En estos días está cerrando su mandato como senador provincial. Consultado en torno a la situación de la Provincia, dijo que “no escapa a las generales de la ley. Una gran expectativa, pero también una gran incertidumbre”.

La provincia de Buenos Aires, por muchos años, tuvo recursos insuficientes, debido a que la cantidad de coparticipación que históricamente recibe está por debajo de lo que la Provincia representa, explicó. “Buenos Aires tiene casi el 40% de la población y genera casi el 40% del PBI argentino, pero recibe el 27% de la coparticipación. Esto es histórico. Estos últimos años, la gestión de Kicillof resolvió esto a través de recibir del gobierno amigo de la Nación una cantidad de recursos realmente impresionantes que venían como ayuda específica para la Provincia, por fuera del presupuesto provincial”.

Con el cambio de gobierno, dijo el legislador provincial, estaría dando la sensación que “la postura del gobierno futuro de la Nación va a ser distinta, que va a mandarle a las provincias los recursos que le corresponden por la coparticipación, pero están hablando de la suspensión de las partidas especiales”. Analizó que esta decisión, donde más fuerte puede impactar, “es en la provincia de Buenos Aires”.

Por lo que, dijo, la Provincia “tendría que estar hablando en términos parecidos a como habla el gobierno nacional, es decir, de una baja en los gastos, en líneas generales”.

A este respecto recordó que al asumir Kicillof, la primera medida que implementó, “fue duplicar la cantidad de ministerios, medida en el sentido contrario de lo que hoy indica la política. Se generaron estructuras muy importantes, como la que se generó para que Insaurralde sea Jefe de Gabinete. Hoy toda esa estructura está sin Insaurralde, pero funcionando”.

Por lo que, indicó Hirtz, “hay toda una posibilidad que la Provincia baje costo político y baje cantidad de gastos y de programas de tipo político electoral que se generaron en los últimos tiempos. Hay que ver si el Gobernador tiene la decisión de hacerlo. Todavía el presupuesto no ha venido. Es difícil para la Provincia elaborar el presupuesto 2024 sin tener una pauta de Nación”.

Además, informó que la semana pasada estuvieron discutiendo en la legislatura bonaerense la toma de un endeudamiento nuevo, “que era solamente para cerrar este ejercicio, para terminar de pagar aguinaldos y sueldos”. Dijo que habían recibido de los intendentes “una demanda que así como la Provincia necesita, con esta inflación y estos ajustes salariales que tratan de acompañarla, un refuerzo para cerrar el ejercicio, le pasa lo mismo a muchos municipios”.

Por otra parte, agregó que “hay una deuda muy fuerte de la Provincia con todos los municipios por obra pública. Lo que se pretendió es una negociación del Ejecutivo de la Provincia con la Legislatura. Finalmente, no se pudo llegar a un acuerdo. Aquí hubo una mirada desde el punto de vista político de los legisladores de la oposición, como por caso el nuestro, de la inoportunidad de que la sociedad acaba de votar por la baja del gasto, la quita de impuestos, no parecía oportuno votar un endeudamiento. No se obtuvo el consenso y se cayó el proyecto” informó.

Consultado en torno a si peligra el pago del medio aguinaldo para la Provincia y algunos municipios, respondió David Hirtz que conoce “casos muy puntuales, incluso de nuestra región, que van a tener dificultades serias para el pago de los aguinaldos. Para la Provincia el argumento principal, por el que nos pedía el endeudamiento, era principalmente esto: que peligraba el pago del aguinaldo”.

Fuente:lanuevaradiosuarez