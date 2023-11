Javier Milei dejó en evidencia el comportamiento del oficialismo cuando se trata de una disputa de poder como lo es la presidencia. El candidato por La Libertad Avanza dio a conocer los pormenores del debate que tuvo con Sergio Massa y marcó las chicanas del tigrense. En ese sentido insistió en que quieren instalar un miedo inusitado.

El economista libertario comentó algunas cuestiones referidas al debate del último domingo y dejó expuesto a Sergio Massa a causa de sus falsas acusaciones: «Es un modus operandi del kirchenrismo. Massa sacó la pasantía del Banco Central y tuve autocrítica y dije «fracasar es parte de la vida». En esa pasantía no me pude integrar bien. Mintió sobre las declaraciones juradas de mi familia», afirmó en TN.

«Es parte del kirchnerismo. Algo parecido hicieron con el tema de la pandemia. Leandro Santoro, quien pedía la censura de mi persona, decía que no quería ver a un economista diciendo que la emisión genera inflación, mientras cobraba una asistencia que era lo del ATP. Cuando me enteré que sí, pedí que lo revean», agregó el posible sucesor de Alberto Fernández.

En relación a la nueva faceta que muestra su contrincante político de mostrarse alejado del kirchnerismo, opinó: «Es una mentira nueva de él, pero no nueva en el kirchnerismo. La Cristina moderada después de la muerte de Néstor que después terminó en un totalitarismo terrible. Después nos mintieron con Alberto, quien decía que venían a ser mejores»

Al mismo tiempo, quiso dejsr bien en claro las posibilidades que tuvo Massa para hacer campaña: «Manejar las palancas del Estado no es uns cosa menor. En los últimos meses se patinó dos puntos del PBI para hacer campaña. Además, otro tema no menor, contrató al mejor equipo del mundo para hacer campaña negativa todo el tiempo. Me hicieron 25 operaciones, a mi novia 4″

Como cierre, Javier Milei respondió a aquellos que infunden pánico en caso de que sea el ganador del domingo: «Ese es el terror que trata de sembrar el kirchnerismo. ¿Hay alguien más promercado que yo en Argentina?. Cuando se quiso hacer la convertibilidad había una gran temor. Hay que dejar de emitir ya que es el fin de la inflación«, sentenció.