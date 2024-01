Desde el entorno de Luis D’Elía están dispuestos a hacer todos los paros y cortes necesarios para tirar abajo el megadecreto.

El dirigente social mediático, Luis D’Elía, ha convocado a un nuevo corte en la Ruta Nacional 3 (altura Isidro Casanova) en protesta contra el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente de la Argentina, Javier Milei. D’Elía afirmó que este acto de manifestación está programado para el jueves 11 de enero y se realizará en «apoyo a las centrales sindicales».

«El 11 de enero nuevo corte de Ruta 3 apoyando el paro de las centrales sindicales que plantean el rechazo al DNU hitleriano de Javier Milei», disparó D’Elía en su cuenta personal de Twitter. Además acusó al Gobierno nacional de llevar adelante un «remate del Estado» que afectará a la clase trabajadora con un ajuste que recaerá sobre la gente.

«Estamos ante el remate del Estado, contra el Decreto de Necesidad y Urgencia donde el ajuste lo va a pagar la gente, la clase trabajadora. Hay millones de excluidos con hambre y vulneración de derechos. Haciendo un mal diagnóstico de la economía, con un montón de venenos y calamidades que ya probamos y que nos hicieron mucho daño», señaló el líder de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV).

Luis D’Elía se une a la lucha de la CGT

«Apoyamos el paro nacional de las centrales sindicales y le decimos que no al DNU hitleriano. Haremos cortes por tiempo indeterminado, no queremos que el Congreso te ceda atribuciones (a Milei) que no corresponden. Mira que de este lado, hay 40 años de pelea en el lomo, somos una leyenda por pelear contra tipos como vos, forro«, arremetió el exconcejal de La Matanza.

En el pasado corte del 28 de diciembre, que tuvo lugar en la localidad matancera de Isidro Casanova, D’Elía contó con el respaldo de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete, el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el Sindicato de los Canillitas, y agrupaciones de jubilados y pensionados de La Matanza. Durante esa movilización, se interrumpió el tránsito para vehículos particulares, mientras que el servicio de Metrobús operó con normalidad.

La Confederación General de los Trabajadores (CGT) también ha tomado medidas legales contra el DNU, presentando un amparo firmado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. Este amparo se encuentra en el juzgado laboral Número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet. La CGT, tras definir su plan de lucha, anunció un paro general de 12 horas para el 24 de enero.

