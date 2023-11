Eduardo Amadeo, dirigente de Juntos por el Cambio, manifestó que va a apoyar a Javier Milei para terminar con el kirchnerismo y Sergio Massa, sin embargo, reconoció que en el Congreso la mayoría de diputados y senadores los va a tener JxC, por lo tanto, podrían rechazar aquellas propuestas de Milei que no coincidan con los valores de la coalición.

«No estoy trabajando específicamente en la campaña de Milei, lo que estoy trabajando es en la continuidad de nuestros programas de gobierno porque tenemos diputados y tenemos que apoyarlos. Una de las razones de la decisión de Patricia Bullrich de apoyar a Milei es que nosotros tenemos mucho poder en el Congreso, entonces vamos a poder llevar ahí nuestras propuestas», argumentó Amadeo en una entrevista para la radio Delta 90.3 FM.

«Si tuviéramos diferencias con Milei en alguna de las cosas que ya hemos marcado como diferencias, eso se resolverá en el Congreso, entonces en este mismo momento estoy trabajando en un proyecto de ley de educación que voy a llevar como una de nuestras propuestas al futuro gobierno», comentó el exembajador argentino de Estados Unidos.

Amadeo opta por el mal menor

«Nuestras diferencias con Milei son inferiores a las diferencias insolubles que tenemos con Massa, o sea el kirchnerismo es el responsable de la destrucción de la Argentina en los últimos 20 años. Yo lo apoyo a Milei porque no miente», relató el economista que también es productor agropecuario y fue diputado de Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019.

«Por ahí a Milei no lo conocemos completamente, pero a Massa lo conocemos bien, así que yo por estas razones voy a hacer lo posible para que Massa no sea presidente, por la educación de los pibes, para que no haya droga en la Argentina y para que haya trabajo», concluyó con total seguridad, el dirigente político de 76 años.

A medida que se acerca el proceso electoral, la batalla de discursos y alianzas se vuelve cada vez más intensa y la sociedad argentina se encuentra ante la disyuntiva de decidir qué camino considera más adecuado para el futuro del país. Las declaraciones de figuras influyentes como Eduardo Amadeo reflejan una profunda división en cuanto a cómo enfrentar al oficialismo en el balotaje.

Fuente. El intransigaente