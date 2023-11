Fuentes diplomáticas aseguraron que Belén Mateucci fue acusada por el delito de injuria racial. Los amigos de la fanática cuentan otra versión: aseguran que una vendedora la agredió.

Belén Mateucci, una hincha argentina que estuvo presente en el estadio Maracaná el martes, fue detenida luego de ser acusada por racismo en un hecho confuso que se dio durante el entretiempo del partido entre Brasil y Argentina.

Mientras las autoridades aseguran que la mujer agredió verbalmente a un empleado brasileño, quienes la acompañaban indican que el conflicto se originó luego de que una vendedora de bebidas se negara a atenderla.

Belén es una hincha reconocida en el mundo de la Selección argentina. Junto a su padre Walter, de 84 años, fanático de River, vivió el último Mundial en Qatar y también había viajado a Río de Janeiro para presenciar el encuentro ante Brasil.

“Había un clima de fiesta, todos estaban con entradas. Belén ingresó temprano y me empezó a mandar audios y videos para que publicáramos en las redes sociales”, explicó a TN Lorena (conocida como Campa), que maneja la cuenta de Instagram de un grupo grande de hinchas argentinos.

Belén Mateucci junto a Walter, su papá, reconocido hincha de River (Foto: TN).

“En el último audio que tengo de ella dijo: ‘Campi, no sabés cómo nos está pegando la Policía. Esto nunca lo viví’. Al rato me comuniqué con otro de los chicos y me dijo que Belén estaba detenida”, agregó Lorena.

Una fuente diplomática le indicó a Télam que el motivo de su detención es por haber insultado a un empleado del Maracaná, a quien habría llamado “pedazo de mono”. Esta versión fue desmentida a TN por Lorena.

Fue ella quien reconstruyó la secuencia que protagonizó Belén luego de la represión policial, en donde le robaron el celular que guardaba en su riñonera.

La represión policial a los hinchas en la Selección Argentina en el Estadio Maracaná (Foto: AFP).

“Cuando ocurrió la represión, ella logró entrar a la cancha junto a otras dos chicas. A los 20 o 25 minutos del primer tiempo volvió a ingresar a la tribuna y comenzó a buscar su celular. Como no lo encontró, fue a hablar con gente de seguridad para ver si alguien sabía algo, si lo habían encontrado”, sostuvo Lorena.

Luego continuó: “Les dijeron que no sabían nada, así que antes de ingresar a la tribuna pasaron por un puesto de bebidas para comprar un agua. En ese momento no había nadie, y la vendedora se negó a venderle una bebida. Justo terminó el primer tiempo y se empezó a llenar de hinchas brasileños. Belén vio que a ellos sí los atendía y comenzó a discutir”.

Según Lorena, el intercambio de palabras fue a los gritos y Belén recibió un golpe de la vendedora. “Sus amigos las separaron y en ese momento intercedió otro hombre a los gritos, pidiendo por la Policía, diciendo que se lleven detenida a Belén por ese delito”.

Belén fue trasladada al Servicio Penitenciario de Benfica, en donde permanece incomunicada, sin su ropa ni los medicamentos que toma y sin la posibilidad de que su padre o un grupo de amigos le lleve comida. Lorena, angustiada, afirmó: “No sabemos nada de ella”.

La insólita justificación de un jefe de la Policía brasileña

El comandante del Batallón Especializado de Policía del Estadio, coronel Vagner Ferreira, responsabilizó a la organización del partido por la falta de separación entre los aficionados y defendió el accionar represivo de los agentes diciendo que existen “antecedentes de violencia en los hinchas argentinos”.

”A cada acción le corresponde una reacción. Hay antecedentes de hinchas que tienen un mayor enfrentamiento con los cuerpos de seguridad. Inicialmente, se utilizó la verbalización. Después tuvimos que usar el bastón. No se utilizó material no letal, como balas de goma. No hubo uso de gas, fuimos muy técnicos”, dijo el coronel al canal SporTV de la cadena Globo.

Fuente: TN