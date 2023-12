Ante una eventual ola de cortes de energía, la futura canciller alentó a los industriales a que compren grupos electrógenos para el verano; el fabricante dio precisiones sobre estos equipos

Tras la recomendación de la futura canciller Diana Mondino a los industriales de que compren generadores eléctricos para el verano ante una eventual ola de cortes de energía, el dueño de una fábrica de grupos electrógenos sostuvo que en los últimos días se evidenció un incremento en las consultas. Sin embargo, sostuvo que por los altos costos y su delicada manutención no hay escasez de equipos: “No es un electrodoméstico fácil”.

“Siempre en esta época se crea un poco de psicosis con respecto a los cortes de energía. Tuve muchísimas consultas después de los dichos de Mondino. Pero estamos un poco complicados en relación a la reposición de los precios y de material”, señaló Luis Marsiglione, dueño de una fábrica de generadores, en diálogo con LN+.

“El tema también es que el grupo electrógeno no es un electrodoméstico fácil. Es un equipo que lleva combustible, tiene que estar en un lugar ventilado, bajo una galería que tiene que tener salida de gases. Necesita una instalación. Entonces, no es tan sencillo”, sostuvo el industrial. Y en relación a ello aconsejó: “La persona que tiene que comprar un grupo electrógeno tiene que estar muy bien decidida para hacer ese tipo de inversión para no comprar un problema”.

En esa línea, Marsiglione detalló que los precios de un generador base “para una casa humilde” arrancan desde los US$900. “De ahí tenemos para arriba”, agregó el industrial al precisar que algunos grupos electrógenos pueden alcanzar los US$11.000.

“Aconsejo al que quiere comprar un grupo electrógeno que no es un electrodoméstico. No es un lavarropas, es algo un poco más complicado”, concluyó Marsiglione.

Las declaraciones de Mondino

En una charla de cuarenta minutos con los industriales Diego Coatz y Luis Tendkarz en el centro de convenciones porteño, Mondino alentó a la industria a colaborar con la nueva etapa. De todos modos, sinceró que muchos de los problemas y trabas de la economía “son difíciles de resolver” y llevarán tiempo. Uno de los mayores problemas que vislumbró es el de la escasez de energía durante el verano, si la economía se reactiva. “

Diana Mondino les recomendó a los industriales que compren generadores para el verano. En su presentación en la conferencia de la Unión Industrial, la futura canciller de Milei hizo advertencias sobre los problemas energéticos. “En enero y febrero los que no tengan generadores consíganlos, no hay para todos”, completó la futura canciller.

Fuente: LA NACION