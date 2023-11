Las críticas se siguen sumando y Podemos Hablar no puede salir del centro de a escena. Y es que en el programa que conduce Andy Kusnetzoff a través de la pantalla de Telefe se han vivido situaciones realmente polémicas, como por ejemplo, la pregunta que le hizo Luli Fernández a Luciano Pereyra sobre los rumores de romance con Alejandro Fantino.

Ahora, quien salió con los tapones de punta fue nada más y nada menos que Luisa Albinoni, quien no dudó en manifestarse en relación a lo que ella misma vivió en el formato. «Yo tuve un episodio con Diego Ramos. Yo, en ese momento, le pregunté por el amor no por su sexualidad», aseguró la panelista de Desayuno Americano.

«Él se puso muy mal y yo lo entendí, incluso le pedí disculpas porque no era mi intención», dijo. «Me parece que se acicatea bastante al invitado, para mí lo pincha. Se llega a faltar el respeto por querer pasar un límite que no se debería, creo que es un golpe bajo», lanzó Luisa Albinoni delante de cada uno de los televidentes de Intrusos.

«Él (Andy Kusnetzoff) sabe lo que está haciendo, sabe el juego que está utilizando y creo que todos sabemos el juego que jugamos. Tenemos que cuidar un poco más a las generaciones nuevas que nuestro medio es sangriento», comentó Luisa Albinoni en el programa de espectáculos que conduce Florencia de la V en América TV.

Lo que había contado Diego Ramos

«A mí me pasó calcado lo que le pasó a Luciano Pereyra con Luisa Albinoni. Tiempo después, Luisa dijo que la habían como coacheado, como llevado para ese lugar. Las charlas esas, esas preguntas se pueden dar naturalmente en una conversación, a veces ocurre por un desfasaje generacional, pero se ve mucho cuando es tan forzado», dijo el actor en La Once Diez / Radio de la Ciudad.

«Ni Luciano, ni Fantino lo han mencionado eso, o por lo menos lo han hecho por encima y cagándose de risa, pero no quisieron hablar y nunca hablaron, si eso se da así por algo es. La verdad que, entre invitados, forzar esa situación para tirar a un invitado como un pedazo de carne a los leones, me parece llamativo. Cuando alguien no habla por sí solo de ciertas cosas, es porque no quiere hablar, pero tampoco sirve enojarse porque me parece un mensaje equivocado, pero sí se dice que eso no se hace, no se hace», disparó.