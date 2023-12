El mandatario de Ucrania le pidió ayuda a Javier Milei para organizar una cumbre en plena guerra con Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, le tendió la mano al gobierno de Javier Milei para que se sume a los esfuerzos internacionales en búsqueda de la paz en el conflicto bélico que enfrenta a su país y Rusia.

“Nos interesa que Argentina juegue un papel importante en la fórmula de la paz en Ucrania como representante latinoamericano. Queremos que la Argentina nos apoye en todos los continentes. Estoy interesado en la unión de toda América Latina. Queremos que Milei nos ayude en la organización de la cumbre de la Paz”, dijo Zelenski en una conferencia de prensa de la que participó TN.

El presidente ucraniano habló con periodistas tras asistir a la recepción que Milei brindó a las delegaciones extranjeras en la Casa Rosada. También tuvo un encuentro bilateral con Milei, según informó en su cuenta de X, la antigua Twitter.

El posteo de Volodimir Zelensky (Foto: X/@ZelensyyUa)

“También sostuve una reunión bilateral con Javier Milei. Hoy, las calles y plazas de Buenos Aires se llenan de la palabra “libertad”, “libertad”. La libertad es lo que nos une a nosotros, Ucrania y Argentina. Realmente lo apreciamos, lo protegemos y estamos dispuestos a fortalecerlo juntos”, escribió.

Qué dijo Volodímir Zelensky sobre el rol del gobierno de Javier Milei en la guerra en Ucrania

En su diálogo con periodistas, Zelenski dijo que “el viento cambió en la política argentina” tras la asunción de Milei.

“No sabemos cómo seguirá. Sé que es el nuevo presidente y es un presidente que nos apoya. Es un viento nuevo y quiero creer en eso. Vinimos a apoyarlo y felicitarlo por su presidencia. No es solo lo que Milei piensa, sino que veo que el pueblo argentino nos apoya”, afirmó.

Javier Milei mantuvo un afectuoso encuentro con Volodímir Zelensky (Foto: captura)

Además, habló sobre la situación en América Latina. “Hay muchos riesgos en Venezuela y en otros países. La seguridad tiene que ser la misma para todos. De una o de otra manera siempre está presente Rusia y por eso tenemos que estar juntos”, indicó, en una aparente alusión al conflicto limítrofe sobre el Esequibo que enfrenta al gobierno de Nicolás Maduro con Guyana.

Además, contó que este es el primer país de la región que visita porque es al único al que fue invitado. “Lula no me invitó a la asunción, Milei sí. Si Lula me invita a Brasil, posiblemente venga. Yo lo invité a Ucrania”.

El mandatario ucraniano asistió este domingo a la toma de posesión de Milei en un viaje que busca ampliar el respaldo a Ucrania en el marco de la guerra con Rusia. Se reunirá con Biden en estos días.

“Vine a la Argentina porque fue la primera invitación que recibí para visitar la región. Quise venir a agradecerle a Milei por el apoyo que nos da”, dijo.

También se refirió a la situación en Medio Oriente y cómo eso afecta a su país. “La guerra en Israel sacó mucho la atención sobre Ucrania y así tuvimos menos ayuda financiera y militar. Es una tragedia y hay que ayudar a todos. Eso lo entendemos La guerra en Israel tiene influencia no solo en Ucrania sino en todo el mundo”, remarcó.

El gesto de Javier Milei con Volodimir Zelenski

Un rato antes, en la Casa Rosada, Mileirompió el protocolo al recibir a las delegaciones presidenciales y le dio un emotivo abrazo a su par de Ucrania. Además, el flamante mandatario le hizo entrega a Zelenski de un candelabro judío de 8 o 9 brazos conocido como Januquiá, uno de los símbolos más antiguo de la religión judía, en ocasión de la festividad de Januká.

Milei y Zelenski se fundieron en un abrazo en la Casa Rosada. A su lado estaban la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la Canciller, Diana Mondino.

Zelensky es judío, una religión a la que se ha acercado Milei en los últimos años.

Fuente: TN