Luego de que la ministra de Capital Humano dijera que se le van a quitar los planes a quienes corten la calle, los dirigentes sociales ratificaron la protesta del miércoles 20 en Plaza de Mayo. “No van a pasar con esta política de aplastamiento de los derechos de los trabajadores”, aseguró Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.

El anuncio de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue muy breve pero ratificó la política del gobierno nacional de sancionar los cortes de calle.“El que corta no cobra”, aseguró la funcionaria días antes de la anunciada manifestación del 20 de diciembre, convocada por organizaciones piqueteras. Afirmó que se suspende el control de presencialidad que aplican organizaciones en las marchas.

Tras el mensaje, desde Unidad Piquetera cruzaron a Pettovello con dureza. “Van en un camino de ataque, de amenaza a los trabajadores desocupados, aquellos que cobran un programa social, porque saben que vamos a encabezar una movilización el próximo 20 de diciembre, donde vamos a ser miles y miles de trabajadores y trabajadoras que vamos a salir a la calle en Buenos Aires y en todo el país”, aseguró el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

En la misma línea, el referente social manifestó: “Quieren un ajustazo brutal contra el pueblo y reprimir a los que se quejan! Con una inflación que pulveriza los pesos por minuto, los planes van a desaparecer por la inflación”. Y agregó: “Los anuncios de la ministra Pettovello siguen el mismo camino que los de Milei en su asunción, los de Caputo y las recientes amenazas de Patricia Bullrich cuando anunció el protocolo de seguridad”.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificó este jueves que “el que corta, no cobra”. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)Por: REUTERS

“La ministra anuncia medidas que no tienen nada que ver con la realidad social de miles de personas, no queremos controlar a nadie y si lo hace el gobierno mejor”, aclaró Belliboni. Y remarcó: “Los planes están congelados, así que no es que los van a dar de baja producto de que alguien se movilice, lo cual es ilegal porque las personas tienen derecho a manifestarse bajo cualquier circunstancia, sino que van a desaparecer producto del proceso inflacionario que ya se cobró más del 50% del poder adquisitivo de ese programa social. En dos meses prácticamente desaparecen”.

El líder del Polo Obrero graficó la situación en los barrios: “Queremos denunciar además que los depósitos de los alimentos están vacíos, no se recibe alimento en los comedores populares hace meses y no hay ninguna perspectiva del pago del aguinaldo que correspondía para este año”. Y añadió: “Hay un ataque brutal a los trabajadores que además se los amenaza con sanciones y con represión”.

Belliboni encabezó protestas durante el 2023, donde pidió reuniones con la entonces ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. (Foto: Leandro Heredia / TN)

En la previa a la protesta del miércoles, Belliboni ratificó la manifestación y sentenció: “No van a pasar con esta política de aplastamiento de los derechos de los trabajadores. Vamos todos a la calle el próximo 20″.

Por su parte, el MST pidió a la jueza María Servini suspender el protocolo de Bullrich. “Es urgente que la justicia dicte una medida cautelar suspensiva e invalide ese engendro represivo e inconstitucional”, aseguraron Cele Fierro y Alejandro Bodart. “La ministra de Seguridad dice ‘fuera de la ley nada’, pero con su resolución pretende atropellar la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que garantizan los derechos democráticos de reunión, petición a las autoridades y libertad de expresión”, aseguraron.

Los dirigentes del MST agregaron: “Bullrich sigue amenazando con palos, multas y quite de ayuda social, pero el 20 vamos a ser miles y miles de trabajadores, estudiantes y sectores populares en Plaza de Mayo y en todo el país para enfrentar el ajustazo del gobierno de Javier Milei y el protocolo. La gente no se deja hambrear en silencio”.

Fuente: TN