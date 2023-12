El exmandatario Alberto Fernández también aclaró que su intención es continuar residiendo en Argentina. Su pareja e hijo menor ya están instalados en España.

El expresidente Alberto Fernández canceló su viaje al exterior tras las críticas de la oposición por el polémico decreto que él mismo firmó, que brinda custodia presidencial a él y a sus familiares directos no sólo dentro de la Argentina, sino también en el exterior. Además de acusar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de realizar una «operación de prensa» contra él, mencionó que seguirá residiendo en Argentina.

«Aclaro que no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país. Con motivo de ese viaje busco lograr tranquilidad junto a mi familia después de cuatro años muy difíciles, recuperar afectos y llevar adelante algunas actividades académicas en España», comentó en su cuenta de X (Twitter), luego de defender su decreto con el fin de proteger a los exmandatarios de la «crispación social».

«En esta ocasión, mi viaje también estaba motivado por la invitación a participar en un seminario en Turín organizado por los Presidentes de Francia e Italia. No he reclamado ningún trato especial con la custodia. La misma me fue dada directamente por lo que emana de las normas vigentes que, repito, llevan muchos años», expuso el referente de Unión por la Patria.

«Tan solo la duda que puede haber sembrado la operación periodística fundada en un twit que fue borrado de las redes, me determina a suspender las actividades que tenía previstas. Un viaje y una conferencia no cambian mi vida. Hago un culto de mi decencia y no dejaré que difamen mi honestidad mostrándome como un privilegiado. No quiero ser acusado de abusar de privilegios que nunca pedí y nunca tuve. Solo me atengo a recibir el trato que las normas determinan», agregó el exjefe de Estado.

«Argentina está sometida a una práctica política muy nociva»

A continuación, Alberto Fernández hizo un análisis de la situación social actual, en donde reina el descontento, el hartazgo y la absoluta disconformidad con el poder político. «Argentina está sometida a una práctica política muy nociva que permanentemente promueve el odio hacia el opositor propiciando tacitamente la reacción social en su contra», especificó.

«Esa práctica genera enfrentamientos en un momento en que la sociedad se conmueve ante anuncios económicos basados en falacias que aseguran efectos negativos para la clase media y los sectores más vulnerables y daños irreparables para el desarrollo de la producción y el trabajo», resaltó.

De esta forma, concluyó: «Hechas estas aclaraciones, espero que las malas prácticas de la política se destierren de una vez y para siempre. Seguir fomentando el odio, tal vez para tapar las decisiones dogmáticas de un gobierno, no tiene justificación alguna».

¿Para cuándo tenía fecha de viaje Alberto Fernández?

El expresidente tenía previsto viajar a Turin, Italia, el 18 de diciembre, para luego trasladarse definitivamente a España con su pareja Fabiola Yáñez y su hijo menor. Actualmente, Alberto Fernández reside en su departamento ubicado en Puerto Madero, CABA, que planeaba dejar en unos días. Sin embargo, los cuestionamientos de la oposición truncaron su destino, si bien el decreto sigue en pie a pesar del intento de derogación por parte de la ministra de Seguridad.

Fuente: El intransigente