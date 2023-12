Thomas Domínguez fue condenado a un año de prisión, pero salió en libertad. Contó qué dijo en sus últimas palabras durante el juicio y recordó detalles de la tarde en la que abusaronde una joven.

Uno de los cuatro acusados por laviolación grupal en Palermo rompió el silencio después de estar dos años preso y lanzó una aberrante afirmación respecto al consumo de éxtasis: “Agarrás cualquier cosa para culminar tu deseo”. También contó cómo pasó sus días en la cárcel.

Thomas Domínguez fue condenado a un año de prisión por el delito de “abuso sexual simple”, pero salió en libertad porque estuvo 22 meses encerrado y cumplió con la sentencia dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal 14 de CABA. Este sábado, aprovechó los micrófonos de Radio del Plata para despotricar contra “los medios masivos de comunicación” que lo trataron de “violador” antes de obtener una condena.

“Es bueno tener la oportunidad de hablar, esperé dos años para hacer escuchar mi voz y contar mi verdad. Yo pedía que se me mencione como sospechoso o presunto, porque la justicia debía juzgarme, no las personas que deberían comunicar o transmitir información. Los medios masivos de comunicación hicieron apreciaciones personales cuando no debían hacerlo. Yo soy consciente de quién soy, de qué hice y qué no hice. La tranquilidad adentro mío estaba. Llegó la justicia, hoy estoy en libertad y me reafirmo todo lo que en un momento pensé”, expresó.

También reveló qué le dijo al tribunal en sus últimas palabras. “Fue difícil estar ahí y hablar. No quería quedarme con cosas sin decir. Traté de transmitir aquello que hace a mi persona, a mis valores, mis principios, de todo lo que perdí, que no pude recuperar. Mi abuela murió y yo no pude ir a verla, sostuvo.

Uno de los cuatro acusados por la violación grupal en Palermo rompió el silencio.

Consultado sobre el fatídico día en el que abusaron de la joven en Palermo, confesó que todos habían consumido éxtasis y dio detalles de los efectos que genera esta droga sintética.

“Éxtasis tomamos todos, incluso ella (la víctima). A la chica la crucé adentro y después en la puerta. Decíamos de seguir de after, la idea era ir a comprar una cerveza y quedarnos en la plaza. A los demás los conocí esa noche. Yo pensé que eran todos amigos. En un momento terminamos esposados”, explicó.

“El éxtasis es una droga que genera que te desinhibe, pero siempre estás consciente de lo que hacés, al contrario del alcohol. El éxtasis te lleva a llegar a cualquier tipo de satisfacción, como sea. Eleva el deseo sexual a tal punto de querer culminarlo y no te termina importando qué pasa por delante tuyo. Te pasa que tomas éxtasis y estás con gente de otro sexo. Agarras cualquier cosa para culminar tu deseo”, dijo.

También se refirió al resto de los imputados y expresó: “Durante dos años se habló de cualquier cosa, fue muy burdo el trato que le dio a la causa. Hoy es momento de seguir luchando. Yo tengo fe en la justicia, pero tenía miedo de lo que la presión mediática podía generar”.

Fuente: Tn