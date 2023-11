La candidata de La Libertad Avanza cuestionó el paso del candidato a vicepresidente por el Ministerio de Defensa y la falta de equipamiento que hay en el Ejército tras el trágico accidente en San Martín de los Andes.

Tenso cruce entre Victoria Villarruel y Agustín Rossi en la ronda de preguntas durante el Debate de A Dos Voces. (Foto: Captura TN)

Agustín Rossi (Unión por la Patria) y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza) debaten en los estudios de A Dos Voces (TN) antes del balotaje del domingo 19 de noviembre y uno de los cruces más fuertes lo protagonizaron durante el bloque de “Seguridad y Defensa”.

Luego del minuto que tienen ambos candidatos, la libertaria le echó en cara eltrágico vuelco de un camión del Ejército en San Martín de los Andesen septiembre que dejó un saldo de cuatro muertos y 18 heridos.

“Fue ministro de Defensa dos veces, pero hace poco lamentamos la muerte de soldados y de un suboficial en San Martín de los Andes mientras transitaban en un camión que poco menos salía de la Segunda Guerra Mundial porque cuando este señor estuvo no pasó absolutamente nada para la defensa ni la seguridad de nuestro país. No me quiero referir a eso, más allá de darle el pésame a la familia”, expresó Villarruel.

En el momento de réplica, Rossi no dejó pasar su comentario y apuntó:“Tengo muchas diferencias con vos, pero no me imaginaba que ibas a caranchear las muertes de soldados y militares. Lo que dijiste es mentira”.

Agustín Rossi y Victoria Villarruel (Captura de TN)

“¿Cómo voy a caranchear si pertenezco a las familias que están muriendo?”, respondió la postulante de La Libertad Avanza y agregó: “Carancheas vos. Sos vos el que se burlaba de mi padre que es veterano de Malvinas, diciendo que era parte de la casta porque cobraba un sueldo, sos vos el primero en socavar los uniformes y demonizarlos. ¿Ahora venis a esgrimir esto en Seguridad?”.

Tras varias interrupciones, Rossi volvió a cruzarla: “Carancheas sobre la cantidad de soldados que tuvieron un accidente. Hay una investigación que se está llevando adelante que va a determinar de quiénes son las responsabilidades. Si fue una responsabilidad técnica de mal equipamiento y mantenimiento del vehículo o fue una responsabilida humana. No se puede hablar del personal militar así. Y si yo hice uso del uniforme, pregúntele al personal militar qué piensan de mi gestión como ministro”.

Pocos segundos después, Villarruel ironizó: “En la Antártida no te quiso votar nadie, pero en las cárceles sí los votaron. Ahí sí la hicieron bien”, haciendo referencia al alto porcentaje de presos que eligió al oficialismo en las urnas.

Fuente: TN