Ignacio Torres, gobernador de Chubut, apuntó contra los dirigentes que pretenden obstaculizarle la gobernabilidad a Javier Milei.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, apuntó contra los dirigentes que pretenden obstaculizarle la gobernabilidad a Javier Milei. El mandatario provincial destacó que algunos buscan terminar con el flamante Gobierno. Asimismo, el exlegislador pidió que desde Casa Rosada apuesten más al diálogo, principalmente con los gobernadores que aportan fondos importantes a la caja nacional.

En medio de algunas asperezas entre la provincia de Chubut y el Ejecutivo nacional por la pesca, el jefe provincial analizó las primeras semanas de Javier Milei. En ese sentido apuntó contra los que quieren desestabilizar al Presidente: «La Argentina no resiste una frustración más. Me parece que hay un sector de la dirigencia, carroñero, que quiere que le vaya mal. A ese segmento de la dirigencia le va a ir muy mal porque no entendió el mensaje de la sociedad en las urnas», indicó en LN+.

«Tiene que tener la sensibilidad suficiente para escuchar a una dirigencia que, generacionalmente, apelamos al diálogo y queremos que le vaya bien. Nos hemos llevado algunas sorpresas por torpeza en las formas de comunicar como por el ejemplo el punto de la pesca. Se pudo resolver», sumó Ignacio Torres al análisis actual.

El gobernador advirtió que Milei no tiene la posibilidad de esperar los famosos «100 días» y también alertó al Ejecutivo de respetar los poderes democráticos: «La luna de miel ya no existe, la gente quiere resultados ya. En este tiempo donde hay un acompañamiento de la sociedad, sería un error grosero que se puede avasallar al Congreso, a los gobernadores. De la sensación que se ningunea a las instituciones. Hace falta tener la humildad para fijarse qué pasa en el interior», enfatizó.

Por otro lado, el chubutense exigió un diálogo permanente entre los gobernadores y nación: «Necesita que haya una mesa con volumen político que contenga a la dirigencia para escuchar qué quiere la Argentina productiva. Hay desorganización de algunos sectores de algunas carteras. La posición del ministro del interior es excelente. Todos los ministros tienen que entender que es heterogénea», sentenció.

Fuente: El intransigente