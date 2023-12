Ambos fueron socios políticos hasta que Milei decidió se abrió y comenzó su carrera política bajo el sello de La Libertad Avanza.

El diputado de Juntos por el Cambio y líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, se reunió en el Hotel Libertador con el presidente electo, Javier Milei. Ambos fueron socios políticos hasta que Milei decidió iniciar su aventura presidencial bajo el sello de La Libertad Avanza. Sin embargo, ambos dirigentes y ex compañeros de recinto en la Cámara de Diputados mantuvieron siempre una relación cordial.

A la salida del encuentro, Espert contó que en la conversación rememoraron vivencias profesionales y puntualizó en el rol que tendrá en la Cámara alta. «Tuvimos un encuentro cálido, muy entero. Tiene muchas ganas de asumir», reveló a la salida del hotel durante una breve conversación con periodistas.

«La idea es convencer a todos aquellos que no estén convencidos, no sólo dentro de Juntos por el Cambio, sino también afuera, la necesidad de que se entienda que el Estado no tiene plata, que hay que hacer un ajuste fiscal y que lo tiene que hacer la política. Eso lo dije siempre durante toda mi vida y no lo voy a cambiar por el hecho de que no ganó un presidente que estaba dentro del espacio al cual yo pertenezco», amplió.

Por otro lado, habló de la situación futura de los empleados del sector público, luego de los recortes que Javier Milei anunció que iba a realizar en instituciones del Estado. «Trabajadores del Estado no van a quedar en la calle, los que sí van a quedar en la calle son los ñoquis», finalizó José Luis Espert.

El plan de Milei y el rol de José Luis Espert en él

Horas después de asumir el 10 de diciembre, Milei tiene planificado enviar un proyecto «ómnibus». Allí deberá alcanzar los consensos necesarios para su aprobación y el rol de Espert cobra relevancia por integrar Juntos por el Cambio. La coalición opositora aún se mantiene en pie en el Congreso por necesidad de los gobernadores del PRO y la Unión Cívica Radical.

En ese contexto, Espert podría ser un puente con aquellos diputados que no se alinearon detrás de la candidatura de Milei en el tramo final del balotaje. La Libertad Avanza solo contará con 38 legisladores y deberá llegar a 129 para alcanzar una mayoría y lograr que el paquete de medidas llegue al Senado.

