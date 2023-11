La exnovia de Diego Maradona dejó de lado lo mediático y se enfocó en su trabajo como instructora de fútbol femenino. Y ahora comenzó un nuevo camino.

La exnovia de Diego Maradona hizo un importante anuncio en sus redes sociales. (Foto: @rocio_g_oliva/Instagram)

Roció Oliva dejó de lado el mundo mediático y se enfocó estrictamente en su trabajo como instructora del fútbol femenino. Pero, en las últimas horas, hizo un anuncio muy especial en las redes sociales: se recibió de periodista deportiva.

“Hace 3 años comencé un camino que parecía largo e inalcanzable. Con vértigo al principio, luego con disfrute. Hoy puedo decir que cumplí el objetivo, que soy Periodista Deportivo, egresada de River Plate”, escribió la exnovia de Diego Maradona en su cuenta personal de Instagram

“Los sueños se cumplen en vida”

Y, luego agregó: “️Los sueños se cumplen en vida, me siento orgullosa del logro y lo comparto con todos ustedes, voy por más. Gracias a mi familia por apoyarme, especialmente a mi mamá”, contó Oliva.

Que es de la vida de Rocío Oliva

Rocío Oliva no tiene una vida muy activa en las redes sociales, aunque suele compartir los momentos más importantes de su vida. En su perfil de Instagram se pueden ver fotos con familia y amigos, de viajes y de su gran pasión: el fútbol.

Rocío Oliva tiene cuatro academias de fútbol femenino

En una entrevista que dio a la revista Hola, Rocío Oliva habló sobre su vida profesional. “Tengo cuatro academias de fútbol femenino que funcionan a la perfección. Ese es mi trabajo, mi pasión. Mis alumnas van desde los cuatro a los 16 años y me gusta acompañarlas, ayudarlas, incentivarlas. Aunque no se dediquen al fútbol profesional, el trabajo en equipo es muy bueno para la juventud”, relató.

Rocío Oliva explicó por qué se alejó de los medios después de la muerte de Diego Maradona

“Creo que había arrancado bien, pero dejé para estudiar periodismo deportivo en River. A veces pesa un poco que te digan ‘estás ahí porque sos la ex de’. Sé que mientras estás en el medio se te abren miles de oportunidades y cuando te alejás, no te llaman más. También es una manera de cerrar ciclos. Digamos que estoy tratando de encontrarle la vuelta, sé que quiero hacer algo, pero aún no sé qué y cómo”, contó Oliva.

