente: Minuto Uno