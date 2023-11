Isidora Candia contó también que su hija “estaba con este hombre hace tres o cuatro años”. El presunto autor del crimen permanece prófugo.

Isidora, la mamá de Clara Romero Candia, la mujer asesinada el último miércoles en Pigüé, dijo esta mañana que conocía al presunto autor del crimen y que “era un celoso enfermizo”.

“Del caso sé poco y nada. No tengo mucha comunicación con mi otra hija, porque ella va y viene con los trámites y hasta ayer me estaba diciendo que todavía no la agarraron al tipo, que sigue prófugo”, declaró.

El hecho ocurrió en un departamento de alquiler por día de la citada localidad y la policía busca dar con su expareja, quien habría estado con ella en las últimas horas.

Allí fue encontrada la víctima, de 31 años y nacionalidad paraguaya, con una puñalada en la zona del abdomen y manchas de sangre en el piso y la pared del inmueble.

“Yo lo conocía porque hace un año, en octubre, mi hija se tuvo que operar de un tumor en la columna y tuve que ir para allá”, mencionó Isidora en diálogo con Panorama, por LU2, desde Asunción del Paraguay.

“Ella estaba con este hombre hace tres o cuatro años. Nunca la maltrató, pero era un celoso enfermizo. El tiempo que yo estuve allá nunca vi un maltrato. Mi hija me contaba que él no la dejaba ir a ningún lado sola, era muy celoso”, sostuvo.

No obstante, recordó que “cuando estábamos en el hospital, un camillero quiso alzar a mi hija y él se puso rabioso y lo empujó; eso fue antes de que ella entre a cirugía”.

Por último, contó que por el momento no cuentan con asesoramiento de algún abogado.

“No sabemos ni cómo vamos a ir para allá. Yo voy para traer el cuerpo hacia acá. Tengo seis hijos, tengo a mi mamá enferma y mi hija mayor es la que está allá, pero ella tampoco se puede responsabilizar, tiene sus cosas que hacer también”, completó.

Sigue la búsqueda

El cuerpo de Clara apareció sin vida en la tarde del miércoles en un departamento de alquiler por día en Pigüé, al cual, según testimonios, había llegado días antes con su expareja —tendría una prohibición de acercamiento a ella—, que está siendo buscada por la Policía.

El lamentable desenlace se descubrió en el complejo de Alem al 300, luego de que la comisaría de la Mujer y la Familia recibiera una denuncia de allegados a Clara, preocupados por su ausencia.

Los investigadores están tras la pista del presunto agresor fuera de Pigüé (tiene domicilio en el Conurbano), aunque hasta el momento no surgieron novedades sobre su paradero.

Fuente: la nueva