Alberto Fernández sigue envolviéndose en polémicas luego de que se lo haya visto en un lujoso hotel de Madrid para recibir el 2024. El ex Presidente continúa en la nación ibérica y su proceder sigue dando que hablar. En ese caso se lo vio junto a su familia en un hotel costoso en la capital de España.

El exmandatario emprendió vuelo hacía Europa días antes de la Navidad para pasar las fiestas con su familia. Su llegada al «viejo continente» no pasó por desapercibida. La polémica se instaló antes de que se traslade a España ya que había negado que viajaría adonde se encontraba Fabiola Yáñez y su hijo, Francisco. Finalmente, por medio de las redes, comunicó: «Estoy partiendo a España en vuelo de Aerolíneas Argentinas, nuestra Línea de Bandera, para reencontrarme con mi familia y pasar con ellos la Navidad y el Año Nuevo».

También, el exmandatario en una entrevista dejó en claro que no usaría «privilegios» que le podría haber dejado la presidencia: «Un viaje y una conferencia no cambian mi vida. Hago un culto de mi decencia y no dejaré que difamen mi honestidad mostrándome como un privilegiado. No quiero ser acusado de abusar de privilegios que nunca pedí y nunca tuve», subrayó.

Pese a todos sus dichos, Alberto Fernández viajó a España y no bajó el perfil. La última semana las redes estallaron porque se lo vio en un banco reconocido en la ciudad de Salamanca. Junto a su pareja, Fabiola, el ex Presidente se acercó a la sede del Santander para abrir una cuenta bancaria. Esto generó revuelo por la prontitud y la contradicción con sus declaraciones.

Sin darse por aludido, el exjefe de Estado fue noticia nuevamente por festejar Año Nuevo en un lujoso hotel de Madrid. Según informó NA, Alberto Fernández cenó junto a su esposa y su hijo en el Four Seasons. Trascendió que en ese lujoso restaurante la comida para la noche de fiesta costaba 600 euros sin vino y 1000 con vino. El menú ofrecía tarta de Trufa Negra, «Torchon» de Foie, Tartaleta de Cangrejo, Angulas a la Brasa, Virrey Asado, Lomo de Wagyu, y Soufflé de Avellana, entre otras comidas.

