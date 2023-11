El joven de 19 años salió a bailar en Laferrere el domingo y terminó con muerte cerebral producto de una brutal golpiza.

Lautaro Alvaredo tiene 19 años, salió a bailar por tercera vez en su vida y un grupo de al rededor de 10 chicos le dio una brutal golpiza que lo dejó con muerte cerebral. Su papá habló con Telenoche y expresó: “Lo único que hizo mi hijo fue no defenderse”. Además, rompió en llanto al hablar de lo que pasó.

“Era la tercera o cuarta vez que iba a un boliche. En los videos se ve claro como él levanta la mano como diciendo ‘yo no tengo nada que ver’ y le pagan de atrás. No le dan chance ni a defenderse, no es una pelea mano a mano. Él cae al suelo y no se puede ni parar porque le siguen golpeando. Fueron a matar por matarlo. No sé qué pensar”, dijo.

El desgarrador testimonio del padre de Lautaro, atacado por una patota a la salida de un boliche. (Video: Telenoche)

También, entre lágrimas, contó que su hijo llego medio inconsciente al hospital y que de a ratos abría los ojos. En esos momentos, él le decía que “sea fuerte”. “Se aguantó tres paros cardiacos, tres convulsiones y nadie me lo atendió. Catorce horas estuvimos esperando una ambulancia. En la primera clínica no tenían para una tomografía, y me decían que estaba drogado. Él no fumaba, no tomaba, nada”.

“Él hacía fuerza para estar conmigo. Quizás si lo hubiesen atendido antes, si hubiesen hecho algo, si la ambulancia hubiese llegado antes él se podría haber salvado. La impotencia que me da es terrible, más cuando vi los videos y vi que él no buscó nada”, agregó.

Lautaro fue a un boliche y lo atacó una patota. “Era la tercera vez que salía a bailar”, dijo su papá. (Foto: Instagram / Lautaro Alvaredo)

A su vez, destacó el pésimo accionar de la ambulancia, los médicos y la policía. “Nadie lo ayudó. El patrullero no lo quiso llevar, un amigo de él se hizo cargo, le dijo que los lleven y lo llevan a un materno infantil que carece de todo lo que necesitó Lautaro. Cuando les digo que tenía obra social, se lavaron las manos, me pedían miles de papeles, el recibo de suelo. ¿Te pensás que en ese estado me iba a acordar del recibo?”, comentó indignado.

De esta manera recordó a su hijo y contó que “iban juntos para todos lados”. “Éramos uno”, se lamentó y pidió justicia por Lautaro.

Fuente: TN