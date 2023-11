En la previa al balotaje, el expresidente estuvo en Sólo Una Vuelta Más (TN) y cuestionó la campaña de Unión por la Patria. “Superó cualquier cosa de lo que vimos en este ciclo kirchnerista”, dijo.

Mauricio Macri en “Sólo una vuelta más”. (Foto: Captura TN)

En la previa a la veda electoral, Mauricio Macripasó por Sólo Una Vuelta Más (TN) y cuestionó la campaña de Unión por la Patria: “El oficialismo usó el aparato del Estado para generar miedo, fue peor que lo que me hicieron a mí cuando competí contra Scioli”.

Además, el expresidente resaltó la idea de reforzar la fiscalización en el balotaje del domingo para asegurar la transparencia de los resultados. También se refirió a la interna de Juntos por el Cambio y opinó que “los que perdieron no hicieron el duelo”.

Macri criticó la “campaña del miedo” que implementó el oficialismo durante la campaña, como la “tarifa Milei” en el transporte público o la supuesta privatización de los clubes, y apuntó: “Presionaron tanta gente en tantos lugares para que se manifiesten decretando cosas que La Libertad Avanza no planteó. Todos los que salieron generan miedo para defender su privilegio”.

“Es la perversión de buscar la resignación. Tenés que acostumbrar a una vida en la que cada día es peor, no aspires a más porque podés perder todo en un instante. Es una psicopateada”, acusó.

Mauricio Macri, en Solo una vuelta más (Foto: captura TN).

En ese sentido, insistió: “Nunca vi una campaña tan sucia y tan agresiva. Ha superado cualquier cosa de lo que hayamos visto en este ciclo kirchnerista”.

Respecto al domingo, indicó que tanto La Libertad Avanza como Juntos por el Cambio reforzaron los esfuerzos para fiscalizar ante la posibilidad de cualquier irregularidad.

“El kirchnerismo es un sistema clientelista, de amenazar a la gente que va a perder subsidios y amenazar a los fiscales. Esto es lo que uno tiene que enfrentar cada domingo de elecciones. Hay que estar alerta”, señaló.

Macri y su apoyo a Javier Milei: “No miente y nunca robó”

Aunque se diferenció de los libertarios, el fundador del PRO contó por qué apoyó a Javier Milei: “Yo no soy de La Libertad Avanza, pero lo apoyo porque representa ese cambio que la Argentina necesita. Que las personas no tienen que ser rehenes de la casta que les dice que sin ellos no se puede hacer nada”.

En esa línea, destacó que su carácter y capacidad: “No miente, no tiene segundas intenciones y nunca robó. ¿Vamos a seguir con los Chocolate?. A Milei le noto menos complejos que muchos que venían de mi espacio”.

Argentine presidential candidate Javier Milei speaks during the closing event of his electoral campaign ahead of the November 19 runoff election, in Cordoba, Argentina, November 16, 2023. REUTERS/Matias BagliettoPor: REUTERS

En relación a la posibilidad de ocupar algún cargo en la eventual gestión del libertario, aseguró que él no pidió nada y considera mejor colaborar, pero mantenerse al margen: “Voy a estar a la hora que sea para lo que me quieras preguntar o compartir. No creo que sea bueno que yo vuelva a ocupar una posición”.

Macri, sobre la interna en Juntos por el Cambio: “Los que perdieron no hicieron el duelo”

Avanzada la entrevista, Macri habló sobre la interna en Juntos por el Cambio y llamó a que el espacio se junte para debatir nuevamente sus bases rumbo al futuro.

“JxC deberá debatir cómo seguimos, sobre qué base, a qué nos comprometemos. Muchos encuentros se postergaron bajo la idea del ‘estemos juntos para que el kirchnerismo nos avasalle’”, sostuvo.

Asimismo, reconoció que la interna entre los dirigentes fue desgastando a la coalición y que esa fue una de las causas por las que quedaron terceros en la elección: “Hubo tanta tensión que nos desperfiló, nos alejó del escenario del cambio y ahí fue donde se nos filtró Javier”. “Errores propios y virtudes de Javier Milei nos llevaron al tercer lugar”, agregó.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, brinda su mensaje tras quedar afuera del balotaje (Foto: Reuters – Martín Cossarini).

El ahora candidato a la vicepresidencia de Boca lanzó una indirecta a Horacio Rodríguez Larreta: “Los que perdieron no hicieron el duelo y no pudieron entender que Patricia representó con claridad una idea del cambio. Juntos por el Cambio no se rompió, está igual que antes de la elección”.

A su vez, criticó a aquellos dirigentes de JxC que “jugaron a favor de Sergio Massa” y resaltó a los “neutrales” que fueron más “prudentes” y decidieron ayudar en la fiscalización de la segunda vuelta

FUENTE : TN