La Municipalidad de Adolfo Alsina, a través de la Dirección de Inclusión, Género y Diversidad, informa que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) NO tiene vencimiento, pero SÍ actualizaciones. De acuerdo a esto se comunica que las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), que recaigan entre el 1° de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive, quedan automáticamente pospuestas por el término de UN (1) año, contado desde el período consignado en el CUD. En el Distrito de Adolfo Alsina, para obtener acesoramiento, pueden acercarse: En Carhué a la oficina de Inclusión que funciona en la Secretaria de Desarrollo Humano, Palacio Municipal (Pellegrini y Rivadavia), entrada por calle Rivadavia. En Rivera al Hospital Noé Yarcho. En Villa Maza a la Delegación Municipal. En San Miguel Arcángel a la Unidad Sanitaria. En Gascón a la Delegación Municipal.

CUD. Es un documento público que se otorga a las personas que tienen una alteración funcional física, intelectual, psicosocial, visceral o sensorial de largo plazo que, al interactuar con las barreras que le plantea el entorno, pueda impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Su tramitación es gratuita y de carácter confidencial. El CUD permite el acceso a una cobertura integral (100%) de las prestaciones básicas de salud: medicación, tratamientos médicos, rehabilitaciones, apoyos educativos, prótesis, etc. Además, el CUD garantiza: Acceso gratuito al transporte público nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros. (no combis, no taxis) Obtención del símbolo internacional de acceso para el automóvil (logo). Exención de pago del impuesto patente automotor Exención del Alumbrado, Barrido y Limpieza (dependiendo del ingreso del solicitante) Gestión de libre tránsito y estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz y Respiratoria.